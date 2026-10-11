Vinicius lại có drama: Bị tước mất bàn thắng vì giật tóc đối thủ

TPO - Vinicius Junior trải qua những phút khó tin trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Villarreal rạng sáng 11/10 khi tưởng đã ghi bàn, nhưng sau đó bị tước pha lập công và truất quyền thi đấu vì giật tóc Nathan Saliba.

Vinicius Junior có lẽ không hình dung được màn xuất hiện của mình tại sân Bernabeu lại kết thúc theo cách khó tin đến vậy. Tiền đạo người Brazil tưởng chừng nhân đôi cách biệt cho Real Madrid, nhưng niềm vui nhanh chóng biến thành sự tức giận khi trọng tài Isidro Diaz de Mera rút thẻ đỏ trực tiếp với anh ở phút 73.

Vinicius vừa bị từ chối bàn thắng, vừa phải nhận thẻ đỏ sau pha giật tóc hậu vệ Villarreal.

Tình huống bắt đầu khi Vinicius đưa bóng vào lưới Villarreal trong một pha tấn công của đội chủ nhà. Các cầu thủ Real Madrid đã chuẩn bị ăn mừng bàn thắng thứ hai, nhưng tổ VAR lập tức đề nghị trọng tài kiểm tra lại tình huống trước đó. Qua hình ảnh quay chậm, trọng tài xác định Vinicius đã kéo mạnh tóc Nathan Saliba trong pha bóng dẫn đến bàn thắng của tiền đạo người Brazil.

Sau khi xem lại video, trọng tài không chỉ từ chối bàn thắng mà còn truất quyền thi đấu trực tiếp với ngôi sao người Brazil vì hành vi phi thể thao. Vinicius phản ứng dữ dội, liên tục hét về phía trọng tài trong lúc các đồng đội cố gắng trấn an anh trước khi rời sân.

Đây là cái kết trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn của Vinicius. Được HLV Jose Mourinho tung vào sân trong hiệp hai thay Trent Alexander-Arnold, cầu thủ 26 tuổi nhanh chóng tạo ra sức ép bên cánh trái, giúp Real Madrid cải thiện khả năng tấn công sau hiệp đầu bế tắc.

Hiệu ứng từ sự xuất hiện của Vinicius đã giúp Real Madrid hóa giải hàng phòng ngự chơi rất kỷ luật của Villarreal. Họ mở tỷ số ở phút 62 nhờ công Yan Diomande. Sau đường chuyền của Federico Valverde, tiền đạo này khống chế bóng rồi tung cú sút chìm đánh bại thủ môn Villarreal.

Nhưng chiếc thẻ đỏ của Vinicius khiến Real Madrid gặp không ít khó khăn trong phần còn lại của trận đấu. Khi Villarreal gia tăng sức ép tìm bàn gỡ, Mourinho buộc phải điều chỉnh nhân sự và lối chơi để bảo vệ lợi thế, trước khi đội chủ nhà khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu.

Các đồng đội phải đẩy Vinicius ra khỏi sân khi cầu thủ này cố tranh cãi thêm với trọng tài.

Sau trận đấu, Vinicius lên tiếng xin lỗi CLB và người hâm mộ trên Instagram bằng tiếng Tây Ban Nha: “Xin lỗi đội bóng và người hâm mộ của tôi”. Tuy nhiên, anh không đề cập trực tiếp đến Saliba trong lời bài đăng này.

Chiếc thẻ đỏ dành cho Vinicius cũng có thể ảnh hưởng đến những trận đấu tiếp theo của Real Madrid. Tiền đạo người Brazil không chỉ đối mặt với án treo giò một trận mà còn có khả năng vắng mặt ở trận El Clasico với Barcelona tại vòng 10 nếu Ủy ban kỷ luật La Liga xem xét tăng nặng sự việc.

Vinicius từng là một trong những tiếng nói nổi bật chống phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha sau nhiều lần bị cổ động viên đối phương xúc phạm, kỳ thị. Tuy nhiên, những màn khiêu khích và tranh cãi với đối thủ cũng khiến anh nhiều lần trở thành tâm điểm của chỉ trích và đàm tiếu, mà vụ “giật tóc” ở trận thắng Villarreal vừa qua là ví dụ mới nhất.