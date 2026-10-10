Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

P.V

Không chỉ là một đường đua bứt phá giới hạn, Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đang thực sự biến thành một ngày hội văn hóa, du lịch, nơi các chân chạy và du khách đắm chìm trong hương vị sản vật địa phương, đặc biệt là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đậm đà bản sắc.

Tối nay (10/10), Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 với chủ đề “Tiên phong – Bứt phá” sẽ chính thức khai mạc. Sáng 10/10, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, không khí tại khu vực quảng trường ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã thực sự ‘nóng’ lên.

Mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho những bước chạy bùng nổ. Đây là lần thứ 5 Giải Marathon Đất Sen hồng được tổ chức tại Đồng Tháp. Năm nay, sức hút của giải đấu đã chạm mốc kỷ lục với hơn 15.500 vận động viên đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia. Con số này không chỉ minh chứng cho quy mô ngày càng mở rộng, mà còn khẳng định vị thế của một giải chạy mang tầm vóc quốc tế trên vùng đất châu thổ.

anh-1-khach-hao-hung-trai-nghiem-ben-san-phan-dai-phuong.jpg
Du khách hào hứng trải nghiệm bên sản phẩm địa phương. Ảnh: Hoà Hội

Đường đua của văn hóa và trải nghiệm

Năm nay, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 mang đến một hệ sinh thái trải nghiệm vô cùng thú vị. Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép những cung đường chạy mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đổi mới của Đồng Tháp. Các vận động viên (VĐV) sẽ sải bước qua Tượng đài tập kết 1954 uy nghi, rảo bước trên những tuyến đường dân sinh mới khánh thành. Mỗi kilomet không chỉ là một thử thách về thể lực, ý chí, mà còn là một điểm chạm đặc sắc với cảnh quan, con người vùng Đất Sen Hồng.

Sự kiện không chỉ thu hút VĐV bởi những trải nghiệm trên đường đua mà còn ở sức hấp dẫn của không gian văn hóa, ẩm thực, đặc biệt là gian hàng OCOP – điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay.

Tại khu vực Expo, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen đương đại không chỉ là cụm check-in đánh dấu 5 mùa giải, mà còn là biểu tượng cho một Đồng Tháp trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa truyền thống.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực “Vị quê hội tụ” thu hút sự chú ý đặc biệt. Dạo một vòng qua các gian hàng, du khách và VĐV như lạc vào một "siêu thị miệt vườn". Các sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp như nem Lai Vung, bột gạo lứt hạt sen, bánh gạo sen, trái cây tươi ngon... được trưng bày bắt mắt. Sự hiện diện của những người nông dân, chủ cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm mang đến sự gần gũi, chân thực.

anh-2-hang-nghin-nguoi-trai-nghiem-van-hoa-am-thuc.jpg
Hàng nghìn du khách trải nghiệm văn hoá, ẩm thực tại không gian giải.

Hình ảnh VĐV, du khách hào hứng chọn mua các sản phẩm OCOP cho thấy sức hút mạnh mẽ của nông sản địa phương. Không chỉ là thưởng thức, đây còn là cách đưa sản vật Đồng Tháp vươn xa, theo chân các VĐV trở về mọi miền đất nước sau chuyến hành trình trải nghiệm thú vị. Tại một gian hàng trưng bày nông sản, sự tươi ngon của trái cây miệt vườn đã níu chân du khách nán lại tìm hiểu và thưởng thức. Bên cạnh đó, hơn 50 gian hàng từ các thương hiệu trong nước và quốc tế, bao gồm thể thao, âm nhạc, công nghệ, ẩm thực... cũng góp phần tạo nên một không gian lễ hội nhộn nhịp, đa dạng.

Hệ sinh thái giá trị sau vạch đích

Sự bứt phá của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 không chỉ dừng lại ở số lượng VĐV kỷ lục. Bà Vũ Thị Thu Trang – Giám đốc Cao cấp Thương hiệu - Khối Truyền thông & Tiếp thị của VPBank nhấn mạnh, giải chạy năm nay đánh dấu bước tiến về tầm vóc quốc tế và sức hút của Đồng Tháp trên bản đồ thể thao - du lịch.

Theo bà Thu Trang, định hướng của VPBank là tạo ra trải nghiệm khác biệt, nơi thể thao kết nối âm nhạc, văn hóa và du lịch. Qua đó, hình ảnh Đồng Tháp được đưa đến gần hơn với du khách, tăng cường kết nối với hệ sinh thái dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

anh-3-cacs-van-dong-vien-hao-hung-truoc-gio-chay.jpg
Các vận động viên hào hứng trước giờ khai mạc vào tối nay, 10/10.

Dưới góc nhìn của cơ quan quản lý, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, một sự kiện thể thao không chỉ là những khoảnh khắc thi đấu, mà là một hệ sinh thái giá trị. “VĐV đến Đồng Tháp không chỉ chạy mà họ cần di chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm. Doanh nghiệp có cơ hội cung cấp dịch vụ, sản phẩm OCOP được quảng bá. Giá trị của sự kiện không kết thúc khi vạch đích đóng lại, mà nó tiếp tục lan tỏa qua chuỗi hoạt động kinh tế, du lịch, xã hội”, bà Chi nhấn mạnh.

Từ tư duy này, Đồng Tháp đang chuyển mình từ việc ‘tổ chức một sự kiện’ sang ‘tạo lập chuỗi giá trị’. Câu hỏi đặt ra không chỉ là ‘Đồng Tháp có tiềm năng gì?’, mà là làm thế nào để biến tiềm năng đó thành sản phẩm thương mại, khai thác hiệu quả các phân khúc khách hàng và kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đang chứng minh cho hướng đi đúng đắn này. Không chỉ là một giải chạy, đây là một điểm chạm văn hóa, một cơ hội để Đất Sen Hồng tỏa sáng và khẳng định vị thế một điểm đến hấp dẫn, năng động và giàu bản sắc.

#VPBank #Đất Sen Hồng #marathon #văn hóa #ẩm thực #OCOP #Đồng Tháp

Cùng chuyên mục

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Đà Nẵng, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 17h00 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không được đá tại Pleiku, HAGL chuyển trận đấu với Đà Nẵng đến Quy Nhơn. Quãng thời gian tập luyện tại đây có thể giúp đội bóng phố núi thích nghi, nhưng họ vẫn cần cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau loạt trận quốc tế, Chelsea tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge với mục tiêu duy nhất: chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và vá lại hệ thống phòng ngự đang rệu rã.

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đã được tổ chức, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự sự kiện tại điểm cầu Hà Nội.

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10: Điểm tựa Lạch Tray

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10: Điểm tựa Lạch Tray

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều cần chiến thắng để lấy lại sự ổn định. Nhưng điểm tựa sân nhà Lạch Tray có thể giúp đội bóng đất Cảng chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này.

Augsburg vs Bayern Munich.

Nhận định Augsburg vs Bayern Munich, 20h30 ngày 10/10: Mồi ngon của 'Hùm xám'

TPO - Nhận định bóng đá Augsburg vs Bayern Munich, Vòng 4 Bundesliga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Augsburg có đủ sức ngăn cản cỗ máy tấn công đang được HLV Kompany vận hành trơn tru? Với phong độ ấn tượng cùng dàn sao chất lượng, Bayern hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Nhận định Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 10/10: Kỳ phùng địch thủ

Nhận định Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 10/10: Kỳ phùng địch thủ

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là màn đối đầu cân tài cân sức giữa một bên là bản lĩnh của nhà cựu vương và một bên là khát khao khẳng định mình của kẻ thách thức đầy tham vọng.

Michael Carrick gây áp lực để Ngoại hạng Anh xử lý Man City

Michael Carrick gây áp lực để Ngoại hạng Anh xử lý Man City

TPO - Vụ bê bối tài chính của Man City tiếp tục tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội tại giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là từ những người từng trực tiếp đua vô địch với Man City trong quá khứ. HLV Michael Carrick là một trường hợp như vậy. Ông đã gây áp lực để xử lý triệt để trường hợp của gã hàng xóm.

Đội tuyển Hàn Quốc rối ren trước thềm Asian Cup, ghế HLV Moreno thêm bấp bênh

Đội tuyển Hàn Quốc rối ren trước thềm Asian Cup, ghế HLV Moreno thêm bấp bênh

TPO - Hợp đồng của HLV Robert Moreno với đội tuyển Hàn Quốc sẽ hết hạn ngày 27/11 nhưng thành tích sân cỏ và nội tình đội bóng còn nhiều biến số phức tạp. Trong bối cảnh ấy, khả năng nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 - nơi họ cùng bảng với Việt Nam, UAE và Yemen, - vẫn là dấu hỏi lớn.

Huyền thoại đường đua xanh Nguyễn Kiều Oanh đồng hành cùng UKA & iSCHOOL Olympics 2026

Huyền thoại đường đua xanh Nguyễn Kiều Oanh đồng hành cùng UKA & iSCHOOL Olympics 2026

Sự xuất hiện của cựu vận động viên Olympic Nguyễn Kiều Oanh trên băng ghế trọng tài môn bơi lội đã trở thành tâm điểm tại Giải thi đấu thể thao UKA & iSchool Olympics 2026. Không chỉ mang đến sự chuẩn mực chuyên môn cho giải đấu, sự hiện diện của kình ngư còn truyền ngọn lửa đam mê và tiếp thêm bản lĩnh vô giá cho thế hệ vận động viên trẻ.

Yemen, đối thủ Việt Nam ở Asian Cup và giấc mơ của đội tuyển không có sân nhà

Yemen, đối thủ Việt Nam ở Asian Cup và giấc mơ của đội tuyển không có sân nhà

TPO - Yemen vừa dừng bước tại Gulf Cup 2026, nhưng phía trước đội tuyển này vẫn là Asian Cup 2027, nơi họ sẽ chạm trán Hàn Quốc, UAE và Việt Nam ở vòng bảng. Với một đội bóng không được thi đấu trên sân nhà suốt hơn một thập kỷ vì chiến tranh, Asian Cup không chỉ là cơ hội cạnh tranh ở châu lục, mà còn là dịp để bóng đá Yemen kể một câu chuyện khác về đất nước mình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe