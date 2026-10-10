Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mọi thứ về giải U17 World Cup 2026: Cơ hội nào để U17 Việt Nam có chiến thắng lịch sử?

Hương Ly

TPO - U17 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland quyết tâm có điểm, thậm chí là giành chiến thắng tại vòng bảng.

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại U17 World Cup 2026. Tại đây, thầy trò HLV Cristiano Roland có dịp chạm trán U17 Bỉ - đương kim Á quân U17 châu Âu - và U17 Mali, New Zealand. Các chàng trai áo đỏ sẽ tận hưởng chung bầu không khí với các cường quốc bóng đá thế giới như Brazil, Argentina, Pháp, Italy và Tây Ban Nha

Cơ hội vượt qua vòng bảng của các đội tăng lên

Giải vô địch bóng đá U17 thế giới năm 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12/2026 tại Qatar. Đây là giải đấu đánh dấu bước ngoặt mang tính cách mạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong việc thay đổi cấu trúc thi đấu.

Từ năm 2025, FIFA quyết định tăng số lượng đội tham dự U17 World Cup từ 24 lên 48 đội, đồng thời chuyển đổi chu kỳ tổ chức từ 2 năm một lần thành giải đấu thường niên hàng năm. Thay đổi triệt để của FIFA nhằm mục đích tạo thêm cơ hội cọ xát đỉnh cao cho các tài năng trẻ trên khắp thế giới, theo tôn chỉ "toàn cầu hóa bóng đá".

cuoc-dau-tay-doi-tren-san-co.png
U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á 2026 và có vé đi World Cup.

Qatar tiếp tục đăng cai U17 World Cup 2026 theo thỏa thuận đã ký với FIFA - độc quyền tổ chức sân chơi này trong 5 năm liên tiếp (từ năm 2025 đến năm 2029). Qatar muốn tận dụng cơ sở vật chất hiện đại từ World Cup 2022 để tổ chức liên tiếp các kỳ U17 World Cup và FIFA ủng hộ điều này.

Các trận đấu tại U17 World Cup 2026 được tổ chức tập trung tại thủ đô Doha và Al Rayyan, trong đó trọng tâm là Khu liên hợp thể thao danh tiếng Aspire Zone. Sân vận động quốc tế Khalifa - một trong những biểu tượng kiến trúc và bóng đá của Qatar - là nơi diễn ra trận chung kết để tìm ra vị vua của U17 World Cup năm nay.

Từ quy mô mở rộng lên 48 đội, thể thức thi đấu của U17 World Cup 2026 cũng có những điều chỉnh đáng chú ý. Các đội tuyển được bốc thăm chia đều vào 12 bảng đấu (từ bảng A đến bảng L), mỗi bảng có 4 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

Có tổng cộng 32 đội giành quyền vào vòng 1/16, bao gồm 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội đi tiếp luôn rộng mở với mọi đội bóng, ngay cả khi họ phải nhận thất bại ở lượt trận đầu tiên.

Sự đa dạng về văn hóa và phong cách chơi bóng cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua tại U17 World Cup 2026. Châu Âu (UEFA) sở hữu 11 suất tham dự, châu Phi (CAF) có 10 suất, châu Á (AFC) đóng góp 9 suất, khu vực CONCACAF có 8 suất, Nam Mỹ (CONMEBOL) có 7 suất và châu Đại Dương (OFC) có 3 suất.

Đáng chú ý, U17 World Cup lần này chào đón sự góp mặt của 7 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt bao gồm Việt Nam, Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia và Tanzania.

U17 Việt Nam đặt mục tiêu có điểm

Kết quả từ lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Zurich đưa U17 Việt Nam vào bảng G với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Đây được đánh giá là một bảng đấu khó cho U17 Việt Nam nhưng không đến mức khắc nghiệt nếu so sánh với phần còn lại ở U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu "vươn ra biển lớn" với mục tiêu cọ xát và nỗ lực giành được điểm số. Tuy nhiên, chúng ta có thể nghĩ đến mục tiêu lớn hơn là vượt qua vòng bảng với suất đứng thứ 3 có thành tích tốt.

web-lichthidau-u17wc2026-bangg.png
Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.

Thử thách lớn nhất của U17 Việt Nam ở bảng đấu là cuộc đụng độ U17 Bỉ. Đại diện của bóng đá châu Âu sở hữu hệ thống đào tạo trẻ thuộc hàng tốp đầu thế giới, nơi liên tục sản sinh ra những ngôi sao sở hữu tư duy chiến thuật hiện đại, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và thể hình lý tưởng.

Chạm trán với U17 Bỉ là một bài học thực chiến khắc nghiệt nhưng đáng giá đối với hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam. Trong khi đó, U17 Mali lại là một ẩn số đầy cạm bẫy đến từ lục địa đen. Đại diện của châu Phi phát triển mạnh hệ thống đào tạo trẻ trong những năm gần đây và đang xuất xưởng thế hệ cầu thủ có kỹ chiến thuật ấn tượng, bên cạnh nền tảng thể lực, sức mạnh đã tốt sẵn.

Ở trận đấu còn lại, U17 New Zealand là đối thủ mà U17 Việt Nam có tiềm năng và cơ hội lớn nhất để giành điểm. Lối chơi của New Zealand, ở mọi cấp độ đội tuyển, thường mang thiên hướng đơn giản, dựa nhiều vào bóng bổng và không quá vượt trội về mặt kỹ thuật hay sự đột biến so với các đại diện châu Âu hay châu Phi.

Nếu biết cách tận dụng sự khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp cùng lối đá phối hợp nhỏ nhuyễn, các chiến binh áo đỏ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và hướng tới mục tiêu tìm kiếm một trận hòa, thậm chí là chiến thắng lịch sử tại sân chơi U17 World Cup.

Vượt lên trên mọi tính toán về mặt điểm số hay hiệu số bàn thắng bại, hành trình tại Qatar lần này chính là dấu mốc vĩ đại cho lần đầu tiên vươn ra biển lớn của bóng đá Việt Nam ở cấp U17. Sau những thành công của lứa đàn anh tại World Cup U20 năm 2017 hay đội tuyển Futsal và đội tuyển nữ quốc gia, việc các cầu thủ U17 nam xuất hiện ở sân chơi thế giới cho thấy công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đi lên từng ngày.

Những trận cầu đỉnh cao sắp tới trước U17 Bỉ, U17 Mali hay U17 New Zealand là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, va vấp với 3 nền bóng đá mạnh hơn theo 3 trường phái khác biệt. Từ đây, các thành viên U17 Việt Nam sẽ trưởng thành vượt bậc và hướng đến thành công ở các cấp độ cao hơn trong tương lai.

Xem thêm

#lịch đấu U17 World Cup #u17 việt nam vs #thông tin U17 Việt Nam #lịch U17 World Cup #trận đấu U17 World Cup

Cùng chuyên mục

Nhận định Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10: Barca hướng tới cột mốc lịch sử

Nhận định Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10: Barca hướng tới cột mốc lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10, vòng 8 La Liga 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại La Liga và đứng trước cơ hội cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB nếu đánh bại Getafe đêm nay.

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

TPO - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 tổ chức thi đấu 19 môn thể thao với gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải.

Nhận định MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10: Giải cơn khát điểm

Nhận định MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10: Giải cơn khát điểm

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Tottenham, vòng 6 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội chủ sân Old Trafford muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng, còn Spurs cần giải cơn khát điểm số để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

Không chỉ là một đường đua bứt phá giới hạn, Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đang thực sự biến thành một ngày hội văn hóa, du lịch, nơi các chân chạy và du khách đắm chìm trong hương vị sản vật địa phương, đặc biệt là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đậm đà bản sắc.

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Đà Nẵng, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 17h00 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không được đá tại Pleiku, HAGL chuyển trận đấu với Đà Nẵng đến Quy Nhơn. Quãng thời gian tập luyện tại đây có thể giúp đội bóng phố núi thích nghi, nhưng họ vẫn cần cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau loạt trận quốc tế, Chelsea tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge với mục tiêu duy nhất: chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và vá lại hệ thống phòng ngự đang rệu rã.

Đội tuyển Hàn Quốc rối ren trước thềm Asian Cup, ghế HLV Moreno thêm bấp bênh

Đội tuyển Hàn Quốc rối ren trước thềm Asian Cup, ghế HLV Moreno thêm bấp bênh

TPO - Hợp đồng của HLV Robert Moreno với đội tuyển Hàn Quốc sẽ hết hạn ngày 27/11 nhưng thành tích sân cỏ và nội tình đội bóng còn nhiều biến số phức tạp. Trong bối cảnh ấy, khả năng nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 - nơi họ cùng bảng với Việt Nam, UAE và Yemen, - vẫn là dấu hỏi lớn.

Huyền thoại đường đua xanh Nguyễn Kiều Oanh đồng hành cùng UKA & iSCHOOL Olympics 2026

Huyền thoại đường đua xanh Nguyễn Kiều Oanh đồng hành cùng UKA & iSCHOOL Olympics 2026

Sự xuất hiện của cựu vận động viên Olympic Nguyễn Kiều Oanh trên băng ghế trọng tài môn bơi lội đã trở thành tâm điểm tại Giải thi đấu thể thao UKA & iSchool Olympics 2026. Không chỉ mang đến sự chuẩn mực chuyên môn cho giải đấu, sự hiện diện của kình ngư còn truyền ngọn lửa đam mê và tiếp thêm bản lĩnh vô giá cho thế hệ vận động viên trẻ.

Yemen, đối thủ Việt Nam ở Asian Cup và giấc mơ của đội tuyển không có sân nhà

Yemen, đối thủ Việt Nam ở Asian Cup và giấc mơ của đội tuyển không có sân nhà

TPO - Yemen vừa dừng bước tại Gulf Cup 2026, nhưng phía trước đội tuyển này vẫn là Asian Cup 2027, nơi họ sẽ chạm trán Hàn Quốc, UAE và Việt Nam ở vòng bảng. Với một đội bóng không được thi đấu trên sân nhà suốt hơn một thập kỷ vì chiến tranh, Asian Cup không chỉ là cơ hội cạnh tranh ở châu lục, mà còn là dịp để bóng đá Yemen kể một câu chuyện khác về đất nước mình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe