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Trực tiếp Nam Định vs Ninh Bình (18h00 ngày 10/10): Chờ 'mưa gôn' ở Thiên Trường

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình lúc 18h00 ngày 10/10/2026 trên sân Thiên Trường là tâm điểm vòng 3. Đây là màn đọ sức giàu sức nặng giữa 2 đội bóng chơi cống hiến bậc nhất giải đấu.

report Các cầu thủ Nam Định đang khởi động, chuẩn bị cho trận đấu
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report Nam Định vắng nhiều trụ cột

Với chấn thương từ trước, Văn Vĩ và Xuân Son đều không thi đấu. Ngoài ra, Tuấn Anh cũng ngồi ghế dự bị.

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report Hoàng Đức không đá chính trận này

Hoàng Đức được Ninh Bình FC tạo điều kiện dưỡng sức. Anh chỉ được đăng ký ở danh sách dự bị. Nhưng Tiến Anh vẫn vào sân ngay từ đầu. 2 cầu thủ Lê Phát và Ngọc Mỹ vừa trở lại từ Asiad 20 cũng đá chính.

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Sau hai lượt trận mở màn, sự đối lập về phong độ thể hiện rõ trên bảng xếp hạng. Ninh Bình duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối để bỏ túi 6 điểm trọn vẹn cùng hiệu số +4, chứng minh khả năng nhập cuộc mùa giải cực kỳ thuyết phục. Ngược lại, chủ nhà Nam Định xếp thứ 5 với 3 điểm (hiệu số 4-3). Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khởi đầu bùng nổ khi đè bẹp HAGL 4-0, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ ngã ngựa 0-3 trước SHB Đà Nẵng. Sự chệch choạc ấy phơi bày điểm yếu cố hữu về tính ổn định và khả năng chịu áp lực của nhà cựu vương.

Vấn đề nan giải nhất của đội bóng thành Nam nằm ở khâu dứt điểm. Dù sở hữu lực lượng dồi dào kinh nghiệm và đã tung ra tới 26 cú sút (20 lần trúng đích) nhưng họ mới chỉ thu về vỏn vẹn 4 bàn thắng. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội nghèo nàn càng trở nên báo động khi chân sút chủ lực Xuân Son phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương. Để phá vỡ thế bế tắc, Nam Định buộc phải tinh chỉnh thước ngắm, luân chuyển bóng vào những vị trí dứt điểm thuận lợi hơn thay vì nôn nóng bắn phá cầu môn.

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Việc vắng Xuân Son sẽ khiến Nam Định khó đá

Đối với Nam Định, 3 điểm trên sân nhà là mệnh lệnh bắt buộc để san bằng điểm số với đối thủ, đồng thời chứng minh cú vấp đầu mùa chỉ là tai nạn nhất thời. Trong khi đó, Ninh Bình đứng trước cơ hội vàng để khẳng định tham vọng đua vô địch không phải lời nói suông nếu có thể ca khúc khải hoàn ngay tại chảo lửa Thiên Trường.

Ninh Bình cũng có những khó khăn nhất định, nhưng với một hàng công đang vận hành trơn tru khi những Fred, Lucao tìm được sự ăn ý, Ninh Bình vẫn đủ sức thách thức chủ nhà. Lần gặp nhau gần nhất, 2 đội đã cống hiến một cơn mưa gôn với 5 lần lưới rung. Màn thư hùng này vì thế sẽ là liều thuốc thử bản lĩnh đỉnh cao cho hàng công của cả hai.

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#Nam Định #Ninh Bình #V-League #Thiên Trường #bóng đá Việt Nam #trực tiếp bóng đá

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