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U17 Việt Nam sắp chạm trán dàn sao 'triệu đô' của U17 Bỉ

Hương Ly

TPO - U17 Việt Nam đối mặt thử thách lịch sử tại trận mở màn U17 World Cup 2026 khi chạm trán đương kim Á quân châu Âu U17 Bỉ, tập thể sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá.

Lá thăm may rủi tại buổi bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026 đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào bảng G. Ngay ở trận ra quân diễn ra vào ngày 20/11, chúng ta chạm trán thử thách cực đại U17 Bỉ - đội bước vào U17 World Cup 2026 với khí thế hừng hực của nhà đương kim Á quân U17 EURO 2026. Đây là lứa cầu thủ được CĐV Bỉ kỳ vọng sẽ vươn tầm thành "thế hệ vàng" trong 5-10 năm tới.

Bản lĩnh, sự kiên cường và tinh thần không từ bỏ của "Các chiến binh sao vàng" sẽ được thử lửa bởi tập thể U17 Bỉ thi đấu khoa học, kỷ luật và sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng với độ đột biến cao. Đây là cơ hội hiếm có để các cầu thủ trẻ Việt Nam bước ra biển lớn, trực tiếp chạm trán với những tài năng hàng đầu thế giới ở cùng độ tuổi. Chính từ bước ngoặt này, những Quý Vương, Nguyễn Lực sẽ thấy rõ đẳng cấp chơi bóng của mình đang ở đâu so với tiêu chuẩn cao nhất ở bóng đá châu Âu.

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Dierckx và Joshua Nga Kana, 2 nhân tố tiềm năng của bóng đá Bỉ.

Dàn sao "triệu đô" của U17 Bỉ

U17 Bỉ mang đến Qatar bộ khung sinh năm 2009, vừa làm mưa làm gió tại U17 EURO 2026. Cái tên nổi bật nhất của U17 Bỉ là nhạc trưởng Xander Dierckx, cầu thủ thuộc biên chế Royal Antwerp đang được Transfermarkt định giá 5 triệu euro. Tại giải U17 EURO 2026, Dierckx là bộ não trong lối chơi của "Quỷ đỏ trẻ" với khả năng điều tiết bóng nhịp nhàng và thực hiện những đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn (key pass).

Từ tư duy chơi bóng hiện đại và sở hữu bộ kỹ năng chuyền bóng đa dạng, Dierckx được ví như "Kevin de Bruyne mới" của bóng đá Bỉ. Chính Dierckx là cầu thủ khiến CĐV Bỉ có niềm tin lớn nhất về việc U17 Bỉ sẽ vươn tầm thành thế hệ vàng bóng đá nước này trong tương lai.

Sức công phá ở 2 hành lang biên của U17 Bỉ sẽ là bài toán hóc búa cho hàng thủ Việt Nam, khi đối thủ sở hữu bộ đôi chạy cánh đặc biệt tiềm năng. Bên hành lang trái, Joshua Nga Kana của Anderlecht, được định giá 3,5 triệu euro. Kana tỏa sáng tại U17 EURO 2026 với tốc độ xé gió và là chuyên gia của những tình huống ngoặt bóng vặn sườn đối thủ, mở ra khoảng trống tấn công ở biên.

Phía đối diện, tiền vệ Jayden Onia Seke đang được định giá 2,5 triệu euro nguy hiểm không kém. Onia Seke là người ghi bàn thắng tuyệt đẹp mở tỷ số trong trận bán kết với Pháp, giúp U17 Bỉ vượt qua ngọn núi cao để tiến vào chung kết U17 EURO. Sau đó, Seke góp mặt trong đội hình tiêu biểu của U17 EURO do UEFA bình chọn.

U17 Bỉ đang chơi đều và ổn định ở 2 mặt trận tấn công - phòng ngự. Hàng phòng ngự của "Tiểu quỷ đỏ" được chỉ huy bởi trung vệ Elie Mbavu, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Genk, hiện có giá trị chuyển nhượng 3 triệu euro. Mbavu sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1,88 m), giúp anh có khả năng không chiến tốt và tư duy phán đoán tình huống nhạy bén.

Tại U17 EURO 2026, U17 Bỉ để thủng lưới 3 bàn sau 5 trận. Mbavu góp công lớn nhất cho mặt trận phòng ngự của U17 Bỉ. Và Mbavu chính là "bài test" nặng ký cho các cầu thủ tấn công của U17 Việt Nam.

Nhóm cầu thủ nổi bật của U17 Bỉ còn có Ilyas Benktib, tiền đạo ghi bàn quyết định giúp U17 Bỉ thắng U17 Pháp 2-0 tại U17 EURO 2026. Tiếp đó là Kiyan Achahbar, tiền đạo cánh của đội trẻ Genk, sẽ được sử dụng trong vai trò dự bị chiến lược cho U17 Bỉ ở U17 World Cup 2026.

U17 Bỉ mạnh cỡ nào?

U17 Bỉ chơi theo sơ đồ 4-3-3, thiên về kiểm soát bóng và tổ chức pressing rát ngay từ phần sân đối phương. Hành trình giành ngôi Á quân U17 EURO 2026 của họ là minh chứng rõ nét nhất cho lối chơi này. Họ lần lượt cuốn phăng các đối thủ ở vòng bảng đến các trận knock-out, đánh bại lối chơi thực dụng của người Pháp ở bán kết bằng thế trận tấn công áp đảo.

Trong trận chung kết với U17 Ý, U17 Bỉ thi đấu trên cơ và chỉ chấp nhận thất bại đầy tiếc nuối trên chấm luân lưu cân não. Các "Tiểu quỷ đỏ" đã thất bại nhưng CĐV nước này vẫn hạnh phúc vì màn thể hiện của Dierckx và các đồng đội. Lứa cầu thủ hiện tại của U17 Bỉ đã thể hiện kỹ - chiến thuật ấn tượng và họ là ứng viên cho chức vô địch U17 World Cup 2026.

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U17 Bỉ thua đáng tiếc U17 Italia ở chung kết U17 EURO 2026.

Liên đoàn bóng đá Bỉ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào lứa cầu thủ sinh năm 2009 này, coi đây là "Thế hệ vàng tiếp theo" để vực dậy đội tuyển quốc gia trong tương lai. Sự đầu tư bài bản từ các học viện danh tiếng như Anderlecht, Genk hay Antwerp đã tạo ra những cầu thủ không chỉ mạnh về thể chất mà còn vượt trội về tư duy chơi bóng độc lập.

Bản thân các cầu thủ Bỉ ở tuổi 17 đã có kinh nghiệm chinh chiến tại giải vô địch quốc gia và các cúp châu Âu. Họ chơi bóng với sự tự tin, đĩnh đạc vượt xa nhiều đồng nghiệp ở giải U17 EURO 2026. Đến U17 World Cup, số đội tăng lên nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của U17 Bỉ hiển nhiên được xếp vào nhóm đầu.

U17 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức để giành ít nhất một điểm trước U17 Bỉ, đây là điều chắc chắn. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội vàng để các học trò của HLV Roland nhận về những bài học đắt giá mà không một buổi tập huấn nào mang lại, trước khi cả đội bước vào hành trình khốc liệt ở U17 World Cup 2026.

Về lịch thi đấu, chạm trán U17 Bỉ ngay trận đầu tiên là thách thức nhưng cũng là lợi thế của U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Roland sẽ vượt qua thử thách khó khăn nhất sau trận ra quân và được làm nóng trước Bỉ. Sau đó, U17 Việt Nam chạm trán U17 Mali và U17 New Zealand, những đối thủ vừa vặn hơn để chúng ta hướng đến mục tiêu giành điểm số quý giá tại U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam sẽ ra sân trong tâm thế chơi bằng tất cả khả năng trước U17 Bỉ. Sau đó, với tâm lý thoải mái, biết đâu đấy thầy trò HLV Roland sẽ gây bất ngờ.

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