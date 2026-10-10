Nam Định chia điểm với Ninh Bình trong nỗi nhớ Xuân Son

TPO - Thiếu vắng Xuân Son trên hàng công cùng những cơ hội bị bỏ lỡ khiến Nam Định không thể vượt qua Ninh Bình trong cuộc tiếp đón trên sân nhà Thiên Trường.

foul Quá tiếc, Tuấn Hải bỏ lỡ 90'+5: Trong tình huống cuối cùng, Nam Định đã bỏ lỡ cơ hội vàng. Tuấn Hải đi bóng mạnh mẽ, cửa lòng rất chỉn chu nhưng trái bóng lại đi ra ngoài. Sau pha bóng này, trọng tài đã thổi còi mãn cuộc. 2 CLB đành hài lòng với 1 điểm. time Sẽ chỉ có 4 phút bù giờ report Sóng gió trước hàng thủ Nam Định 85': Hoàng Đức đưa bóng rất vừa tầm ra biên phải. Tiến Anh tạt vào hơi cao nhưng bên ngoài, Bảo Toàn đã đón sẵn. Cú cứa lòng từ cựu tiền vệ HAGL khá tốt, nhưng nó đi không đúng địa chỉ. report Không được! 80': Mạnh Quỳnh đi bóng mạnh mẽ rồi chuyền bóng ra biên phải cho A Mít. Tiền vệ Nam Định đã tạt bóng vào rất hợp lý, nhưng bên trong không có ai tiếp cận vòng cấm. goal VÀO, 1-1 cho Nam Định 73': Nam Định vừa gỡ hòa. A Mít tạt bóng chuẩn xác, bên trong Mạnh Quỳnh đón bóng bật ra và dứt điểm cực căng gỡ hòa 1-1. report Quá tiếc cho Tuấn Hải 70': Tuấn Hải vừa thể hiện nỗ lực cá nhân phi thường. Anh đi bóng qua 3 hậu vệ Ninh Bình FC rồi dứt điểm hiểm khiến Văn Lâm chôn chân. Tiếc rằng bóng lại đi ra ngoài đầy tiếc nuối. report Quá vội vàng 65': HLV Hồng Việt dường như không tìm ra cách thay đổi thế công của đội nhà. Nam Định vẫn tấn công rất đơn điệu với bài duy nhất là Ngọc Sơn đi bóng bên cánh phải. Vừa rồi Ngọc Sơn vẫn đi bóng, vẫn dứt điểm và vẫn hỏng. goal VÀO, 1-0 cho Ninh Bình FC 57': Quốc Việt lại tỏa sáng. Lần này anh đóng vai kiến tạo khi đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, tạt vào vừa vặn để Hoàng Đức dứt điểm gọn gàng mở điểm. report Quá tiếc cho Ninh Bình FC 55': Turci mở đường bóng rất sáng tạo để Quốc Việt lao xuống đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Cú đá của anh là rất nắn nót nhưng nó lại thiếu chút chính xác. Quốc Việt sở hữu cả 2 tình huống nguy hiểm nhất từ đầu hiệp 2. report Không vàooo! 48': Quốc Việt xử lý rất táo bạo. Anh tung cú sút bằng chân trái găm bóng vào đúng cột dọc. Thủ môn Nam Định đã chôn chân, may mắn cho chủ nhà. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': NHM chắc chắn chờ đợi nhiều tình huống phối hợp chất lượng hơn từ 2 đội và kết quả là bàn thắng. foul Hiệp 1 kết thúc, tỷ số là 0-0 report Không được! 45': Ngọc Sơn đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải rồi tạt bóng nhạy cảm để Ti Phông đánh đầu. Tiếc cho Nam Định khi bóng liếm mép trên xà ngang đi ra ngoài. Đây là cơ hội tốt nhất hiệp 1 của chủ nhà. report Hiệp 1 dễ khép lại với kết quả 0-0 40': Hai bên chỉ thực sự chơi "bốc" trong 10 phút đầu. Còn lại là quãng thời gian giằng co ở giữa sân. report Lại một cú sút xa không chuẩn xác từ Nam Định 37': Caio Cesar nhận bóng từ cự ly phải tới 30 mét. Do không tìm ra phương án phối hợp nên anh đành sút xa và cú đá không chuẩn xác. report Nam Định đang trong nỗi nhớ Xuân Son 33': Nam Định thường xuyên tạo ra những pha tấn công rất thoáng nhưng khi tiến vào vòng cấm, CLB này lại không tìm được một điểm đến tin cậy như Xuân Son. Đó là lý do Ti Phông và Văn Vũ vừa phải tự mình đi bóng và tự dứt điểm. Trong cả 2 tình huống, bóng đều đi ra ngoài. report 2 đội đang thi đấu quyết liệt 26': 2 đội chơi áp sát, không nhân nhượng. Họ sẵn sàng chơi quyết liệt nhằm chặn đứng đối thủ ngay từ giữa sân. Đó là lý do trọng tài liên tục phải thổi còi phạt. report Thế trận giằng co 20': Ninh Bình FC đang chơi pressing quyết liệt, khiến Nam Định khó lên bóng. Lúc này, trận đấu đang rất giằng co với những pha tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân. report Ninh Bình FC đáp lễ chủ nhà 13': Lê Phát đón bóng từ rìa vòng cấm. Anh tung cú sút căng bằng chân trái. Tiếc rằng bóng đi chệch cột. Ninh Bình FC đang lấy lại được nhịp điệu chơi bóng. report Ninh Bình FC tiếp tục chịu đựng 8': Ngọc Sơn tiếp tục gây nên sóng gió. Anh nhận bóng rồi quăng chân sút hiểm. Văn Lâm đã phải chật vật phá bóng. Nam Định đã sở hữu cả 2 cú đá từ đầu trận trong khi Ninh Bình FC đang là 0. report Nguy hiểm quá 2': Ngọc Sơn đi bóng dũng mãnh xuống đáy biên rồi tạt vào. Đồng đội của anh tung chân dứt điểm nhanh. Bóng đi chệch cột đáng tiếc. foul Trận đấu bắt đầu report Các cầu thủ Nam Định đang khởi động, chuẩn bị cho trận đấu report Nam Định vắng nhiều trụ cột Với chấn thương từ trước, Văn Vĩ và Xuân Son đều không thi đấu. Ngoài ra, Tuấn Anh cũng ngồi ghế dự bị. report Hoàng Đức không đá chính trận này Hoàng Đức được Ninh Bình FC tạo điều kiện dưỡng sức. Anh chỉ được đăng ký ở danh sách dự bị. Nhưng Tiến Anh vẫn vào sân ngay từ đầu. 2 cầu thủ Lê Phát và Ngọc Mỹ vừa trở lại từ Asiad 20 cũng đá chính.

Sau hai lượt trận mở màn, sự đối lập về phong độ thể hiện rõ trên bảng xếp hạng. Ninh Bình duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối để bỏ túi 6 điểm trọn vẹn cùng hiệu số +4, chứng minh khả năng nhập cuộc mùa giải cực kỳ thuyết phục. Ngược lại, chủ nhà Nam Định xếp thứ 5 với 3 điểm (hiệu số 4-3). Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khởi đầu bùng nổ khi đè bẹp HAGL 4-0, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ ngã ngựa 0-3 trước SHB Đà Nẵng. Sự chệch choạc ấy phơi bày điểm yếu cố hữu về tính ổn định và khả năng chịu áp lực của nhà cựu vương.

Vấn đề nan giải nhất của đội bóng thành Nam nằm ở khâu dứt điểm. Dù sở hữu lực lượng dồi dào kinh nghiệm và đã tung ra tới 26 cú sút (20 lần trúng đích) nhưng họ mới chỉ thu về vỏn vẹn 4 bàn thắng. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội nghèo nàn càng trở nên báo động khi chân sút chủ lực Xuân Son phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương. Để phá vỡ thế bế tắc, Nam Định buộc phải tinh chỉnh thước ngắm, luân chuyển bóng vào những vị trí dứt điểm thuận lợi hơn thay vì nôn nóng bắn phá cầu môn.

Việc vắng Xuân Son sẽ khiến Nam Định khó đá

Đối với Nam Định, 3 điểm trên sân nhà là mệnh lệnh bắt buộc để san bằng điểm số với đối thủ, đồng thời chứng minh cú vấp đầu mùa chỉ là tai nạn nhất thời. Trong khi đó, Ninh Bình đứng trước cơ hội vàng để khẳng định tham vọng đua vô địch không phải lời nói suông nếu có thể ca khúc khải hoàn ngay tại chảo lửa Thiên Trường.

Ninh Bình cũng có những khó khăn nhất định, nhưng với một hàng công đang vận hành trơn tru khi những Fred, Lucao tìm được sự ăn ý, Ninh Bình vẫn đủ sức thách thức chủ nhà. Lần gặp nhau gần nhất, 2 đội đã cống hiến một cơn mưa gôn với 5 lần lưới rung. Màn thư hùng này vì thế sẽ là liều thuốc thử bản lĩnh đỉnh cao cho hàng công của cả hai.