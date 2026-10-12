Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thường trực Ban Bí thư: Đà Nẵng phải quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Nguyễn Thành

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc về đất đai, đầu tư, không để nguồn lực lớn tiếp tục đình trệ, gây lãng phí. Đồng thời, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Sáng 12/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng tiếp xúc cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề được cử tri quan tâm đã được nêu ra, trong đó có những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và các bất cập trong lĩnh vực giáo dục.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời cho biết, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế, thành phố cần chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất những cơ chế, cách làm mới.

2aobor4xhlozbvtky7dfgbu49e3zplr40fkqv47c-4653.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng.

Một trong những vấn đề được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh là việc xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc về đất đai, đầu tư trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng có lượng dự án và nguồn lực bị tồn đọng, ách tắc rất lớn, do đó, việc khơi thông nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Dù đã có phương án xử lý nhưng khâu tổ chức thực hiện vẫn cần phải làm nhanh hơn, cấp bách hơn và dứt điểm.

“Thành phố cần hành động quyết liệt hơn, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vướng mắc, không để nguồn lực lớn tiếp tục bị đình trệ, gây lãng phí. Chúng ta phải làm nhanh hơn, quyết liệt hơn”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đà Nẵng tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra để xác định rõ trách nhiệm. Trường hợp sai phạm thuộc về cán bộ thì phải xử lý cán bộ; nếu chủ đầu tư sai phạm thì phải xử lý chủ đầu tư, bảo đảm không gây thiệt hại cho Nhà nước và người dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư, chủ trương, quy định và yêu cầu xử lý đã được đặt ra. Vấn đề còn lại là quyết tâm tổ chức thực hiện, tránh để các khó khăn, vướng mắc kéo dài, làm đình trệ dự án và lãng phí nguồn lực xã hội.

Liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ với những khó khăn mà cử tri phản ánh, trong đó có tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, bố trí nhân lực chưa phù hợp và áp lực công việc lớn ở cấp cơ sở. Hiện nay, Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đang chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm, biên chế, tiền lương và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Những giải pháp trước mắt về chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp xã, phường cũng đã được quan tâm nhằm động viên đội ngũ yên tâm công tác.

dscf0147.jpg
Cử tri Đà Nẵng nêu câu hỏi tại buổi tiếp xúc.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối hay số lượng cơ quan, mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong đó, hiệu quả của bộ máy phải được nhìn từ những việc cụ thể: người dân giảm đi lại, hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, kiến nghị được trả lời rõ ràng, kịp thời; doanh nghiệp không phải mất quá nhiều thời gian vì thủ tục hành chính.

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với con người, nguồn lực và trách nhiệm. Những địa bàn đông dân cư, khối lượng công việc lớn cần được bố trí đủ cán bộ, bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ. Những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp phải được tổng hợp, đánh giá khách quan để kịp thời điều chỉnh.

Đề cập yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng pháp luật phải thực sự kiến tạo phát triển, khơi thông và giải phóng các nguồn lực, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của phát triển là người dân được thụ hưởng thành quả. Tăng trưởng kinh tế phải chuyển hóa thành thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, môi trường sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

dscf0157.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với Đà Nẵng, cùng với mục tiêu tăng trưởng cao, thành phố cần quan tâm phát triển đồng bộ giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và môi trường sống an toàn. Phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.

Về giáo dục, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với y tế, cần củng cố y tế cơ sở để đây thực sự là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường nhân lực chuyên môn, kết nối giữa các tuyến bằng công nghệ và dữ liệu, đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Kiểm tra các vấn đề liên quan việc thiếu sách giáo khoa

Liên quan những vấn đề gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Năng lực xuất bản trong nước hoàn toàn có thể in ấn và cung ứng rất nhanh, nên việc thiếu sách giáo khoa là bất thường và "có vấn đề". Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện công tác quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó có chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ, công tác quản lý và tổ chức thực hiện.

"Đoàn kiểm tra dự kiến hoàn thành công việc trong tháng 12 để kịp thời có sự điều chỉnh, chấn chỉnh ngay nhằm giúp cử tri và phụ huynh yên tâm", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết.

Xem thêm

#Đà Nẵng #dự án tồn đọng #quản lý đất đai #phát triển kinh tế #Chính quyền địa phương #Xử lý dự án tồn đọng #Chính quyền hai cấp #Phát triển kinh tế xã hội #Cải cách hành chính #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Cùng chuyên mục

Cháy garage sửa chữa ô tô ở TPHCM

TPO - Một vụ cháy xảy ra tại garage sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Chánh Hưng (TPHCM), khiến một ô tô và một xe máy bị hư hỏng. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai các vòi phun nước và bọt chuyên dụng khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

TPO - Sáng 12/10, tại Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhóm bạn trẻ tình nguyện ‘vá' đường ở TPHCM

Nhóm bạn trẻ tình nguyện ‘vá' đường ở TPHCM

TPO - Từ một lần chứng kiến cảnh người đi đường suýt té ngã do “ổ gà” trên đường, Nguyễn Duy Lâm cùng bạn bè đã khởi xướng và duy trì hoạt động khôi phục, dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng để người dân đi lại được an toàn.

Hưng Yên định vị trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng

Hưng Yên định vị trung tâm vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng

TPO - Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng, với không gian phát triển mới dựa trên công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Miền Bắc sẽ có những ngày trời nắng, ít mưa, kéo theo tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào buổi sáng. Miền Trung và Nam Bộ hôm nay (12/10) tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to.

70 năm Hội LHTN Việt Nam: Mái nhà chung của những người trẻ yêu nước

70 năm Hội LHTN Việt Nam: Mái nhà chung của những người trẻ yêu nước

TPO - Từ dấu mốc thành lập năm 1956 đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Trên hành trình phát triển mới của đất nước, mái nhà chung ấy tiếp tục đổi mới, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp.

Củng cố nền tảng dân ý của quan hệ Việt - Trung

Củng cố nền tảng dân ý của quan hệ Việt - Trung

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng dân ý; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các đoàn thể nhân dân hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị về quan hệ Việt - Trung.

Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Triều cường vượt 1,7 m, khu dân cư TPHCM chìm trong nước

Triều cường vượt 1,7 m, khu dân cư TPHCM chìm trong nước

TPO - Triều cường dâng cao chiều 11/10 khiến khu dân cư trên đường Rạch Cùng, ven sông Cần Giuộc, phường Bình Đông (TPHCM), chìm trong nước, có đoạn ngập hơn nửa mét. Nước tràn vào nhà dân, giao thông đảo lộn, nhiều hộ phải kê cao đồ đạc để ứng phó.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe