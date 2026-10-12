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Khánh Ly hai lần 'từ mặt' ca sĩ Ngọc Anh

Trạch Dương

TPO - Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly kể cô và Đặng Ngọc Anh - quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 - có một số tranh luận, thậm chí hai lần từ mặt nhau khi thu âm ca khúc "Khi thành phố lên đèn".

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh vừa ra mắt album Gửi mùa thu ở lại. Chia sẻ về quá trình phát triển dự án, TS, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly cho biết cô có những buổi thu âm căng thẳng cùng học trò Đặng Ngọc Anh.

Người chỉ đạo nghệ thuật cho album nói cô nghiêm khắc với từng câu hát, yêu cầu ca sĩ hiểu lời ca và thể hiện được cảm xúc.

Ca khúc khiến hai người gặp nhiều khó khăn là Khi thành phố lên đèn của nhạc sĩ Thái Cơ. Ngọc Anh nhiều lần khóc vì áp lực khi hát tác phẩm từng được NSƯT Lan Anh, ca sĩ Anh Thơ trình bày thành công.

“Cũng vì ca khúc đó cô trò từ mặt nhau hai lần”, Khánh Ly kể. Nữ ca sĩ cho biết Ngọc Anh vẫn kiên trì tập luyện, sửa từng chi tiết để hoàn thiện bài hát, nhưng áp lực quá lớn khiến hai người căng thẳng.

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Ca sĩ Khánh Ly (ngoài cùng bên phải) nói cô và Ngọc Anh mâu thuẫn, hai lần từ mặt trong quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc.

Ngọc Anh cho biết cô chịu áp lực với những tác phẩm đã gắn tên tuổi các nghệ sĩ đi trước. Nữ ca sĩ muốn thể hiện bằng cảm nhận của người trẻ, đồng thời giữ yêu cầu kỹ thuật của dòng nhạc thính phòng.

Album Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Album gồm tám ca khúc về Hà Nội, trong đó có Nhớ về Hà Nội, Cảm xúc tháng Mười, Hướng về Hà Nội, Hoàn Kiếm. Riêng Sau những ngày yêu xa được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết phần nhạc trên lời thơ Hà Quang Minh.

Nhạc sĩ cho biết Ngọc Anh tìm đến đặt bài khi mới 20 tuổi. Ông đã nghe cô hát, tìm hiểu tính cách trước khi sáng tác. Với Ngọc Anh, đây là ca khúc cô dành nhiều thời gian luyện tập và thu âm, từ hơi thở đến cách xử lý cao trào.

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Ngọc Anh phát hành sản phẩm ngợi ca Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Khi quay MV, khó khăn chuyển sang diễn xuất. Nữ ca sĩ phải thể hiện câu chuyện qua ánh mắt, biểu cảm và phối hợp với bạn diễn. Một số cảnh được quay lại nhiều lần vì chưa đạt yêu cầu.

Ngọc Anh sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô giành giải nhất dòng thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.

Sau giải thưởng năm 2024, Ngọc Anh cho biết cô muốn tiếp tục theo đuổi nhạc thính phòng bằng những sản phẩm cụ thể, tìm cách đưa dòng nhạc này đến gần khán giả trẻ.

#Ngọc Anh #Khánh Ly #Album Gửi mùa thu ở lại #Khi thành phố lên đèn #Nghệ thuật biểu diễn

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