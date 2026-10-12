Đối mặt mùa triều cường lịch sử, nhiều đoạn đê bao ở Cần Thơ bị uy hiếp

TPO - Từ một lần chứng kiến cảnh người đi đường suýt té ngã do “ổ gà” trên đường, Nguyễn Duy Lâm cùng bạn bè đã khởi xướng và duy trì hoạt động khôi phục, dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng để người dân đi lại được an toàn.