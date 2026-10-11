Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vinicius lại có drama: Bị tước mất bàn thắng vì giật tóc đối thủ

Nguyễn Khánh

TPO - Vinicius Junior trải qua những phút khó tin trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Villarreal rạng sáng 11/10 khi tưởng đã ghi bàn, nhưng sau đó bị tước pha lập công và truất quyền thi đấu vì giật tóc Nathan Saliba.

Vinicius Junior có lẽ không hình dung được màn xuất hiện của mình tại sân Bernabeu lại kết thúc theo cách khó tin đến vậy. Tiền đạo người Brazil tưởng chừng nhân đôi cách biệt cho Real Madrid, nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành sự tức giận khi trọng tài Isidro Diaz de Mera rút thẻ đỏ trực tiếp với anh ở phút 73.

anh-thump.jpg
Vinicius vừa bị từ chối bàn thắng, vừa phải nhận thẻ đỏ sau pha giật tóc hậu vệ Villarreal.

Tình huống bắt đầu khi Vinicius đưa bóng vào lưới Villarreal trong một pha tấn công của đội chủ nhà. Các cầu thủ Real Madrid đã chuẩn bị ăn mừng bàn thắng thứ hai, nhưng tổ VAR lập tức đề nghị trọng tài kiểm tra lại tình huống trước đó. Qua hình ảnh quay chậm, trọng tài xác định Vinicius đã kéo mạnh tóc Nathan Saliba trong pha bóng dẫn đến bàn thắng của tiền đạo người Brazil.

Sau khi xem lại video, trọng tài không chỉ từ chối bàn thắng mà còn truất quyền thi đấu trực tiếp với ngôi sao người Brazil vì hành vi phi thể thao. Vinicius phản ứng dữ dội, liên tục hét về phía trọng tài trong lúc các đồng đội cố gắng trấn an anh trước khi rời sân.

Đây là cái kết trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn của Vinicius. Được HLV Jose Mourinho tung vào sân trong hiệp hai thay Trent Alexander-Arnold, cầu thủ 26 tuổi nhanh chóng tạo ra sức ép bên cánh trái, giúp Real Madrid cải thiện khả năng tấn công sau hiệp đầu bế tắc.

Hiệu ứng từ sự xuất hiện của Vinicius đã giúp Real Madrid hóa giải hàng phòng ngự chơi rất kỷ luật của Villarreal. Họ mở tỷ số ở phút 62 nhờ công Yan Diomande. Sau đường chuyền của Federico Valverde, tiền đạo này khống chế bóng rồi tung cú sút chìm đánh bại thủ môn Villarreal.

Nhưng chiếc thẻ đỏ của Vinicius khiến Real Madrid gặp không ít khó khăn trong phần còn lại của trận đấu. Khi Villarreal gia tăng sức ép tìm bàn gỡ, Mourinho buộc phải điều chỉnh nhân sự và lối chơi để bảo vệ lợi thế, trước khi đội chủ nhà khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu.

ap26283776127706.jpg
Các đồng đội phải đẩy Vinicius ra khỏi sân khi cầu thủ này cố tranh cãi thêm với trọng tài.

Sau trận đấu, Vinicius lên tiếng xin lỗi CLB và người hâm mộ trên Instagram bằng tiếng Tây Ban Nha: “Xin lỗi đội bóng và người hâm mộ của tôi”. Tuy nhiên, anh không đề cập trực tiếp đến Saliba trong lời bài đăng này.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Vinicius cũng có thể ảnh hưởng đến những trận đấu tiếp theo của Real Madrid. Tiền đạo người Brazil không chỉ đối mặt với án treo giò một trận mà còn có khả năng vắng mặt ở trận El Clasico với Barcelona tại vòng 10 nếu Ủy ban kỷ luật La Liga xem xét tăng nặng sự việc.

Vinicius từng là một trong những tiếng nói nổi bật chống phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha sau nhiều lần bị cổ động viên đối phương xúc phạm, kỳ thị. Tuy nhiên, những màn khiêu khích và tranh cãi với đối thủ cũng khiến anh nhiều lần trở thành tâm điểm của chỉ trích và đàm tiếu, mà vụ “giật tóc” ở trận thắng Villarreal vừa qua là ví dụ mới nhất.

Xem thêm

#Vinicius Junior #Real Madrid #Villarreal #tước bàn thắng #giật tóc #La Liga

Cùng chuyên mục

Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam xác định 5 ưu tiên trong nhiệm kỳ mới

Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam xác định 5 ưu tiên trong nhiệm kỳ mới

TPO - Giai đoạn 2026 - 2031, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đặt trọng tâm vào củng cố tổ chức, mở rộng phong trào, phát triển vận động viên trẻ và nâng chất lượng nhân lực chuyên môn. Theo PGS.TS Đặng Hà Việt, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, các định hướng cần được cụ thể hóa bằng lộ trình và chỉ tiêu đánh giá.

Khắc Ngọc và Tiến Linh

Nhận định SLNA vs Công an TP.HCM, 18h00 ngày 11/10: Tìm lại niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Công an TP.HCM, LPBank V.League 2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. SLNA đang thăng hoa với chuỗi chiến thắng ấn tượng, nhưng liệu đội bóng xứ Nghệ có thể tiếp tục duy trì phong độ khi chạm trán Công an TP.HCM? Với quyết tâm tìm lại chiến thắng của đội khách, cuộc đối đầu trên sân Vinh hứa hẹn rất khó lường.

Thanh Hóa khiến Hải Phòng nếm trái đắng ngay trên sân nhà

Thanh Hóa khiến Hải Phòng nếm trái đắng ngay trên sân nhà

TPO - Được thi đấu trên chảo lửa Lạch Tray ở vòng 3 LPBank V.League 1-2026/27, Hải Phòng tràn đầy quyết tâm gỡ gạc thể diện sau trận thua đau tại Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, lối chơi mờ nhạt cùng những hạn chế trong phòng ngự đã khiến thầy trò HLV Đặng Văn Thành thất bại 1-2 trước Thanh Hóa.

Nhận định Real Madrid vs Villarreal, 02h00 ngày 11/10: Cơn thịnh nộ của Mourinho

Nhận định Real Madrid vs Villarreal, 02h00 ngày 11/10: Cơn thịnh nộ của Mourinho

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Villarreal, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Mourinho vừa tỏ ra rất bức xúc trong buổi họp báo trước trận. Ông đã đổ cơn thịnh nộ trước giới truyền thông. Đêm nay, NHM chờ đợi một cơn thịnh nộ tương tự của Real Madrid trước Villarreal.

Đồng Tháp bước vào mùa hội, hơn 15.500 runner đổ về check- in VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Đồng Tháp bước vào mùa hội, hơn 15.500 runner đổ về check- in VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Ngay từ sớm, không khí tại khu vực Expo giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đã vô cùng náo nhiệt. Hơn 15.500 vận động viên trong và ngoài nước – con số kỷ lục từ trước đến nay của giải Đất Sen Hồng – đã đổ về Đồng Tháp, sẵn sàng cho hành trình bùng nổ nhịp đập âm nhạc và thể thao.

Nhận định Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10: Barca hướng tới cột mốc lịch sử

Nhận định Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10: Barca hướng tới cột mốc lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Getafe, 23h30 ngày 10/10, vòng 8 La Liga 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại La Liga và đứng trước cơ hội cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB nếu đánh bại Getafe đêm nay.

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

Thái Nguyên: Trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên

TPO - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 tổ chức thi đấu 19 môn thể thao với gần 4.000 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 206 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe