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Đi tìm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam: HLV Kim đón nhiều tin vui

Hương Ly

TPO - Sự trở lại của Khuất Văn Khang, trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik đỡ đau đầu trong việc làm mới đội hình dự Asian Cup 2027.

Khép lại ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik còn 3 tháng để tinh chỉnh đội hình hướng tới Asian Cup 2027. Tuyến giữa sẽ là bài toán trọng tâm khi chiến lược gia người Hàn Quốc cần tìm phương án thay thế Hoàng Đức (chấn thương) và chia lửa cùng Thành Long, Hoàng Đức. Hiện tại, những gương mặt nổi bật như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn cùng tài năng trẻ Nguyễn Quang Vinh đang được xem là lời giải sáng giá để nâng cấp hàng tiền vệ tuyển Việt Nam.

Bên cạnh tuyến giữa, bài toán hàng công cũng khiến HLV Kim Sang-sik đau đầu khi Đình Bắc chắc chắn vắng mặt 2 trận vì án treo giò, còn Xuân Son dù kịp bình phục chấn thương nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng tìm lại phong độ đỉnh cao. Để giải quyết nút thắt này, chiến lược gia người Hàn Quốc đang theo sát màn trình diễn của dàn cầu thủ nhập tịch mới lẫn các gương mặt nổi bật từ U23 Việt Nam nhằm tìm kiếm những sự bổ sung chất lượng.

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Quang Vinh và Đức Chiến, 2 phương án mới cho tuyến giữa Việt Nam.

Quang Vinh là lời giải cho hàng tiền vệ?

Nhìn từ FIFA ASEAN Cup, chất lượng và chiều sâu ở hàng tiền vệ là vấn đề nhức nhối của tuyển Việt Nam. Lối chơi của đội tuyển giảm hẳn độ thanh thoát và sáng tạo khi Hoàng Đức không đủ thể lực đá chính. Khi Thành Long xuống sức và bị đối thủ bắt bài, tuyến giữa Việt Nam rơi vào trạng thái "mong manh dễ vỡ", luân chuyển bóng trục trặc và không đảm bảo vai trò phòng ngự từ xa.

HLV Kim cần bổ sung thêm tiền vệ cho Asian Cup 2027. Hai nhân tố quen mặt của đội tuyển là Doãn Ngọc Tân và Thái Sơn đang vật lộn vì chấn thương. Ông Kim bắt buộc quan sát chuyển động của V.League để tìm thêm phương án mới phù hợp.

Quang Vinh của SLNA là lựa chọn đáng cân nhắc cho HLV Kim. Theo dữ liệu của Sofascore, từ đầu mùa, Quang Vinh được chấm trung bình 7,65 điểm - thứ 8 trong tốp cầu thủ có điểm trung bình cao nhất tại V.League. Quang Vinh để lại dấu ấn đặc biệt bằng 2 bàn thắng ghi vào lưới Hà Nội, sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Ở tuổi 21, Quang Vinh dần chững chạc trong màu áo SLNA. CĐV xứ Nghệ ví Quang Vinh như "Khắc Ngọc mới" của bóng đá xứ Nghệ. Điểm mạnh của Quang Vinh là nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến cùng kỹ năng chuyền bóng đa dạng. Tiền vệ 21 tuổi vẫn còn non kinh nghiệm và những trận đấu sắp tới tại V.League là cơ hội để anh bứt phá, qua đó hy vọng được HLV Kim đặt vào "tầm ngắm".

Nguyễn Đức Chiến của CLB Ninh Bình là phương án có thể được HLV Kim cân nhắc nếu thể hiện phong độ tốt. Đức Chiến từng được HLV Kim triệu tập đá vòng loại World Cup 2026, sau đó bị gạt khỏi đội hình vì phong độ bất ổn.

Sau 2 trận ra sân tại V.League mùa này, Đức Chiến được chấm 8,7 điểm (trước Hải Phòng) và 7,7 điểm (trước Thanh Hóa). Điểm trung bình của Đức Chiến (8,2) chỉ thấp hơn Lucao tại V.League. Giữa bối cảnh đội tuyển khan hiếm tiền vệ mỏ neo, cơ hội trở lại tuyển hoàn toàn rộng mở nếu Đức Chiến duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB.

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Văn Khang trở lại và ghi bàn ở trận đấu mới nhất của Thể Công Viettel.

Đặt niềm tin vào dàn sao tấn công U23 Việt Nam

Những thử nghiệm mới của HLV Kim cho hàng công tại FIFA ASEAN Cup - Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa - chưa bùng nổ như kỳ vọng. Hướng đến đợt hội quân tiếp theo và chơi các trận giao hữu vào giữa tháng 11, HLV Kim sẽ lại thử nghiệm, trao cơ hội cho các nhân tố mới để tìm ra công thức tấn công bùng nổ nhất.

Nhìn từ V.League 2026/27, sự bùng nổ ở vị trí tiền đạo phần lớn đến từ ngoại binh. Bên cạnh dàn tuyển thủ lên tuyển ở 2 giải đấu gần nhất, nhóm cầu thủ tấn công nội thường xuyên ra sân cho CLB có Tiến Linh, Quốc Cường, Ngọc Mỹ và Trần Gia Bảo.

Ngọc Mỹ là nhân tố đáng chờ đợi cho tuyển Việt Nam ở giai đoạn tới. Tại Asiad 20, Ngọc Mỹ được HLV Đinh Hồng Vinh bố trí trong vai trò trung phong. Tiền đạo của CLB Ninh Bình thể hiện tốt, chơi ngày càng toàn diện trong khả năng tỳ đè, làm tường, chạy chỗ và dứt điểm đa dạng ở mọi cự ly.

Tiền đạo Gia Hưng được HLV Kim gọi lên tuyển dự ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Trong 3 tháng tới, Gia Hưng phải đạt phong độ tốt ở CLB nếu muốn duy trì một suất ở tuyển. Cánh cửa lên tuyển tiếp tục mở ra cho Quốc Cường, tiền vệ công/tiền đạo đang được tạo nhiều cơ hội thi đấu ở Công an TPHCM.

Khuất Văn Khang trở lại, vừa ghi bàn vào lưới Hà Tĩnh là tin vui cho HLV Kim. Khi cần, Văn Khang sẽ trám vào đúng vị trí của Đình Bắc. Trong khi đó, Tiến Linh vẫn luôn được mở đường lên tuyển, miễn là thể hiện phong độ tốt tại CLB.

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Văn Hậu sẽ tái xuất?

Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở hàng thủ

HLV Kim yên tâm nhất về lực lượng và phong độ của hàng phòng ngự. Khi mọi cầu thủ đều khỏe mạnh, ông Kim nắm trong tay ít nhất 2 lựa chọn chất lượng cho từng vị trí. Với trung vệ, đội tuyển đang có Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Ngọc Bảo, Nhật Minh và Thành Chung. Trong 3 tháng tới, Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại và có đủ thời gian để lấy lại phong độ.

Ông Kim có Văn Vĩ, Jason Quang Vinh và Tuấn Tài là 3 tuyển thủ chất lượng, nhiều màu sắc cho vị trí hậu vệ trái. Ở cánh đối diện, Tiến Anh là sự lựa chọn "cứng" của HLV Kim. Xuân Mạnh sẵn sàng dạt cánh nếu cần.

Tại Asiad 20, đội tuyển có sự bổ sung đáng chú ý của Lương Chí Khải (Kyle Colonna). Trung vệ thuộc biên chế CLB Viettel sẵn sàng thi đấu trong vai trò trung vệ (cả 3 vị trí trung tâm, lệch phải, trái) và tiền vệ phòng ngự. Chí Khải cao 1,88m, là mẫu trung vệ chơi đầu óc, giỏi không chiến, hứa hẹn là lựa chọn chất lượng để cạnh tranh cùng Thành Chung cho vai trò chốt chặn trung tâm của hàng thủ.

Tiến Dũng trở lại khiến cuộc cạnh tranh giành suất đá chính ở vị trí trung vệ càng khốc liệt. Văn Hậu cũng sẵn sàng tái xuất sau án treo giò. Những trung vệ trẻ của đội tuyển như Đinh Quang Kiệt, Nhật Minh và cả tân binh Adou Minh phải tận dụng từng trận đấu sắp tới ở V.League để ghi điểm trong mắt HLV Kim. Ngược lại, các cựu binh như Văn Hậu, Tiến Dũng cũng chịu áp lực gấp đôi để được trao cơ hội trở lại.

Thất bại ở FIFA ASEAN Cup của Việt Nam, nhìn ở góc độ tích cực, là cú vấp cần thiết để HLV Kim xác định đội hình đang thiếu ở đâu. Khi 2 giải ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup cách nhau một tháng, ông Kim bắt buộc triệu tập một đội hình, chỉ bổ sung một số tân binh để "vá lỗ hổng" hoặc thử nghiệm.

Đến Asian Cup 2027, HLV Kim có 3 tháng chuẩn bị và ông sẽ dựa vào phong độ để quyết định từng vị trí được triệu tập lên tuyển.

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#tuyển Việt Nam #HLV Kim #Asian Cup 2027 #Văn Khang #Quang Vinh #đội tuyển #bóng đá Việt Nam #tin tức tuyển việt nam asian cup

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