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Hai người Mỹ đoạt Nobel Kinh tế nhờ giải bài toán suy thoái

Bình Giang

TPO - Chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm 2026 cho 2 nhà kinh tế học người Mỹ Robert Hall và Michael Woodford, với công trình về “nền tảng kinh tế vi mô của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô”, giúp nền kinh tế giảm bớt thăng trầm.

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Hai Giáo sư Robert Hall và Michael Woodford được trao giải Nobel Kinh tế 2026

Hai chủ nhân giải thưởng kinh tế năm nay đã phát triển những mô hình kinh tế vĩ mô mới, góp phần cải thiện đáng kể khả năng triển khai các chính sách ổn định kinh tế hiệu quả. Dựa trên những mô hình này, các biện pháp tài khóa và tiền tệ được thực hiện đúng thời điểm có thể giúp giảm bớt những đợt tăng trưởng nóng và suy thoái của nền kinh tế.

Nền kinh tế thường trải qua những giai đoạn suy giảm và tăng trưởng xen kẽ. Kể từ khi nhà kinh tế học John Maynard Keynes đưa ra các học thuyết của mình gần 1 thế kỷ trước, chính sách ổn định kinh tế đã đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với những biến động này. Trong thời kỳ suy thoái, nền kinh tế có thể được kích thích bằng cách giảm lãi suất và tăng thâm hụt ngân sách. Ngược lại, khi kinh tế tăng trưởng quá nóng, cần thực hiện các biện pháp theo hướng ngược lại để hạ nhiệt.

Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, các mô hình kinh tế học Keynes vốn định hướng thời điểm và cách thức triển khai biện pháp điều hành dường như không còn phát huy tác dụng, khi không giúp giảm thất nghiệp mà còn gây lạm phát mất kiểm soát.

Hệ quả là các nước phương Tây trải qua thập niên tăng trưởng thấp, thất nghiệp cao và lạm phát cao. Nhiều người cho rằng chính sách ổn định kinh tế gây hại nhiều hơn lợi và nên bị loại bỏ.

Robert E. Hall và Michael Woodford được trao giải thưởng kinh tế năm nay nhờ chứng minh cách xây dựng lại các mô hình kinh tế để khôi phục vai trò của chính sách ổn định kinh tế. Thay vì dựa vào các mối tương quan thống kê giữa những biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, sản lượng và tiêu dùng, 2 nhà kinh tế lựa chọn xây dựng mô hình trên nền tảng kinh tế vi mô. Cách tiếp cận này xem xét cách các hộ gia đình và doanh nghiệp, thông qua tổng hợp các quyết định và hành động riêng lẻ, tác động đến toàn bộ nền kinh tế.

“Công trình của các chủ nhân giải thưởng đã cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc cho những mô hình hiện được các ngân hàng trung ương và chính phủ trên khắp thế giới sử dụng. Nhờ đó, chúng ta được trang bị tốt hơn để ứng phó với các cú sốc kinh tế, chẳng hạn như khủng hoảng năng lượng hoặc những thay đổi đột ngột trong mức tiêu dùng của các hộ gia đình”, ông John Hassler - Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Kinh tế, cho biết.

GS Robert E. Hall, sinh năm 1943, công tác tại Đại học Stanford. GS Michael Woodford, sinh năm 1955, công tác tại Đại học Columbia.

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#Nobel Kinh tế #Suy thoái kinh tế #Robert Hall #Michael Woodford

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