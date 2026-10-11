LION Championship 36: Nhà vô địch Lê Văn Tuần thất bại, Bùi Trường Sinh phục hận

TPO - LION Championship 36 khép lại tối 10/10 tại The Grand Hồ Tràm với nhiều diễn biến bất ngờ. Đáng chú ý, Lê Văn Tuần không thể vượt qua Abdulbosit Siddiqov ở trận tranh cúp Warriors’ Clash, còn Bùi Trường Sinh hạ knockout Đỗ Huy Hoàng để mở ra cơ hội tranh đai hạng 56kg.

Lê Văn Tuần nhận thất bại trước võ sĩ Uzbekistan Abdulbosit Siddiqov.

LION Championship 36 (LC 36) có 7 màn so tài, đánh dấu lần đầu sự kiện đến với The Grand Hồ Tràm. Ở trận đấu tâm điểm, nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần đối đầu võ sĩ Uzbekistan Abdulbosit Siddiqov trong trận tranh cúp Warriors’ Clash.

Siddiqov sớm áp đặt thế trận bằng khả năng vật và khống chế. Lê Văn Tuần nỗ lực chống trả, trong đó có những tình huống thoát khỏi đòn siết cổ, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Sau ba hiệp, võ sĩ Uzbekistan giành chiến thắng bằng tính điểm, nối dài thành tích toàn thắng lên 4 trận.

Bất ngờ lớn nhất của LC 36 đến ở màn tái đấu giữa Đỗ Huy Hoàng và Bùi Trường Sinh. Tại tứ kết mùa giải 2022, Huy Hoàng từng thắng knock-out đối thủ. Lần này, anh tiếp tục gây sức ép và có pha knockdown ở hiệp một.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện trong hiệp hai. Khi Huy Hoàng đang khống chế đối thủ trên sàn, anh đứng dậy và để lộ khoảng trống. Trường Sinh lập tức tung cú gối trúng đích, khiến Huy Hoàng bất tỉnh. Chiến thắng giúp Trường Sinh đòi lại món nợ cũ, đồng thời tiến gần hơn tới cơ hội tranh đai vô địch hạng 56kg.

Bùi Trường Sinh giành chiến thắng bất ngờ.

LC 36 còn chứng kiến hai trận thắng knockout đáng chú ý. Ở hạng cân 77kg, Zack Bennett (New Zealand) hạ Daniel O’Rourke (Mỹ) ngay trong hiệp một. Phùng Mạnh Thắng cũng kết thúc trận đấu với Trịnh Thành Công ở hạng 52kg bằng cú đá xoay người đẹp mắt.

Trận đấu giữa Nguyễn Hợp Hải và Trương Vi Nhạt khép lại trong tiếc nuối. Một cú chỏ phạm luật khiến Vi Nhạt không thể tiếp tục thi đấu, còn Hợp Hải bị xử thua.

Ở nội dung MMA Duo, Đỗ Mạnh Cường và Lê Văn Thịnh của Trends MMA giành chiến thắng tính điểm trước Mai Hoàng Gia Khương và Nguyễn Khắc Nhật Anh thuộc Jiboia Martial Arts. Nguyễn Hoàng Thái Long cũng vượt qua Hoàng Đình Tiến bằng tính điểm.

Sau lần đầu tổ chức tại The Grand Hồ Tràm, LION Championship sẽ trở lại với LC 37 vào ngày 21/11 tại Bắc Ninh.