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Trực tiếp Liverpool vs Man City (22h30 ngày 11/10): Trận chiến đỉnh cao

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Liverpool vs Man City là cặp đấu tâm điểm vòng 6 Ngoại hạng Anh. Cả hai hội tụ đầy đủ những yếu tố để biến cuộc so tài sắp tới thành một trận chiến đỉnh cao...

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Man City hành quân đến vùng Merseyside với vị thế kẻ thống trị. Họ 15 điểm tuyệt đối sau chuỗi 5 trận toàn thắng liên tiếp. Man City lúc này vận hành như một cỗ máy trơn tru, nơi khả năng kiểm soát không gian và kiểm soát bóng gần như đạt mức hoàn hảo.

Không chỉ bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép dồn dập, các đợt lên bóng của Man City còn sở hữu tính biến hóa cao nhờ sự kết nối liền mạch giữa các tuyến. Hàng thủ nào muốn đứng vững trước họ đều phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi chỉ một thoáng hở sườn cũng đủ để đội khách tung ra đòn trừng phạt chí mạng.

Lúc này, Liverpool được coi là đối thủ hiếm hoi có thể cản bước tiến Man xanh. Dù đang gặp nhiều vấn đề, chỉ đứng thứ 7 với 9 điểm, nhưng Liverpool chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. The Kop vẫn duy trì thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất (2 thắng, 3 hòa), cho thấy một sự lỳ lợm đáng nể trước mọi thử thách.

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Quan trọng hơn, sân nhà Anfield luôn là pháo đài tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho các học trò của HLV Iraola. 6 lần gần nhất khi được làm chủ nhà, Liverpool chỉ thua Man City 1 lần, còn lại thắng 3. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu này.

Chiến thuật pressing rát tầm cao cùng những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chớp nhoáng vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất của Liverpool. Khả năng chịu nhiệt và duy trì cự ly phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà sẽ là bài test hạng nặng cho tham vọng giành 3 điểm của Man City.

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#Liverpool #Man City #trực tiếp #đấu trường #Premier League #Anfield #trực tiếp bóng đá

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