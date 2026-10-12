TPHCM: 5 nhân viên trật tự phường nhận gần 1 tỷ tiền chung chi lấn chiếm lòng lề đường

TPO - Năm thành viên trật tự đô thị ở TPHCM bị cáo buộc nhận tiền “chung chi” của các hộ kinh doanh để làm ngơ cho các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường. Cáo trạng cáo buộc tổng số tiền nhận hối lộ mà các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự là gần 1 tỷ đồng.

Liên quan vụ việc nhận tiền định kỳ của các hộ kinh doanh, người buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ (nay thuộc phường Bến Thành), Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị can Nguyễn Tiến Mãi, Nguyễn Thanh Tùng, Lương Quốc Huy Hoàng, Đỗ Khắc Anh Khang và Nguyễn Minh Tuấn cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ án này vào ngày 30/6, TAND TPHCM đã mở phiên tòa, tại phần xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung. Nhận lại hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra ban hành kết luận và nay Viện Kiểm sát ban hành cáo trạng.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 30/6.

“Chung chi” để bỏ qua vi phạm

Theo cáo trạng, Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường và quy định về vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2021, Nguyễn Tiến Mãi, Nguyễn Thanh Tùng và Lương Quốc Huy Hoàng bị cáo buộc đã thống nhất việc nhận tiền hằng tháng của các hộ kinh doanh, người buôn bán có hành vi vi phạm để không kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Thời điểm này, Mãi là Tổ phó, Tùng và Hoàng cùng công tác, trực chung ca. Tùng được giao trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận mức tiền “chung chi”, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân rồi báo cáo, chia cho các thành viên.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến ngày 5/4/2023, Tùng nhận tổng cộng 159,85 triệu đồng từ các hộ kinh doanh, người buôn bán. Số tiền này được chia cho Mãi, Tùng và Hoàng.

Đến ngày 5/4/2023, sau khi Tổ trưởng Nguyễn Phạm Huy Chương được điều động công tác khác, Mãi được giao phụ trách, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ.

Viện Kiểm sát cáo buộc Mãi giữ vai trò chủ mưu, tổ chức, phân công nhiệm vụ, quyết định mức tiền và điều hành việc phân chia tiền nhận được. Tùng và Khang là những người trực tiếp thỏa thuận, thu tiền. Hoàng và Tuấn bị xác định là đồng phạm giúp sức, biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia nhận phần được chia.

Trong giai đoạn từ ngày 5/4/2023 đến tháng 12/2023, tổng số tiền nhận hối lộ được xác định là 395,05 triệu đồng. Trong đó, Tùng nhận 347,05 triệu đồng, Khang nhận 48 triệu đồng từ các cá nhân kinh doanh. Số tiền này được chia cho các thành viên trong tổ, trong đó có những khoản chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Tin nhắn Zalo hé lộ cách chia tiền

Một trong những căn cứ được cơ quan điều tra sử dụng để làm rõ hành vi của các bị can là lời khai, dữ liệu tin nhắn, sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử được trích xuất từ điện thoại.

Cáo trạng nêu: ngày 20/11/2023, Mãi nhắn tin cho Tùng về các khoản thu từ nhiều địa điểm kinh doanh. Tùng chuyển tiếp nội dung cho Hoàng, liệt kê 9 địa điểm với tổng số tiền 15,5 triệu đồng.

Số tiền này được chia cho ba thành viên trong ca trực, mỗi người 5 triệu đồng; phần dư (thừa) 500.000 đồng được nhập vào quỹ chung. Dữ liệu điện tử còn thể hiện Tùng chuyển khoản cho Hoàng 6 triệu đồng, gồm 5 triệu đồng tiền chia cá nhân, 500.000 đồng tiền dư của nhóm và một khoản 500.000 đồng chưa xác định rõ lý do chi trả.

Kết quả sao kê ngân hàng xác định Tùng chuyển cho Mãi 14,25 triệu đồng, cho Hoàng 86,5 triệu đồng và cho Khang 9,6 triệu đồng. Khang chuyển cho Tuấn 49,1 triệu đồng.

Từ lời khai của các bị can, người đưa tiền cùng dữ liệu điện tử và tài liệu thu thập được, Viện Kiểm sát xác định Mãi, Tùng và Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền nhận hối lộ 554,9 triệu đồng. Đối với Khang và Tuấn, số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là 395,05 triệu đồng.

Cáo trạng cũng đề cập trường hợp Huỳnh Phát Dũng, thành viên Tổ Trật tự đô thị từ ngày 5/4/2023. Theo lời khai của Tùng và Khang, Dũng có tên trong danh sách chia tiền nhưng phần tiền của Dũng được giữ lại làm quỹ chung phục vụ ăn uống của nhóm.