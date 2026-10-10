'Bom tấn' 75 triệu bảng giúp Arsenal thắng hú vía trên sân nhà

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Leeds nhưng vẫn hoàn thành màn lội ngược dòng cảm xúc với tỷ số 2-1. Leeds đã bất ngờ mở tỷ số trận đấu ở phút 55, nhờ cú đệm bóng cận thành chuẩn xác của Justin. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, "Pháo thủ" đáp trả khi Calafiori dứt điểm gỡ hòa 1-1. Đến phút 71, tân binh Bruno Guimaraes sắm vai người hùng ghi bàn ấn định chiến thắng cho Arsenal.

Chiến thắng 2-1 giúp thầy trò HLV Mikel Arteta tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi thua sốc Brighton 0-3 ở vòng trước. Kết quả phản ánh đúng sự vượt trội về bản lĩnh và chiều sâu đội hình của Arsenal, dù họ vấp phải sự chống cự quyết liệt từ Leeds.

"Pháo thủ" kiểm soát bóng 59% ở trận này và thực hiện 14 pha dứt điểm (cao hơn Leeds 4 pha). Tuy nhiên, Leeds cũng thể hiện lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, tạo ra hàng loạt cơ hội khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo. HLV Arteta đã ghi dấu ấn với những pha thay người hiệu quả, đặc biệt là đưa Bruno vào sân đúng thời điểm.

Ở hiệp một, đôi bên chơi giằng co và liên tục va chạm quyết liệt ở khu vực giữa sân. Cú sút chạm chân đổi hướng của Okafor suýt khiến thủ thành Raya ôm hận ở phút thứ 8. Đến phút 19, Havertz đáp trả bằng pha đánh đầu nhưng chưa đủ độ khó. Leeds tạo ra nhiều sóng gió đáng kể từ các pha lên bóng của Gudmundsson và Bogle, song thủ thành Raya liên tiếp phản xạ xuất sắc để cứu thua cho "Pháo thủ".

Hai đội trở lại sân và tạo ra thế trận bùng nổ từ đầu. Phút 50, Odegaard bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi không thắng được thủ môn Trafford. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Leeds có cơ hội và đội khách không bỏ lỡ. Gudmundsson bứt tốc vượt qua Rice bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Justin băng vào dứt điểm cháy lưới, đưa Leeds vươn lên dẫn trước 1-0.

Cầu thủ Arsenal và CĐV ăn mừng chiến thắng cảm xúc.

Bị dội gáo nước lạnh, Arsenal lập tức gia tăng sức ép. Phút 62, Madueke treo bóng chuẩn xác từ cánh trái, White bật cao đánh đầu làm tường để Calafiori ập vào dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1. Ngay sau bàn gỡ, ban huấn luyện tung Guimaraes, Gyokeres và Timber vào sân nhằm tăng cường hỏa lực.

Sự thay đổi này phát huy tác dụng ở phút 71. Odegaard chọc khe xé toang trung lộ, Declan Rice đánh gót ngẫu hứng để Bruno Guimaraes băng lên dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-1. Trong những phút bù giờ cuối trận, Saka và Gyokeres có thêm cơ hội nới rộng cách biệt sau sai lầm của thủ môn Trafford nhưng không tận dụng thành công. Dẫu vậy, cách biệt một bàn là đủ để Arsenal giữ trọn 3 điểm trên sân nhà.