Cận cảnh 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

TPO - Khoảng 15 km đường song hành Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật ngày 10/10. Mặt đường cơ bản hoàn thiện, song nhiều hạng mục vẫn đang được triển khai tại công trường.
TPO - Cây xanh tại các phố cũ Pháp được giữ gìn bảo tồn nét đặc thù như sao đen ở phố Lò Đúc, sữa ở phố Nguyễn Du, xà cừ ở phố Hoàng Diệu, sấu ở phố Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong...
TPO - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe tạm thời.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp đầu tuần Thủ đô Hà Nội có hình thái thời tiết chủ đạo duy trì hửng nắng. Thời điểm đêm và sáng sớm trời mát với ngưỡng nhiệt trung bình thấp khoảng 22 độ C.
TPO - Từ ngày 7 đến hết ngày 15/10, URENCO tổ chức vận hành xe phun sương dập bụi ngoài hiện trường trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau.
TPO - Ngày 9/10, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức lễ khởi động dự án xã hội hóa Phù Điêu “Kết đoàn” tại phía nam vườn hoa Long Biên, vừa góp phần gìn giữ một tác phẩm cổ động tiêu biểu của Hà Nội vừa mở ra không gian văn hóa công cộng mới tại Thủ đô.
TPO - Nhằm giảm tải thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Hà Nội vừa chính thức vận hành mô hình quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại cơ sở y tế. Mô hình điểm này hứa hẹn chấm dứt tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa các cấp đối với nhóm thủ tục hộ tịch thiết yếu.
TPO - Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quan điểm không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải tạo ra tăng trưởng thực chất, bền vững. Thành phố cũng đang chuyển mạnh sang quản trị theo mục tiêu tăng trưởng, từ giao nhiệm vụ định tính sang lượng hóa kết quả đầu ra...
TPO - Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội phải không ngừng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển, để giá trị của Ngày Giải phóng tiếp tục được bồi đắp, giúp cho cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp và đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trách nhiệm ấy đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, quyết sách đúng đắn và hành động quyết liệt, hiệu quả ngay từ hôm nay.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều công trình, địa danh biểu tượng và các tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, pa-nô, băng rôn và hoa tươi.
TPO - Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác đúng dịp 10/10 để bổ sung năng lực vận tải hành khách liên tỉnh, hạn chế tình trạng quá tải kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
TPO - Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện, với trọng tâm là 18 công trình, dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trong đó, dự án Công viên Safari Ba Vì, Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn là những dự án điểm nhấn.
TPO - Từ công việc nạo vét cống rãnh, khơi thông cửa xả đến tự nghiên cứu, cải tiến máy móc, anh Phạm Thành Trung có hơn 13 năm gắn bó với hiện trường thoát nước của Hà Nội và được ghi nhận bằng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
TPO - 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, có ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
TPO - Việc mở rộng mặt đường đoạn từ số 34 đến số 80 phố Ô Chợ Dừa bước đầu phát huy hiệu quả, giúp dòng phương tiện lưu thông thuận tiện hơn sau thời gian dài chịu cảnh thắt nút.
TPO - Hàng nghìn đơn vị pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và giàn hỏa thuật đã được bố trí, kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra vào tối 10/10 tại ba địa điểm của Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Với toàn tuyến đã đạt 90% sản lượng, Hà Nội dự kiến thông xe kỹ thuật 15 km đường song hành Vành đai 4 đầu tiên đúng dịp 10/10.