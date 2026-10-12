Cháy garage sửa chữa ô tô ở TPHCM

TPO - Một vụ cháy xảy ra tại garage sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Chánh Hưng (TPHCM), khiến một ô tô và một xe máy bị hư hỏng. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai các vòi phun nước và bọt chuyên dụng khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.

Clip vụ cháy Garage ô tô ở TPHCM.

Ngày 12/10, lực lượng chức năng TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại garage sửa chữa ô tô Sắc Sơn (địa chỉ số 17-19-21 đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h35 cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Khu vực 8 nhận được tin báo cháy tại garage ô tô nói trên.

Garage ô tô cháy nằm ngay sát trường mầm non.

Ngay lập tức, đơn vị điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến 8h45, lực lượng chữa cháy có mặt, nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng 2 lăng phun nước loại B và một lăng phun bọt chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Nhờ triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời, đến 8h50 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra thương vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt, triển khai các vòi phun nước và bọt chuyên dụng để khống chế ngọn lửa

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến một ô tô và một xe máy bị hư hỏng. Đối với chiếc ô tô bị cháy, cơ quan chức năng chưa xác định được biển kiểm soát, năm sản xuất và chưa liên hệ được với chủ phương tiện.

Các đơn vị chức năng đang phối hợp cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản.