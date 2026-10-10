Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

Không chỉ là một đường đua bứt phá giới hạn, Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đang thực sự biến thành một ngày hội văn hóa, du lịch, nơi các chân chạy và du khách đắm chìm trong hương vị sản vật địa phương, đặc biệt là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đậm đà bản sắc.

Tối nay (10/10), Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 với chủ đề “Tiên phong – Bứt phá” sẽ chính thức khai mạc. Sáng 10/10, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, không khí tại khu vực quảng trường ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã thực sự ‘nóng’ lên.

Mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho những bước chạy bùng nổ. Đây là lần thứ 5 Giải Marathon Đất Sen hồng được tổ chức tại Đồng Tháp. Năm nay, sức hút của giải đấu đã chạm mốc kỷ lục với hơn 15.500 vận động viên đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia. Con số này không chỉ minh chứng cho quy mô ngày càng mở rộng, mà còn khẳng định vị thế của một giải chạy mang tầm vóc quốc tế trên vùng đất châu thổ.

Du khách hào hứng trải nghiệm bên sản phẩm địa phương. Ảnh: Hoà Hội

Đường đua của văn hóa và trải nghiệm

Năm nay, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 mang đến một hệ sinh thái trải nghiệm vô cùng thú vị. Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép những cung đường chạy mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và nhịp sống đổi mới của Đồng Tháp. Các vận động viên (VĐV) sẽ sải bước qua Tượng đài tập kết 1954 uy nghi, rảo bước trên những tuyến đường dân sinh mới khánh thành. Mỗi kilomet không chỉ là một thử thách về thể lực, ý chí, mà còn là một điểm chạm đặc sắc với cảnh quan, con người vùng Đất Sen Hồng.

Sự kiện không chỉ thu hút VĐV bởi những trải nghiệm trên đường đua mà còn ở sức hấp dẫn của không gian văn hóa, ẩm thực, đặc biệt là gian hàng OCOP – điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay.

Tại khu vực Expo, thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen đương đại không chỉ là cụm check-in đánh dấu 5 mùa giải, mà còn là biểu tượng cho một Đồng Tháp trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa truyền thống.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực “Vị quê hội tụ” thu hút sự chú ý đặc biệt. Dạo một vòng qua các gian hàng, du khách và VĐV như lạc vào một "siêu thị miệt vườn". Các sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp như nem Lai Vung, bột gạo lứt hạt sen, bánh gạo sen, trái cây tươi ngon... được trưng bày bắt mắt. Sự hiện diện của những người nông dân, chủ cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu sản phẩm mang đến sự gần gũi, chân thực.

Hàng nghìn du khách trải nghiệm văn hoá, ẩm thực tại không gian giải.

Hình ảnh VĐV, du khách hào hứng chọn mua các sản phẩm OCOP cho thấy sức hút mạnh mẽ của nông sản địa phương. Không chỉ là thưởng thức, đây còn là cách đưa sản vật Đồng Tháp vươn xa, theo chân các VĐV trở về mọi miền đất nước sau chuyến hành trình trải nghiệm thú vị. Tại một gian hàng trưng bày nông sản, sự tươi ngon của trái cây miệt vườn đã níu chân du khách nán lại tìm hiểu và thưởng thức. Bên cạnh đó, hơn 50 gian hàng từ các thương hiệu trong nước và quốc tế, bao gồm thể thao, âm nhạc, công nghệ, ẩm thực... cũng góp phần tạo nên một không gian lễ hội nhộn nhịp, đa dạng.

Hệ sinh thái giá trị sau vạch đích

Sự bứt phá của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 không chỉ dừng lại ở số lượng VĐV kỷ lục. Bà Vũ Thị Thu Trang – Giám đốc Cao cấp Thương hiệu - Khối Truyền thông & Tiếp thị của VPBank nhấn mạnh, giải chạy năm nay đánh dấu bước tiến về tầm vóc quốc tế và sức hút của Đồng Tháp trên bản đồ thể thao - du lịch.

Theo bà Thu Trang, định hướng của VPBank là tạo ra trải nghiệm khác biệt, nơi thể thao kết nối âm nhạc, văn hóa và du lịch. Qua đó, hình ảnh Đồng Tháp được đưa đến gần hơn với du khách, tăng cường kết nối với hệ sinh thái dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Các vận động viên hào hứng trước giờ khai mạc vào tối nay, 10/10.

Dưới góc nhìn của cơ quan quản lý, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp chia sẻ rằng, một sự kiện thể thao không chỉ là những khoảnh khắc thi đấu, mà là một hệ sinh thái giá trị. “VĐV đến Đồng Tháp không chỉ chạy mà họ cần di chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm. Doanh nghiệp có cơ hội cung cấp dịch vụ, sản phẩm OCOP được quảng bá. Giá trị của sự kiện không kết thúc khi vạch đích đóng lại, mà nó tiếp tục lan tỏa qua chuỗi hoạt động kinh tế, du lịch, xã hội”, bà Chi nhấn mạnh.

Từ tư duy này, Đồng Tháp đang chuyển mình từ việc ‘tổ chức một sự kiện’ sang ‘tạo lập chuỗi giá trị’. Câu hỏi đặt ra không chỉ là ‘Đồng Tháp có tiềm năng gì?’, mà là làm thế nào để biến tiềm năng đó thành sản phẩm thương mại, khai thác hiệu quả các phân khúc khách hàng và kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đang chứng minh cho hướng đi đúng đắn này. Không chỉ là một giải chạy, đây là một điểm chạm văn hóa, một cơ hội để Đất Sen Hồng tỏa sáng và khẳng định vị thế một điểm đến hấp dẫn, năng động và giàu bản sắc.