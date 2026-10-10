HAGL thắng đậm Đà Nẵng, có 3 điểm đầu tiên tại V.League

TPO - Sau hai trận thua liên tiếp, HAGL đánh bại Đà Nẵng 3-0 ở lượt trận thứ ba LPBank V.League 2026/27, diễn ra trên sân Quy Nhơn chiều 10/10.

Ngay khi nhập cuộc, HAGL chủ động đẩy đội hình lên tìm bàn thắng, nhưng Đà Nẵng giữ cự ly phòng ngự chặt trong phần lớn hiệp một. Phút 28, Basilo đánh đầu sau quả phạt góc nhưng đưa bóng vọt xà. Bốn phút sau, Matias Fracchia Moreira đáp trả bằng cú sút phạt chìm, thủ môn Trần Trung Kiên kịp thời cản phá.

Bước ngoặt đến ở phút 39. Trong lúc làm hàng rào chắn cú đá phạt của HAGL, Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Ngô Duy Lân cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Luaan Augusto đánh lừa thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số 1-0. HAGL giữ lợi thế đó đến hết hiệp một.

Ngay sau giờ nghỉ, HAGL tiếp tục tạo sức ép. Phút 47, Luaan Augusto sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng Bùi Tiến Dũng đẩy bóng chịu phạt góc. Đến phút 49, một cú dứt điểm chéo góc khác của HAGL dội cột dọc, khiến Đà Nẵng thoát bàn thua thứ hai.

Sang đầu hiệp 2, HAGL nhân đôi cách biệt sau một tình huống cố định. Vĩnh Nguyên treo bóng từ cánh phải về phía cột xa, bóng được đánh đầu trả lại trước khi Robson dứt điểm thành bàn. Đà Nẵng phản ứng vì cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, nhưng tổ trọng tài và VAR công nhận bàn thắng.

Đến phút 65, Gia Bảo kiến tạo để Jacintho Lucas khống chế rồi dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 73, Jacintho một lần nữa đưa bóng vào lưới Đà Nẵng, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Khoảng thời gian còn lại, Đà Nẵng nỗ lực nhưng không tìm được bàn rút ngắn cách biệt.

Theo thống kê, HAGL tạo nhiều sức ép hơn, với 13 cú sút và 8 lần trúng đích, so với 4 cú sút và 2 lần đưa bóng trúng mục tiêu của đội khách. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 cho đội bóng phố Núi.

Chiến thắng đầu tiên giúp HAGL có 3 điểm sau ba lượt trận và giải tỏa phần nào áp lực từ khởi đầu không thuận lợi. Với Đà Nẵng, thất bại tại Quy Nhơn khép lại chuỗi kết quả tích cực sau trận thắng Nam Định ở vòng trước.