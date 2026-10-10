Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Đà Nẵng, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 17h00 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không được đá tại Pleiku, HAGL chuyển trận đấu với Đà Nẵng đến Quy Nhơn. Quãng thời gian tập luyện tại đây có thể giúp đội bóng phố núi thích nghi, nhưng họ vẫn cần cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Nhận định trước trận đấu

Sau hai vòng đầu, HAGL chưa có điểm và mới ghi một bàn, trong khi để thủng lưới 7 lần. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi lần lượt thua Nam Định 0-4 và Hải Phòng 1-3. Những con số này phản ánh vấn đề rõ nhất của đội bóng phố núi: hàng thủ dễ bị tổn thương khi đối phương tăng tốc hoặc tận dụng sai sót cá nhân.

Thất bại 2-3 trước Hưng Yên ở Cúp Quốc gia càng khiến áp lực tăng lên. Ở trận đó, HAGL hai lần tìm được bàn gỡ, đều do Matheus ghi, nhưng vẫn để Joseph Khalio lập cú đúp chỉ trong ba phút. Những diễn biến này cho thấy đội bóng có thể tạo cơ hội và ghi bàn, song vẫn gặp khó trong việc giữ cự ly, bảo vệ khu vực trước khung thành khi trận đấu trở nên căng thẳng.

HAGL cần tránh để sức ép buộc mình đẩy đội hình lên quá cao. Khi hàng thủ chưa tìm được sự chắc chắn, việc mất bóng ở giữa sân hoặc để các tuyến giãn cách có thể tạo điều kiện cho Đà Nẵng phản công. Mặt khác, đội chủ nhà cần đưa bóng đến Matheus sớm và có thêm người hỗ trợ quanh tiền đạo này; nếu anh bị cô lập, hàng công sẽ khó tạo đủ sức ép để giải quyết trận đấu.

Đà Nẵng có ba điểm sau hai vòng, với kết quả trái ngược: thua Thanh Hóa 2-3 rồi thắng Nam Định 3-0. Ở trận thắng Nam Định, các bàn do Ivan Saponjic, Yvo Rebori và Bryan Ly ghi. Tuy nhiên, Nam Định phải chơi thiếu người từ sớm và sau đó chỉ còn 9 cầu thủ, nên tỷ số này chưa thể xem là thước đo đầy đủ cho sức mạnh tấn công của đội bóng sông Hàn.

Dẫu vậy, Đà Nẵng có thêm cơ sở để tự tin sau khi loại Hà Nội ở Cúp Quốc gia. Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi Đà Nẵng thắng 4-3 ở loạt luân lưu. Bùi Tiến Dũng cản phá hai lượt sút, còn Kalvin Lương ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu đó. Đây là những lựa chọn có thể tạo khác biệt, nhưng đội hình xuất phát chỉ được xác nhận trước giờ bóng lăn.

Trước một hàng thủ HAGL đang chịu nhiều áp lực, Đà Nẵng có thể tìm cơ hội từ các pha đưa bóng nhanh lên phía trên và những tình huống bóng hai. Saponjic đã ghi bàn ở cả trận gặp Thanh Hóa lẫn Nam Định, trong khi chiến thắng tại Cúp Quốc gia cho thấy đội bóng có thêm phương án từ tuyến giữa. Nếu duy trì được sự chủ động mà không quá phụ thuộc vào lợi thế quân số như trận trước, Đà Nẵng sẽ có cơ hội gây khó cho chủ nhà.

Trận này, HAGL phải rời Pleiku do sân nhà được bảo dưỡng. Đây là thiệt thòi nhất định, bởi đội bóng không được thi đấu trong điều kiện quen thuộc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã tập luyện khoảng hai tuần tại Quy Nhơn trong quãng nghỉ. Sự chuẩn bị ấy có thể giúp HAGL thích nghi với địa điểm thi đấu, dù không thể thay thế hoàn toàn lợi thế sân nhà Pleiku.

Thông tin lực lượng

Cả HAGL và Đà Nẵng đều có lực lượng tốt nhất.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, HAGL thắng 1 và hòa 4 trước Đà Nẵng. Lần gặp gần nhất tại V.League là trận hòa 3-3 ngày 13/3/2026, khi Đà Nẵng gỡ hòa ở phút 90+6; trước đó HAGL thắng 1-0 ngày 1/2/2026.

Đội hình dự kiến HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Basilo, Thanh Sơn, Jacintho Lucas, Luann Boy, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Thanh Long, Robson Reis. Đà Nẵng: Sỹ Huy, Moteira, Rebori, Ngọc Hải, Việt Hoàng, Hồng Phúc, Joe Pissona, Ivan Saponjic, Nguyên Hoàng, Văn Long, Minh Quang. Dự đoán tỷ số: HAGL 0-1 Đà Nẵng