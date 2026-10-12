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Nhịp sống Thủ đô

Mỗi tuyến phố Hà Nội sẽ có loài cây xanh chủ đạo

Trần Hoàng

TPO - Cây xanh tại các phố cũ Pháp được giữ gìn bảo tồn nét đặc thù như sao đen ở phố Lò Đúc, sữa ở phố Nguyễn Du, xà cừ ở phố Hoàng Diệu, sấu ở phố Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định số 5008 phê duyệt đề án Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước.

Theo đề án vừa được duyệt, Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loài cây xanh. Việc trồng xen kẽ nhiều loài trên cùng tuyến phố khiến cảnh quan thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho công tác chăm sóc, cắt tỉa và quản lý.

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Hàng cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc

Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” là hết sức cần thiết, nhằm khắc phục các tồn tại hiện nay, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại trong quản lý...

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 diện tích cây xanh đô thị đạt trên 10 m²/người (theo Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII). Việc lựa chọn cây căn cứ vào chiều rộng đường, vỉa hè, đặc điểm kiến trúc, mật độ giao thông và chức năng của từng khu vực.

Đề án chia các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm Hà Nội thành 6 nhóm cảnh quan, với định hướng lựa chọn cây cụ thể.

Nhóm phố ký ức tại khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm ưu tiên duy trì những hàng cây lâu năm như sấu, nhội, thàn mát, quếch và sao đen.

Phố Phan Đình Phùng tiếp tục giữ hàng sấu từ Mai Xuân Thưởng đến Cửa Bắc, hàng nhội từ Cửa Bắc đến Hàng Đậu. Dưới gốc cây có thể bổ sung cỏ nhung, lài tây, nguyệt quế để tăng diện tích xanh.

Phố Hoàng Diệu định hướng sử dụng quếch và thàn mát làm cây chủ đạo, kết hợp cây sang, chuông vàng cùng các loại hoa ở dải phân cách. Phố Điện Biên Phủ lựa chọn cây sang, sao đen, bổ sung hoa thời vụ và cây bụi thấp để tạo cảnh quan trang trọng quanh khu di tích.

Nhóm tuyến hồ xanh di sản gồm các tuyến Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng quanh hồ Gươm, được định hướng sử dụng lộc vừng, sấu, bằng lăng, kết hợp cây leo, hoa theo mùa và cây cảnh thấp.

Đường Thanh Niên, nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, tiếp tục sử dụng phượng và ban trắng làm cây chủ đạo. Dải phân cách có thể trồng thêm tường vi, mai hoa đăng và hoa trang trí, tạo cảnh quan nhiều tầng nhưng vẫn giữ không gian thoáng ven hồ.

Nhóm tuyến chính trị - nghi lễ tập trung ở khu vực Ba Đình, ưu tiên cây có hình dáng cân đối, tạo cảnh quan trang nghiêm.

Đường Hùng Vương sử dụng dầu rái làm cây chủ đạo, kết hợp thảm cỏ nhung. Đường Hoàng Văn Thụ lựa chọn cây sang, bổ sung lài tây, nguyệt quế, ngâu, bạch trinh. Đường Nguyễn Tri Phương tiếp tục trồng sấu trên vỉa hè, kết hợp cây sang và chuông vàng ở dải phân cách.

Nhóm tuyến văn hóa - cư trú nội đô ưu tiên giữ các loài cây đã trở thành đặc trưng của từng con phố.

Trong khu phố cổ và đặc biệt là khu phố cũ (hay còn gọi là "khu phố Pháp") đi kèm với những con đường, tuyến phố luôn là những hàng cây, ở một vài tuyến phố được trồng đồng loạt một loại cây, tạo nên nét đặc thù của từng khu vực như sao đen ở phố Lò Đúc, sữa ở phố Nguyễn Du, xà cừ ở phố Hoàng Diệu, sấu ở phố Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong...

Nhóm tuyến thương mại - dịch vụ gồm các phố Bà Triệu, Phố Huế, Cầu Giấy và Xuân Thủy. Trong đó, các loài cây được định hướng sử dụng trên Bà Triệu và Phố Huế gồm sấu, lộc vừng, lát hoa...

Theo thống kê sơ bộ, nội đô lịch sử có hơn 8.000 cây cổ thụ. Các loài cây cổ thụ chủ yếu gồm: Bàng, Bằng lăng, Chẹo, Đa, Lát hoa, Long não, Muồng đen, Hoa sữa, Sao đen, Sấu, Sưa, Xà cừ…

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#Hà Nội cây xanh #Quản lý phát triển cây xanh #Hàng cây phố cổ #Dự án cây xanh đô thị #Cây cổ thụ Hà Nội #cây xanh hà nội #sao đen Lò Đúc

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