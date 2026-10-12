Đối mặt mùa triều cường lịch sử, nhiều đoạn đê bao ở Cần Thơ bị uy hiếp

TPO - Sáng 12/10, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đã đi khảo sát một số điểm đê xung yếu ven sông Hậu, sông Bình Thủy, cồn Sơn... Đây là những khu vực nguy cơ cao ảnh hưởng bởi triều cường, ngập úng, đặc biệt khi năm nay dự báo mực nước triều sẽ chạm mốc lịch sử mới, vượt kỷ lục năm trước.
TPO - Sáng 12/10, ngày đầu tuần TPHCM áp dụng phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2, lượng xe từ đường Trường Chinh vào đường Lý Thường Kiệt tăng cao, gây ùn ứ tại khu vực ngã tư Bảy Hiền trong giờ cao điểm.
TPO - Khoảng 15 km đường song hành Vành đai 4, đoạn từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật ngày 10/10. Mặt đường cơ bản hoàn thiện, song nhiều hạng mục vẫn đang được triển khai tại công trường.
TPO - Hàng nghìn con cò trắng chao liệng, đồng loạt sà xuống những thửa ruộng sau mùa gặt ở Nghệ An, tạo nên khung cảnh đồng quê đẹp mắt.
TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong quản lý đất đai, sử dụng kinh phí và thực hiện dự án tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc về đất đai, đầu tư, không để nguồn lực lớn tiếp tục đình trệ, gây lãng phí. Đồng thời, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp phải hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.
TPO - Một vụ cháy xảy ra tại garage sửa chữa ô tô trên địa bàn phường Chánh Hưng (TPHCM), khiến một ô tô và một xe máy bị hư hỏng. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai các vòi phun nước và bọt chuyên dụng khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.
TPO - TPHCM tổ chức tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, chuẩn bị cho buổi lễ chính thức sẽ diễn ra vào sáng 14/10.
TPO - Liên quan đến tình trạng sạt lở dẫn đến phải phong tỏa trên đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Xây dựng Cao Bằng cho biết, hiện các đơn vị đang đẩy nhanh việc sửa chữa để thông đường trước ngày 31/10.
TPO - Cho rằng chiếc ô tô cố tình "chèn ép" không nhường đường, L.X.H. tăng ga ép xe dừng lại giữa phố, rồi áp sát, thò tay bóp mũi và vung tay tát tới tấp vào mặt tài xế.
TPO - Cây xanh tại các phố cũ Pháp được giữ gìn bảo tồn nét đặc thù như sao đen ở phố Lò Đúc, sữa ở phố Nguyễn Du, xà cừ ở phố Hoàng Diệu, sấu ở phố Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong...
TPO - Sáng 12/10, tại Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.
TPO - Từ một lần chứng kiến cảnh người đi đường suýt té ngã do “ổ gà” trên đường, Nguyễn Duy Lâm cùng bạn bè đã khởi xướng và duy trì hoạt động khôi phục, dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng để người dân đi lại được an toàn.
TPO - Đợt nắng nóng xảy ra từ ngày 28/9 đến 2/10 ghi nhận hơn 50 kỷ lục nhiệt độ nắng nóng ở miền Bắc, bắt đầu cho một mùa đông được nhận định là rất ấm, trong bối cảnh siêu El Nino đã xuất hiện.
TPO - Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng, với không gian phát triển mới dựa trên công nghiệp, công nghệ cao, logistics, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển.
TPO - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định quy định việc ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe tạm thời.
TPO - Miền Bắc sẽ có những ngày trời nắng, ít mưa, kéo theo tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào buổi sáng. Miền Trung và Nam Bộ hôm nay (12/10) tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to.