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Nhấn chìm Getafe, Barca thắng trận thứ 8 liên tiếp tại La Liga

Nguyễn Khánh

TPO - Pha lập công đầu tiên của Anthony Gordon trong màu áo Barca, ghi chỉ sau chưa đầy hai phút, đã mở đường cho chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8 La Liga. Đội chủ sân Nou Camp sau đó có thêm 2 bàn của Gabriel Jesus và Jules Kounde để giữ trọn 8 trận toàn thắng.

Getafe đến Nou Camp với chủ trương đá phòng ngự chắc chắn nhằm hy vọng giành điểm, nhưng ý đồ ấy bị phá hỏng ngay từ rất sớm. Sau chưa đầy 80 giây, tân binh đắt giá Anthony Gordon của đội chủ nhà nhận bóng ở rìa vòng cấm, lách qua hai hậu vệ rồi tung cú sút chìm từ cự ly 18m.

Bóng chạm chân một cầu thủ Getafe đổi hướng, khiến thủ môn David Soria bó tay. Đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Anh sau khi gia nhập Barcelona hè này, một pha lập công càng đáng khen hơn khi nó đến ngay sau kỳ nghỉ quốc tế mà Gordon thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển Anh.

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Đồng đội chia vui với Gordon (giữa) sau khi anh có bàn đầu tiên trong màu áo Barcelona.

Có bàn mở tỷ số, Barcelona tiếp tục dồn ép đối thủ dữ dội, trong đó Gordon là một trong những nhân tố nổi bật nhất với nhiều pha bóng biến hóa ở hành lang trái. Nếu thủ thành Soria không chơi xuất sắc, hẳn đội khách đã phải nhận thêm bàn thua sau các pha dứt điểm của Olmo từ những đường kiến tạo ở cánh này.

Nhưng Getafe cũng không thể trụ vững quá lâu trong thế trận bị áp đảo toàn diện. Phút 30, họ thủng lưới bàn thứ hai, và bàn thua lần này đến từ một sai lầm của chính đội khách. Trung vệ Zaid Romero cố đưa bóng ra khỏi vòng cấm nhưng bị đối phương cướp được ngay sát khu vực 16m50. Bóng đến chân Gabriel Jesus và tiền đạo người Brazil bình tĩnh chỉnh người rồi đặt bóng vào góc thấp xa, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Getafe cố gắng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, với cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm của Johan Mojica đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù vậy, Barcelona nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát và tiếp tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đội khách. Lần lượt Olmo, Jesus và Gordon đều có những cơ hội ăn bàn nhưng không thắng được thủ môn Soria và hàng phòng ngự Getafe.

Nhưng cũng như những gì diễn ra ở nửa cuối hiệp 1, Getafe rốt cuộc cũng không chịu nổi áp lực dồn dập từ phía Barcelona. Phút 75, từ đường tạt bóng của Yamal, Jules Kounde xuất hiện trong vòng cấm rồi đưa bóng vào lưới ở cự ly gần. Bàn thắng được công nhận sau khi trọng tài kiểm tra tình huống qua VAR để xác định khả năng có lỗi trong tình huống tranh chấp ở vòng cấm hay không.

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Kounde làm tung lưới Getafe, ấn định thắng lợi 3-0 cho Barcelona.

Dẫn trước ba bàn, Barcelona chủ động giảm nhịp độ trong những phút cuối nhưng vẫn có cơ hội gia tăng cách biệt, khi Fermin Lopez bỏ lỡ thời cơ thuận lợi khi đưa cú vô lê chân trái đi vọt xà ngang. Dù vậy, chiến thắng 3-0 cũng quá đủ để giúp Barcelona hoàn tất vòng đấu thứ 8 với thành tích toàn thắng tại La Liga, tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Atletico Madrid.

Với Getafe, đây là trận thua thứ tư liên tiếp của họ ở các chuyến làm khách tại La Liga mà không ghi nổi bàn thắng. Thầy trò HLV Jose Bordalas vì thế đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng sau khi từng leo lên vị trí thứ 11 ở vòng 7.

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#Barca #Getafe #La Liga #Anthony Gordon #thắng trận #bóng đá

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