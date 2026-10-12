Trung Quốc siết thuế người giàu

TPO - Chiến dịch siết thuế đối với giới giàu có tại Trung Quốc đang trở thành thách thức mới nhất đối với các thương hiệu xa xỉ, vốn đã chật vật ứng phó với những tác động từ chiến sự Iran và dấu hiệu sức mua suy yếu tại Mỹ.

Sự cộng hưởng của những yếu tố bất lợi có thể gây sức ép lên kết quả kinh doanh quý III, dự kiến được công bố từ nửa cuối tháng 10. Điều này làm dấy lên lo ngại ngành hàng xa xỉ trị giá 350 tỷ USD, vốn chìm trong suy thoái ba năm qua, khó lấy lại đà tăng trưởng như trước.

Chính sách thuế mới đối với giới siêu giàu

Cổ phiếu của LVMH và Hermès, hãng sở hữu thương hiệu túi Birkin, đều giảm khoảng 40% từ đầu năm và giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều năm. Kering, tập đoàn sở hữu Gucci, cũng mất 29% giá trị. Diễn biến này phản ánh tâm lý ngày càng bi quan của giới đầu tư đối với toàn ngành.

Cửa hàng Louis Vuitton tại Thượng Hải. Ảnh: Getty Images.

Theo quy định thuế mới của Bắc Kinh, những người Trung Quốc giàu có sử dụng các quỹ tín thác ở nước ngoài để che chắn tài sản phải kê khai và nộp khoản thuế còn thiếu của nhiều năm trước, với hạn chót là ngày 22/10. Giới chuyên gia đề cập nguy cơ kìm hãm chi tiêu tại một trong những thị trường quan trọng nhất của ngành hàng xa xỉ.

Theo Caixin, cơ quan báo chí chuyên về tài chính của Trung Quốc, quy định được công bố ngày 24/7 làm rõ nghĩa vụ thuế đối với tài sản đưa vào các quỹ tín thác ở nước ngoài và thu nhập phát sinh trong thời gian các quỹ này hoạt động. Những khoản thu nhập chịu thuế thuộc diện quy định áp dụng mức thuế 20%, trong khi người sở hữu các quỹ đã thành lập trước đó cũng phải xử lý những khoản thuế còn thiếu theo điều khoản chuyển tiếp.

Người tiêu dùng Trung Quốc từng là động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng của ngành, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng mua sắm hàng xa xỉ toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu đã suy yếu đáng kể kể từ đại dịch COVID-19.

Ông Alexis Bonhomme - người đứng đầu Trinity Asia, công ty tư vấn chuyên về hàng xa xỉ có trụ sở tại Thượng Hải - cho biết mức thuế 20% đang tác động đến chi tiêu của nhóm siêu giàu.

Trước đây, nhóm khách hàng này có sức chống chịu tốt hơn tầng lớp trung lưu, vốn chịu ảnh hưởng từ cuộc suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc.

“Trước hạn chót nộp thuế, một số người có thể gặp khó khăn về thanh khoản. Điều đó không có nghĩa họ sẽ ngừng mua sắm trở lại. Tuy nhiên, ở hiện tại, tâm lý chi tiêu không còn như trước”, ông Bonhomme nhận định.

Theo báo cáo của các nhà phân tích tại tập đoàn quản lý tài sản và nghiên cứu đầu tư toàn cầu Bernstein (Mỹ), dữ liệu mua sắm mùa hè tại các trung tâm thương mại ở Trung Quốc đại lục cho thấy tốc độ tăng trưởng giảm mạnh.

Những thương hiệu nhỏ hơn theo đuổi phong cách xa xỉ thầm lặng (quiet luxury), như hãng Brunello Cucinelli và Loro Piana (LVMH), đang hoạt động tốt hơn các thương hiệu phô trương logo như Louis Vuitton hay Gucci.

Chương Tử Di và Trần Pháp Lai đều từng được bắt gặp mặc trang phục của các thương hiệu xa xỉ thầm lặng.

Sự lo ngại tại Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu tại Mỹ - thị trường hàng xa xỉ lớn nhất thế giới - có dấu hiệu chững lại. Mỹ vẫn là một trong những điểm sáng của ngành hàng xa xỉ nhờ thị trường chứng khoán tăng mạnh, được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu công nghệ.

Sức mua tại Mỹ suy yếu

Dữ liệu do ngân hàng Citi theo dõi vào tháng 9 cho thấy chi tiêu bằng thẻ tín dụng tại Mỹ đối với hàng xa xỉ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Kết quả này được công bố sau các cuộc khảo sát chỉ ra rằng người dân ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Kering cảnh báo các nhà phân tích rằng doanh thu Gucci có thể tiếp tục suy giảm, dẫn đến loạt công ty chứng khoán hạ giá mục tiêu đối với cổ phiếu của tập đoàn.

Một trong số ít điểm sáng của ngành là trang sức cao cấp. Các thương hiệu như Cartier thuộc tập đoàn Richemont được hưởng lợi khi người tiêu dùng giàu có ngày càng ưu tiên vàng và những vật liệu quý khác - được xem là có khả năng giữ giá trị lâu dài hơn.

Hề Mộng Dao đeo trang sức Cartier. Ảnh: IG.

Tại trung tâm Bắc Kinh, ông Deng Qi (51 tuổi), nhà xuất khẩu linh kiện xây dựng bằng gốm sứ, dự báo mức chi tiêu cho hàng xa xỉ của mình giảm khoảng 20% so với những năm trước. Theo ông, biện pháp siết thuế đối với tài sản ở nước ngoài đã phát đi một thông điệp rõ ràng.

“Tôi không nghĩ những người giàu thuộc diện phải nộp thuế đối với tài sản trong các quỹ tín thác ở nước ngoài sẽ ngừng mua hàng xa xỉ. Họ không thiếu vài chục nghìn nhân dân tệ. Vấn đề thực sự nằm ở tác động rộng hơn”, ông Deng nhận định.

Giới đầu tư sẽ có những đánh giá đầu tiên về tình hình ngành hàng xa xỉ trong khoảng một tuần nữa, khi LVMH công bố kết quả kinh doanh vào ngày 12/10. Các nhà phân tích dự báo doanh thu quý III của tập đoàn đạt 18,5 tỷ euro, tương đương 20,7 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Kering và Hermès dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 22/10.