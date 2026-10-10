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Thể thao

Ronaldo bị đình chỉ thi đấu, đối mặt án phạt nặng ở tuyển Bồ Đào Nha

Hương Ly

TPO - Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đình chỉ thi đấu và mở điều tra kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo sau khi siêu sao 41 tuổi tự ý bỏ trại tập trung vì mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.

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Ronaldo tự gây rắc rối ở đội tuyển.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trực tiếp giữa Ronaldo và huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus trước thềm trận đấu với Đan Mạch tại Nations League. Ronaldo cáo buộc HLV Jesus thất hứa về thời lượng thi đấu, khi để anh ngồi dự bị suốt trận gặp Na Uy. Ngay sau đó, chân sút kỳ cựu quyết định bỏ đại bản doanh của đội tuyển để bay đến Madrid.

Sau hành động bộc phát, Ronaldo đã gửi lời xin lỗi đến các đồng đội và người hâm mộ. Anh thừa nhận bản thân không nên rời khu tập trung trong hoàn cảnh như vậy, khẳng định sẽ chấp nhận mọi án phạt thích đáng từ phía cơ quan quản lý, nhưng mong mỏi tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Hiện FPF đã chuyển hồ sơ của Ronaldo sang Ủy ban Điều tra Kỷ luật để thụ lý theo quy trình khẩn cấp. Mọi thông tin chi tiết của vụ việc sẽ được giữ kín cho đến khi có phán quyết cuối cùng, nhưng trước mắt anh phải chịu lệnh đình chỉ thi đấu tạm thời.

Bỏ lại ồn ào ở đội tuyển, Ronaldo đã nhanh chóng trở lại thi đấu cho Al Nassr vào ngày 9/10. Anh ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận thắng 3-0 trước Diriyah tại Saudi Pro League. Pha lập công này nâng tổng thành tích sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha lên con số 980 bàn thắng, đồng thời giúp Al Nassr san bằng điểm số với đội đầu bảng Al Qadsiah.

Ronaldo là người thuyết phục lãnh đạo FPF chiêu mộ Jorge Jesus. Tuy nhiên, sau sự cố mới đây, tình cảm thầy trò giữa CR7 và Jesus rạn nứt. Các nguồn tin tại Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo chỉ trở lại đội tuyển khi HLV Jesus từ bỏ chiếc ghế nóng của Selecao châu Âu. Tuy nhiên, FPF dường như ủng hộ HLV Jesus nhiều hơn và sẽ ra án phạt thích đáng cho Ronaldo.

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