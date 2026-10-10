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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Chiều 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB Bóng đá Công an Hà Nội.

Dự buổi lễ còn có: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND; ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là ngày đặc biệt – ngày của Hà Nội – ngày giải phóng Thủ đô và đúng ngày này 70 năm trước, CLB bóng đá Công an Hà Nội chính thức ra đời giữa bộn bề của 2 năm sau ngày giải phóng. Điều đó thể hiện sự chăm lo đến đời sống mọi mặt của nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội.

"Ngành Công an, đặc biệt là Công an Hà Nội đã giành được sự tín nhiệm, được giao trọng trách, nhiệm vụ đặc biệt này. Niềm tin ấy, sự tin tưởng ấy hoàn toàn chính xác, được củng cố và ngày càng được khẳng định” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các cầu thủ thi đấu dưới màu áo Công an Hà Nội cũng chính là những cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng với màu sắc khác.

“Cán bộ, chiến sĩ công an có những người làm nhiệm vụ chuyên môn phục vụ nhân dân, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, nhưng có những người mang lại niềm vui cho nhân dân thì đó chính là các cầu thủ chuyên nghiệp của CLB Công an Hà Nội - bản lĩnh, sự đóng góp, niềm tin của người dân và góp phần duy trì tình yêu với bóng đá” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận, CLB bóng đá Công an Hà Nội hoàn toàn có cơ hội phát triển bởi đội bóng sống lâu trong sự hâm mộ, lòng yêu mến bóng đá của người hâm mộ, của nhân dân Thủ đô đối với đội bóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, ​Bộ Công an đã có chiến lược, đầu tư bài bản từ đào tạo trẻ cho đến tạo điều kiện cơ sở vật chất. Thành ủy, UBND TP đã giao Sân vận động Hàng Đẫy cho Công an Hà Nội, làm sao thiết kế, xây dựng đáp ứng được yêu cầu phải tốt hơn đảm bảo điều kiện thi đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn CLB sẽ vươn tầm khu vực, châu lục, góp phần vào xây dựng nền bóng đá Việt Nam ở đẳng cấp thế giới, để đến một ngày Việt Nam có thể đăng cai World Cup…

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#Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội #Lễ kỷ niệm 70 năm #Bóng đá Việt Nam #Phát triển bóng đá #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm

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