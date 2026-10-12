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Hạn chót hoàn thành sửa chữa, thông đường tránh trung tâm Cao Bằng

Anh Trọng

TPO - Liên quan đến tình trạng sạt lở dẫn đến phải phong tỏa trên đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Xây dựng Cao Bằng cho biết, hiện các đơn vị đang đẩy nhanh việc sửa chữa để thông đường trước ngày 31/10.

Theo ghi nhận, đến ngày 12/10 việc sửa chữa, khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng mái taluy dương xảy ra cả hai bên tuyến đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng vẫn chưa xong.

Tại công trường, hàng chục công nhân cùng máy móc thi công đang cào bóc các lớp đất đá từ trên sườn đồi trượt xuống lòng đường. Sau khi các lớp đất đá được xúc đi, công nhân và máy móc thi công liền đào móng xây bờ tường bao để giữ mái taluy mới, tránh đất đá sạt trượt xuống.

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Sạt lở mái taluy xảy ra trên đường tránh trung tâm Cao Bằng, đơn vị thi công đang sửa chữa, khắc phục.

Trao đổi với PV Tiền Phong tại hiện trường thi công, ông Vũ Quang Anh - đại diện Sở Xây dựng Cao Bằng (chủ đầu tư) cho biết, do khối lượng đất đá bị sạt trượt xuống nhiều và các vị trí mái taluy còn lại vẫn đang có nguy cơ sạt trượt tiếp nên các đơn vị thi công cần phải mất nhiều thời gian để vừa khắc phục sạt trượt vừa xây các bờ bao, tường chắn chống sạt lở mới.

Tuyến đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng có chiều dài hơn 7km, được xây dựng và thông xe cuối năm 2025 nhằm giúp phương tiện từ hướng Bắc Kạn đi Lạng Sơn và ngược lại qua trung tâm Cao Bằng không phải đi vào nội đô. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm thông xe, đưa vào sử dụng, tuyến đường xảy ra sạt lở mái taluy dương tại nhiều đoạn.

Đỉnh điểm cuối tháng 9 vừa qua, sau một số cơn mưa lớn, tại đoạn qua Km4+670 - Km4 phường Thục Phán đã xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy nghiêm trọng. Lòng đường tại đây đã bị hàng nghìn mét khối đất đá từ hai bên bờ mái taluy sạt lở xuống, khiến các phương tiện tham gia giao thông ở hai chiều qua đây không thể lưu thông.

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Sạt trượt mái ta luy xảy ra ở cả hai bên đường.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện không đi vào khu vực sạt lở, từ cuối tháng 9 đến nay, lực lượng chức năng phải căng rào cấm xe đi vào đường tránh đoạn từ ngã tư giao với đường Võ Nguyên Giáp đến đoạn giáp với phường Tân Giang.

Ghi nhận thực tế trên suốt chiều dài tuyến đường này những ngày qua, phóng viên còn ghi nhận, tình trạng sạt lở tại tuyến đường tránh vẫn đang xảy ra ở nhiều vị trí khác. Cụ thể, tại đoạn đường tránh đi qua phường Thục Phán một số vị trí mái taluy đã sạt toàn bộ và chỉ còn trơ lại sườn đối đất, đá nhô ra. Với đoạn qua tổ 4 phường Tân Giang mái taluy còn bị sụt lún tạo thành những hố sâu giữa sườn dốc.

Tại các vị trí này, lực lượng chức năng phải căng rào bao quanh và cắm biển phong tỏa giao thông, biển cảnh báo nguy hiểm để người và phương tiện không đi vào.

Yêu cầu thông đường trước 31/10

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cao Bằng Trịnh Thị Thảo vừa cho biết, những ngày qua tỉnh Cao Bằng có mưa lớn, kéo dài, dẫn đến nước mưa thấm vào khối đất đắp phía sau tường chắn, kết hợp với nước ngầm khiến đất bị bão hòa, làm giảm độ chặt và sức kháng cắt dẫn tới sụt lún, nứt, gãy tường chắn và kết cấu gia cố mái taluy.

Theo bà Thảo, với đường đô thị cấp 3, mái taluy đường tránh trung tâm Cao Bằng được đào và xây với độ vát trung bình là 1/1,5, nhưng vừa qua tình trạng sạt trượt đã dẫn đến nhiều đoạn mái chỉ còn độ vát là 1/0,5. Việc này khiến độ dốc mái taluy trên tuyến đường cao, khi gặp mưa lớn, lượng nước và bùn đất từ trên đổ xuống bên dưới sẽ rất lớn, gây xói mòn.

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Sạt trượt và lún bờ mái taluy đang xảy ra tại nhiều đoạn trên đường tránh trung tâm Cao Bằng.

Để xử lý, các đoạn bị sạt lở, bà Thảo cho biết, các đơn vị thi công đang phá dỡ các đoạn hư hỏng, thay tường chắn trọng lực bằng tường tông cốt thép. Phần đất đã bị thấm, ngấm nước được đào bỏ; tầng lọc bê tông và chắn nước được thi công lại nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm áp lực đất lên tường. Cùng với đó, mái taluy được gia cố bằng khung sườn bê tông cốt thép, tấm ốp bê tông và các cấu tạo liên kết theo thiết kế. Hệ thống thu gom, dẫn thoát nước mặt và nước thấm phía sau tường cũng được bổ sung, hoàn thiện trong quá trình khắc phục sự cố.

Về tiến độ hoàn thành sửa chữa, khôi phục lại giao thông, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cao Bằng Trịnh Thị Thảo cho biết, Sở đã yêu cầu các đơn vị thi công phải xử lý xong các vị trí sạt trượt trong tháng 10, trước 31/10 phải thông đường, khôi phục lại giao thông bình thường.

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#Sạt trượt mái ta luy #Sở Xây dựng Cao Bằng #đường tránh tỉnh Cao bằng #mái taluy sạt trượt #tỉnh Cao bằng

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