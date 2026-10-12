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Cò trắng kéo về từng đàn trên cánh đồng Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Hàng nghìn con cò trắng chao liệng, đồng loạt sà xuống những thửa ruộng sau mùa gặt ở Nghệ An, tạo nên khung cảnh đồng quê đẹp mắt.

Clip: Cò trắng kéo về từng đàn trên cánh đồng Nghệ An.

Ngày 12/10, ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Châu (Nghệ An), xác nhận đàn cò trắng xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được người dân ghi lại trên cánh đồng thuộc địa bàn xã.

Trong clip, hàng nghìn con cò trắng nối nhau chao liệng trên không trung, rồi đồng loạt sà xuống những thửa ruộng vừa thu hoạch, còn trơ gốc rạ và đọng nước. Có thời điểm, đàn cò cùng tung cánh, tạo thành những mảng trắng nổi bật giữa không gian đồng quê sau mùa gặt.

Hình ảnh đàn cò kiếm ăn trên cánh đồng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người thích thú trước khung cảnh thiên nhiên thanh bình.

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Hàng nghìn con cò trắng chao liệng trên cánh đồng xã Tân Châu (Nghệ An).

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Châu, đàn cò thường trú ngụ tại hồ Xuân Dương. Ban ngày, chúng bay đến các cánh đồng lân cận tìm kiếm thức ăn rồi quay trở về hồ. Địa phương cũng nhiều lần ghi nhận đàn cò tập trung với số lượng lớn tại khu vực này.

Để bảo vệ đàn cò và các loài chim hoang dã, thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành xã Tân Châu phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức kiểm tra, thu gom, tiêu hủy hàng nghìn con cò giả, hàng nghìn mét lưới cùng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động săn bắt chim hoang dã.

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Đàn cò trú ngụ tại hồ Xuân Dương, xã Tân Châu.

Cùng với công tác kiểm tra, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép; nâng cao ý thức bảo vệ các loài chim và môi trường sống tự nhiên.

Theo lãnh đạo xã Tân Châu, để đàn cò tiếp tục trở về, bên cạnh việc ngăn chặn hành vi săn bắt trái phép, cần có sự chung tay của cộng đồng trong bảo vệ môi trường sống. Người dân được khuyến cáo không tiếp tay cho hoạt động tận diệt chim trời, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

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Lực lượng chức năng xã Tân Châu thu gom, tiêu hủy dụng cụ săn bắt chim hoang dã.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm và loài động vật liên quan, hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

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#cò trắng #Nghệ An #đồng quê #chim hoang dã #bảo vệ thiên nhiên #cảnh đẹp

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