“Khỏe thể chất – Trọn Lộc Phát”: LPBank đồng hành cùng Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao

LPBank – Đơn vị đồng hành chính Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao

LPBank lan tỏa thông điệp “Khỏe thể chất – Trọn Lộc Phát”

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trong khuôn khổ Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Lễ phát động dự kiến huy động khoảng 2.000 người dân tham gia các hoạt động hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, kiểm tra sức khỏe và tư vấn lựa chọn bộ môn phù hợp, cùng các nội dung thể dục đồng diễn và dân vũ. Các khu vực đăng ký, cam kết tập luyện, tư vấn và kiểm tra sức khỏe cơ bản được bố trí cùng hoạt động hướng dẫn, trải nghiệm nhiều bộ môn như pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông và một số bộ môn khác.

Tại sự kiện, LPBank bố trí khu vực trải nghiệm thương hiệu xuyên suốt hai ngày với thông điệp “Khỏe thể chất – Trọn Lộc Phát”. Khách tham quan có thể check-in, chụp ảnh, tham gia các hoạt động tương tác và nhận nhiều quà tặng từ LPBank. Gian hàng của LPBank cũng đồng thời giới thiệu các giải pháp tài chính số của Ngân hàng, từ hướng dẫn tải LPBank Plus, mở tài khoản, kích hoạt tính năng Sinh lời Lộc Phát đến tìm hiểu các tính năng, ưu đãi liên quan. Đội ngũ nhân viên Ngân hàng trực tiếp tư vấn, hỗ trợ người tham dự trải nghiệm các tiện ích tài chính số và lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu.

Phối cảnh gian hàng của LPBank tại Lễ phát động Phong trào Toàn dân tập luyện thể thao

Không gian tương tác của LPBank không chỉ mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm các tiện ích số, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống chủ động, khuyến khích mỗi người quan tâm hơn đến việc rèn luyện và chăm sóc sức khỏe. Sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm thương hiệu và các nội dung thể thao tạo nên một điểm chạm gần gũi, đưa tinh thần rèn luyện đến gần hơn với đời sống hằng ngày.

Từ rèn luyện thể chất đến xây dựng sức khỏe tài chính

Thông điệp “Khỏe thể chất – Trọn Lộc Phát” đặt sức khỏe thể chất bên cạnh sự an tâm về tài chính, gắn câu chuyện chăm sóc bản thân với những nhu cầu thiết thực của mỗi cá nhân và gia đình. Sức khỏe thể chất và nền tảng tài chính đều cần được vun đắp qua thời gian, từ những lựa chọn phù hợp với từng giai đoạn của cuộc sống, tạo tiền đề để mỗi người an tâm chuẩn bị kế hoạch trong tương lai.

Việc đồng hành cùng sự kiện nằm trong định hướng xuyên suốt gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh mà LPBank kiên định theo đuổi kể từ ngày thành lập đến nay. Trong đó, thể thao là một trong năm trụ cột được Ngân hàng chú trọng đầu tư. Thời gian qua, LPBank đã và đang đồng hành nhiều sân chơi quy mô, từ LPBank V.League 1, Vòng loại U23 châu Á 2026, tiếp lửa cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 đến Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank trong ba mùa liên tiếp… Qua đó, LPBank hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái thể thao giàu cảm hứng, nơi tinh thần rèn luyện, kết nối và vượt qua giới hạn được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Từ những trải nghiệm thể thao đến các giải pháp tài chính phục vụ đời sống, LPBank từng bước đưa hình ảnh “Ngân hàng Lộc Phát của mọi nhà” đến gần hơn với khách hàng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng, Ngân hàng mong muốn tạo thêm những giá trị thiết thực, góp phần cùng mỗi gia đình xây dựng cuộc sống khỏe mạnh, an tâm và thịnh vượng.