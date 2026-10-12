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Xã hội

Đối mặt mùa triều cường lịch sử, nhiều đoạn đê bao ở Cần Thơ bị uy hiếp

Cảnh Kỳ

TPO - Sáng 12/10, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đã đi khảo sát một số điểm đê xung yếu ven sông Hậu, sông Bình Thủy, cồn Sơn... Đây là những khu vực nguy cơ cao ảnh hưởng bởi triều cường, ngập úng, đặc biệt khi năm nay dự báo mực nước triều sẽ chạm mốc lịch sử mới, vượt kỷ lục năm trước.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ khảo sát một số khu vực dọc sông Hậu, sông Bình Thủy khi triều cường vào đỉnh.
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Đê bao cồn Khương (phường Cái Khế) có một số điểm từng bị sạt lở, đã được gia cố nhưng nay tiếp tục nguy cơ sạt lở khi nước sông Hậu dâng cao.
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Kiểm tra thực tế đê bao cồn Khương đang sạt lở dần, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, yêu cầu ngành chức năng và địa phương tiếp tục gia cố để ứng phó với đợt triều cường trong năm nay, đảm bảo an toàn cho khu vực bên trong.
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Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ dự báo, đỉnh triều cường năm nay có thể chạm mốc lịch sử mới, lên tới 2,31m, vượt báo động III khoảng 0,31m - mức đỉnh lũ lịch sử mới (cao hơn 2cm so với mốc kỷ lục triều cường hồi tháng 10 năm ngoái ở Cần Thơ).
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Khu vực Đình Bình Thủy và chợ Bình Thủy nằm gần ngã ba sông Hậu và sông Bình Thủy, thường xuyên bị ngập do triều cường. Về lâu dài, TP. Cần Thơ đang tập trung triển khai các đồ án quy hoạch cao độ nền, hệ thống thoát nước và các dự án trọng điểm. Trong đó, đang tổng hợp báo cáo Trung ương đề nghị hỗ trợ hệ thống chống ngập vốn khoảng 6.000 tỷ đồng.
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Cầu Bình Thủy đang được tháo dỡ để thi công cầu mới, thuộc dự án nâng cấp mở rộng 7km Quốc lộ 91﻿. Nơi đây dự kiến sẽ có âu thuyền để kiểm soát ngập úng cho khu vực bên trong.
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Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, kiểm tra đê bao cồn Sơn, phường Bình Thủy.
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Ông Mai Hồng Sử - người dân cồn Sơn, cho biết, bà con mong muốn được chính quyền quan tâm, gia cố đê bao để an tâm sinh sống, sản xuất và làm du lịch.
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Đê bao cồn Sơn xuống cấp, hư hỏng. Hiện cồn Sơn là điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, được nhiều người ghé thăm khi tới Cần Thơ.
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Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ﻿, cho biết, qua khảo sát thực tế, đỉnh triều cường hiện tại vẫn nằm trong phạm vi được đê bao bảo vệ. Tuy nhiên, với tình hình triều cường các năm có xu hướng năm sau cao hơn năm trước, riêng năm nay dự báo đợt này lên tới 2,31m - cao nhất từ trước tới nay. Do đó, người dân và chính quyền địa phương cần cảnh giác, chủ động các giải pháp ứng phó.
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Theo lãnh đạo TP. Cần Thơ, tình trạng ngập úng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, kết hợp giữa thiên nhiên với hạ tầng chưa đồng bộ, tình trạng tắc cống do rác. Thành phố đã yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh thu gom rác thải, đảm bảo khơi thông dòng chảy, gia cố các vị trí đê bao xung yếu.
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Cần Thơ cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp mở rộng 7km đầu tuyến quốc lộ 91, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán tới. Kết hợp với xây dựng âu thuyền để kiểm soát ngập úng cho khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa và chợ Bình Thủy, kỳ vọng giải quyết dứt điểm tình trạng ngập tại khu vực này trong thời gian tới.

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#Cần Thơ #đê bao #triều cường #ngập úng #bảo vệ sông

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