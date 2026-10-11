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Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích đội nhà vì sự chuẩn bị hời hợt cho Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Tròn 3 tháng nữa, Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh. Đội tuyển Hàn Quốc nằm chung bảng Việt Nam và chắc chắn họ là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải đấu. Tuy nhiên, Hàn Quốc đang đến với sự kiện với muôn vàn nỗi lo.

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Khâu chuẩn bị chuyên môn sơ sài

Mới đây, tờ Star News Korea, ấn phẩm với hơn 20 năm tuổi đời và là một trong những tờ báo hàng đầu xứ kim chi, đã có bài phân tích dài để chỉ ra hàng loạt vấn đề của đội nhà trước giải. Điều đầu tiên là sự chuẩn bị hời hợt về chuyên môn.

Nếu như Nhật Bản cùng các đội tuyển hàng đầu châu Á đã chốt xong lịch giao hữu tháng 11 tới thì phía Hàn Quốc vẫn án binh bất động. Đó là chi tiết khiến Star News Korea cảm thấy không an tâm: “Nhật Bản không chỉ sớm chốt lịch đá giao hữu đỉnh cao với Brazil và Paraguay vào tháng tới mà còn lên khung thời gian cho đợt tập trung cuối năm và trận tổng duyệt trước thềm giải đấu. Nhật Bản dự kiến hội quân vào cuối tháng 12, thi đấu một trận làm nóng trên sân nhà vào ngày 30/12 với một đội tuyển thuộc bảng đấu khác, trước khi sang Trung Đông dự VCK Asian Cup 2027.

Nhìn sang Hàn Quốc, người hâm mộ xứ sở kim chi chỉ thấy một thực tại bất an. Vấn đề nan giải đầu tiên nằm ở vị trí HLV trưởng. Hợp đồng của HLV tạm quyền Roberto Moreno chỉ kéo dài đến tháng sau. Sau 4 trận đấu thử nghiệm trong tháng 9 và tháng 10 (thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua), tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha thực sự không chắc chắn.

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Đội tuyển Hàn Quốc chưa tìm được "quân xanh" trong tháng 11

Có lẽ mọi thứ sẽ được định đoạt vào đợt tập trung tháng 11 - thời điểm mà đến nay KFA thậm chí còn chưa thể xác định được danh tính quân xanh giao hữu. Viễn cảnh Hàn Quốc phải bước vào một kỳ Asian Cup chật vật với một thuyền trưởng lạ lẫm là điều hoàn toàn có thể xảy ra”.

Nội bộ bất ổn, thượng tầng lung lay

Một lý do nữa khiến Star News Korea không an tâm về đội nhà là hàng loạt thông tin chia rẽ nội bộ từ đội tuyển. “Đáng báo động hơn cả, phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia đang đứng trước nguy cơ vỡ vụn bởi mâu thuẫn thế hệ. Sau trận giao hữu với Uzbekistan hôm 6/10 vừa qua, dư luận loan tin nhóm trụ cột sinh năm 1996 gồm Kim Min-jae (Bayern Munich), Hwang In-beom (FC Porto) và Hwang Hee-chan (Schalke) úp mở ý định chia tay đội tuyển quốc gia. Nguồn cơn được cho là xuất phát từ những xung đột kéo dài với nhóm cựu binh sinh năm 1992 do Son Heung-min (Los Angeles FC) và Lee Jae-sung (Mainz) dẫn đầu.

Kể từ sự cố tại World Cup 2022, vụ ẩu đả ở Asian Cup 2023 cho đến làn sóng tẩy chay phỏng vấn tại World Cup 2026, những bất ổn liên tiếp xảy ra trong nhiệm kỳ thủ quân của Son Heung-min đã đặt một dấu hỏi rất lớn lên vai trò thủ lĩnh của ngôi sao này. Ở chiều ngược lại, thái độ vùng vằng và việc dùng chiếc áo đội tuyển làm công cụ gây áp lực của nhóm cầu thủ 1996 cũng đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ”, ấn phẩm này viết.

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Nhìn sang Nhật Bản, đối thủ được coi là số 1 của Hàn Quốc trong nhiều năm qua, Star News Korea cho rằng đang tồn tại một thực tế khác biệt: “Nếu như đối thủ của chúng ta có kế hoạch từ sớm, tập trung triệt để cho chuyên môn thì Hàn Quốc đang loay hoay với hàng loạt vấn đề. Điều này càng làm trầm trọng thêm khoảng cách vốn đã rất lớn giữa 2 nền bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản”.

Chưa dừng lại ở đó, sau hàng loạt biến cố, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thậm chí còn chưa bầu ra được người dẫn dắt tổ chức. “Nỗi lo lại càng trầm trọng hơn khi bộ máy quản lý của KFA gần như tê liệt: ghế chủ tịch vẫn bỏ trống và cuộc bầu cử lãnh đạo mới chưa có thời gian biểu cụ thể”, Star News Korea viết.

“Sự thiếu vắng định hướng từ thượng tầng kết hợp với sự mất đoàn kết nơi phòng thay đồ đang biến bóng đá Hàn Quốc thành một mớ bòng bong. Trong khi Nhật Bản đang tiến những bước vững chắc về phía trước thì khoảng cách về sự chuyên nghiệp và ổn định giữa hai kỳ phùng địch thủ này rõ ràng đang bị kéo giãn ra xa hơn bao giờ hết".

Cái dớp về nhì hơn 6 thập kỷ

Và thêm một nỗi lo nữa là cái dớp về nhì. Trong lịch sử bóng đá châu Á, đội tuyển Hàn Quốc là thế lực hàng đầu, là cái tên đại diện cho AFC có nhiều lần tham dự World Cup nhất, nhưng họ lại sở hữu sự vô duyên kỳ lạ với chiếc cúp vô địch châu lục (Asian Cup). Sau khi đăng quang hai kỳ đầu tiên vào các năm 1956 và 1960, Hàn Quốc trải qua hơn 6 thập kỷ trôi chưa từng chạm tay vào chiếc cúp thêm một lần nào nữa.

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Hàn Quốc là đội tuyển về nhì nhiều nhất trong lịch sử Asian Cup

Nỗi ám ảnh mang tên "kẻ về nhì vĩ đại" đã bám lấy các thế hệ Chiến binh Taegeuk qua 4 trận chung kết nghiệt ngã vào các năm 1972, 1980, 1988 và 2015. Dù sở hữu những huyền thoại lẫy lừng như Cha Bum-kun, Park Ji-sung... cho đến ngôi sao tầm cỡ thế giới Son Heung-min, Hàn Quốc vẫn luôn gục ngã ở ranh giới quyết định bởi những kịch bản trớ trêu nhất, từ loạt sút luân lưu may rủi đến những bàn thua nghiệt ngã trong hiệp phụ.

Người hâm mộ xứ kim chi thậm chí còn nhắc đến giai thoại "lời nguyền huy chương giả" năm 1960 như một lời giải thích tâm linh cho sự vô duyên này. Năm đó, Hàn Quốc đăng quang trên sân nhà. Những chiếc huy chương vàng mà Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trao tặng thực chất chỉ là chì được sơn một lớp mạ rẻ tiền. Chỉ vài ngày sau giải đấu, lớp mạ này đã nhanh chóng bong tróc ra. Nhiều người nghi ngờ một quan chức tham nhũng thời bấy giờ đã biển thủ tiền đúc huy chương. Sau này, nó như một sự kiện dẫn dắt cho chuỗi ngày tháng thi đấu không thành công của đội tuyển xứ kim chi.

"Cơn khát vàng kéo dài hơn 60 năm không chỉ là một vết thương lòng mà là nỗi ám ảnh dai dẳng biến chiếc cúp vô địch châu Á thành đỉnh núi cao nhất mà bóng đá Hàn Quốc mãi chưa thể tái chinh phục", tờ Star News Korea bình luận.

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#Asian Cup #Hàn Quốc #Chuẩn bị #Nội bộ #Bóng đá Hàn Quốc #Việt Nam vs Hàn Quốc #Asian Cup 2027

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