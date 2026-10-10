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Thể thao

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Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

Thanh Hiếu

TPO - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 tổ chức thi đấu 19 môn thể thao với gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải.

Ngày 10/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ bế mạc, tổng kết công tác Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026.

Ban tổ chức cho biết, đại hội được tổ chức thành hai giai đoạn. Đến hết tháng 6/2026, cả 92/92 xã, phường tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở.

Ở cấp tỉnh, đại hội tổ chức thi đấu 19 môn thể thao, thu hút gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Trong đó, điểm nhấn là lễ khai mạc được tổ chức tối ngày 26/9 với màn diễu binh, diễu hành và chương trình nghệ thuật ấn tượng.

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Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phát biểu tại Lễ bế mạc

Tại đại hội, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, cờ tướng… được đưa vào thi đấu, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 206 bộ huy chương cho các tập thể, vận động viên đoạt giải.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết, đại hội đã tạo khí thế và động lực mới cho phong trào thể dục thể thao của tỉnh. Đồng thời, góp phần phát hiện các vận động viên có năng khiếu, triển vọng, tạo nguồn cho công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thành tích cao.

Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

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Các vận động viên thi đấu môn bắn nỏ nội dung quỳ bắn

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chú trọng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai đại hội.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khen thưởng các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội

Cũng trong sáng 10/10, tại Thái Nguyên gần 5.000 người đã tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026.

Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).

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Gần 5.000 người tại Thái Nguyên chạy hưởng ứng sáng ngày 10/10

Ngay sau chương trình kết nối trực tuyến, các đại biểu và lực lượng tham gia tại điểm cầu Thái Nguyên tổ chức chạy hưởng ứng và trải nghiệm các môn thể thao, thể hiện tinh thần tích cực rèn luyện sức khỏe.

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#Thái Nguyên #Đại hội #Vận động viên #Huy chương #Bảo tồn văn hóa #Chạy bộ hưởng ứng

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