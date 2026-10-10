Thanh Hóa khiến Hải Phòng nếm trái đắng ngay trên sân nhà

TPO - Được thi đấu trên chảo lửa Lạch Tray ở vòng 3 LPBank V.League 1-2026/27, Hải Phòng tràn đầy quyết tâm gỡ gạc thể diện sau trận thua đau tại Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, lối chơi mờ nhạt cùng những hạn chế trong phòng ngự đã khiến thầy trò HLV Đặng Văn Thành thất bại 1-2 trước Thanh Hóa.

Thất bại trước Thép Cần Thơ ở Cúp Quốc gia phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của Hải Phòng. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, nhưng sự vội vàng khiến các pha phối hợp trở nên rời rạc.

Trái lại, Thanh Hóa nhập cuộc đầy chủ động với cự ly đội hình hợp lý cùng tinh thần thi đấu máu lửa. Sự sắc bén của đội khách nhanh chóng mang lại khác biệt ở phút 15. Từ một pha xử lý cá nhân khéo léo bên hành lang cánh trái, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ chủ nhà, ngoại binh Matheus Martins tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Toản, mở tỷ số trận đấu.

Thanh Hóa đã tận dụng rất tốt những cơ hội trước khung thành Hải Phòng.

Nhận bàn thua sớm, Hải Phòng dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực nhồi bóng vào khu vực cấm địa của đội bóng đất Cảng cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 19.

Trong tình huống tranh chấp trên không, tiền đạo Aleksandar Makaric đánh đầu làm tường đưa bóng chạm tay hậu vệ Văn Lợi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m ở phút 20, chính Makaric bình tĩnh đánh lừa thủ môn Vũ Tuyên Quang, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hưng phấn sau bàn gỡ, hai đội duy trì nhịp độ tranh chấp tương đối cao trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Thanh Hóa cho thấy sự nhỉnh hơn trong các pha phối hợp nhóm đe dọa khung thành đối phương và có những cơ hội khá sáng. Phút 26, Saliou Guindo chọc khe tinh tế cho Nguyễn Văn Tùng thoát xuống dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái, nhưng Văn Toản đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Hải Phòng.

Bước sang hiệp 2, những hạn chế ở hệ thống phòng ngự Hải Phòng lại lộ ra và Thanh Hóa lập tức khai thác triệt để. Phút 57, Matheus Martins đi bóng dũng mãnh ở trung lộ rồi tung đường chọc khe để Damoth băng xuống dứt điểm hiểm hóc. Dù Văn Toản đã chạm được tay vào bóng, lưới của Hải Phòng vẫn phải rung lên lần thứ hai.

Khoảng thời gian hơn 30 phút còn lại ghi nhận nỗ lực bất lực của Hải Phòng. HLV Đặng Văn Thành xáo trộn nhân sự trên hàng công nhưng các pha lên bóng đều bị chia cắt hoàn toàn trước khối phòng ngự chơi kỷ luật và bọc lót cho nhau rất hiệu quả của Thanh Hóa.

Thất bại chung cuộc 1-2 ngay tại chảo lửa Lạch Tray đẩy Hải Phòng lún thêm vào chuỗi trận thất vọng, trong khi Thanh Hóa ra về với 3 điểm trọn vẹn và leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng LPBank V.League 1-2026/27.