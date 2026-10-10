Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Ông Đặng Hà Việt làm Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam

Trọng Đạt

Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III (2026-2031) bầu PGS.TS Đặng Hà Việt tiếp tục làm Chủ tịch, đồng thời xác định trọng tâm chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng hoạt động.

1-3895.jpg
Ông Đặng Hà Việt được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III.

Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhiệm kỳ III diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 66 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ có 6 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

PGS.TS Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn.

Các Phó Chủ tịch gồm ông Ngô Quang Vinh phụ trách chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Kiên phụ trách đối ngoại, ông Nguyễn Việt Nam phụ trách truyền thông và ông Hồ Văn Hiệp phụ trách tài chính, tài trợ. Bà Trịnh Thị Trang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Hai Phó Tổng Thư ký là ông Đỗ Đình Quý và ông Trần Đại Nghĩa.

Nhiệm kỳ mới được xác định là giai đoạn chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng. Liên đoàn đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa công tác quản trị, chuẩn hóa hệ thống thi đấu và đào tạo, phát triển vận động viên trẻ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Nhìn lại giai đoạn 2018-2026, Liên đoàn đã tổ chức 26 giải đấu quốc gia ở các môn roller sports, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, thu hút hơn 5.097 lượt vận động viên đến từ hơn 15 tỉnh, thành phố. Riêng trong năm 2026, Liên đoàn kết nạp thêm 91 hội viên, gồm 15 hội viên tổ chức và 76 hội viên cá nhân. Roller sports cũng lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Liên đoàn hiện là thành viên của Liên đoàn Trượt băng thế giới (ISU), Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Patin và Trượt ván quốc tế (World Skate). Việc tham gia các tổ chức này tạo điều kiện để thể thao Việt Nam tiếp cận hệ thống đào tạo, luật thi đấu và các giải đấu quốc tế.

2-4831.jpg
Ban Chấp hành Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam.

Theo định hướng của nhiệm kỳ III, giai đoạn 2026-2028 sẽ tập trung củng cố tổ chức, hệ thống thi đấu và đào tạo nhân lực. Từ năm 2029 đến 2031, Liên đoàn hướng tới nâng cao thành tích, mở rộng phong trào tại những địa phương đủ điều kiện và tăng cường sự hiện diện của vận động viên Việt Nam ở các đấu trường khu vực, châu lục.

Phát biểu về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam Đặng Hà Việt nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến về chất lượng: “Liên đoàn phải tạo ra bước chuyển rõ nét về chất lượng. Chúng tôi không chỉ hướng tới việc có nhiều người tập luyện hơn, nhiều giải đấu hơn, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một hệ thống phát triển đồng bộ, chuyên nghiệp và bền vững, từ phong trào, đào tạo trẻ đến thể thao thành tích cao”.

Ông Đặng Hà Việt cho biết Liên đoàn xác định phát triển phong trào là nền tảng, đào tạo vận động viên trẻ là trọng tâm; khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế là những động lực quan trọng. Mục tiêu là tạo môi trường thuận lợi để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận và tập luyện, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo, thi đấu rõ ràng cho những vận động viên có năng lực.

Xem thêm

#Liên đoàn Trượt băng #Ông Đặng Hà Việt #thể thao Việt Nam #roller sports #chủ tịch #đào tạo vận động viên

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

TPO - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 tổ chức thi đấu 19 môn thể thao với gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải.

Nhận định MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10: Giải cơn khát điểm

Nhận định MU vs Tottenham, 23h30 ngày 10/10: Giải cơn khát điểm

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Tottenham, vòng 6 Premier League 2026/27, lúc 23h30 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội chủ sân Old Trafford muốn trở lại quỹ đạo chiến thắng, còn Spurs cần giải cơn khát điểm số để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

Sức hút từ không gian văn hóa, ẩm thực đậm chất miền Tây tại Giải VPBank Đất Sen Hồng

Không chỉ là một đường đua bứt phá giới hạn, Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đang thực sự biến thành một ngày hội văn hóa, du lịch, nơi các chân chạy và du khách đắm chìm trong hương vị sản vật địa phương, đặc biệt là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đậm đà bản sắc.

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

Nhận định HAGL vs Đà Nẵng, 17h00 ngày 10/10: Quy Nhơn có giúp HAGL đổi vận?

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs Đà Nẵng, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 17h00 ngày 10/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không được đá tại Pleiku, HAGL chuyển trận đấu với Đà Nẵng đến Quy Nhơn. Quãng thời gian tập luyện tại đây có thể giúp đội bóng phố núi thích nghi, nhưng họ vẫn cần cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới.

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

Nhận định Chelsea vs Bournemouth, 21h00 ngày 10/10: Vượt qua sóng gió

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trở lại sau loạt trận quốc tế, Chelsea tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge với mục tiêu duy nhất: chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và vá lại hệ thống phòng ngự đang rệu rã.

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, phồn vinh

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đã được tổ chức, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự sự kiện tại điểm cầu Hà Nội.

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10: Điểm tựa Lạch Tray

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10: Điểm tựa Lạch Tray

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 10/10, vòng 3 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều cần chiến thắng để lấy lại sự ổn định. Nhưng điểm tựa sân nhà Lạch Tray có thể giúp đội bóng đất Cảng chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này.

Augsburg vs Bayern Munich.

Nhận định Augsburg vs Bayern Munich, 20h30 ngày 10/10: Mồi ngon của 'Hùm xám'

TPO - Nhận định bóng đá Augsburg vs Bayern Munich, Vòng 4 Bundesliga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Augsburg có đủ sức ngăn cản cỗ máy tấn công đang được HLV Kompany vận hành trơn tru? Với phong độ ấn tượng cùng dàn sao chất lượng, Bayern hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Nhận định Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 10/10: Kỳ phùng địch thủ

Nhận định Nam Định vs Ninh Bình, 18h00 ngày 10/10: Kỳ phùng địch thủ

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là màn đối đầu cân tài cân sức giữa một bên là bản lĩnh của nhà cựu vương và một bên là khát khao khẳng định mình của kẻ thách thức đầy tham vọng.

Michael Carrick gây áp lực để Ngoại hạng Anh xử lý Man City

Michael Carrick gây áp lực để Ngoại hạng Anh xử lý Man City

TPO - Vụ bê bối tài chính của Man City tiếp tục tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội tại giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là từ những người từng trực tiếp đua vô địch với Man City trong quá khứ. HLV Michael Carrick là một trường hợp như vậy. Ông đã gây áp lực để xử lý triệt để trường hợp của gã hàng xóm.

Đội tuyển Hàn Quốc rối ren trước thềm Asian Cup, ghế HLV Moreno thêm bấp bênh

Đội tuyển Hàn Quốc rối ren trước thềm Asian Cup, ghế HLV Moreno thêm bấp bênh

TPO - Hợp đồng của HLV Robert Moreno với đội tuyển Hàn Quốc sẽ hết hạn ngày 27/11 nhưng thành tích sân cỏ và nội tình đội bóng còn nhiều biến số phức tạp. Trong bối cảnh ấy, khả năng nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 - nơi họ cùng bảng với Việt Nam, UAE và Yemen, - vẫn là dấu hỏi lớn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe