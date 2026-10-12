Thái Nguyên: Lắp đặt loạt phao cứu hộ tại cầu Bến Tượng

TPO - Hệ thống phao cứu sinh được gắn ở hai thành cầu Bến Tượng, với các yêu cầu như dễ nhận biết từ xa, dễ tiếp cận và thao tác thuận tiện nhất khi phát sinh tình huống khẩn cấp.

UBND phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, để chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước và tranh thủ “thời điểm vàng” để kịp thời cứu nạn trong các tình huống nguy cấp, Công an phường Linh Sơn đã lắp đặt hệ thống phao cứu hộ tại khu vực cầu Bến Tượng.

Theo UBND phường, cầu Bến Tượng được bắc qua sông Cầu, nối phường Linh Sơn và phường Phan Đình Phùng.

Công an phường Linh Sơn lắp đặt áo phao tại lan can cầu Bến Tượng

Do đặc thù vị trí địa lý cùng mực nước sâu, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn đuối nước thương tâm.

Mới đây nhất, ngày 19/9, nữ sinh Đỗ Hoàng N. (sinh năm 2010, trú tại phường Linh Sơn) đã ngồi ở hành lang cầu rồi nhảy xuống sông. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Để hạn chế các vụ tai nạn do đuối nước, phường Linh Sơn quyết định lắp đặt phao cứu sinh tại cầu Bến Tượng.

Phao cứu sinh được lắp đặt tại hai bên lan can cầu Bến Tượng

Theo đó, phao cứu sinh được gắn ở hai thành cầu với các yêu cầu như dễ nhận biết từ xa, dễ tiếp cận và thao tác thuận tiện nhất khi phát sinh tình huống khẩn cấp, qua đó nâng cao tối đa cơ hội sống sót cho nạn nhân.

Cùng với việc lắp đặt, lực lượng chức năng phường còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân lưu thông và sinh sống ven sông nâng cao cảnh giác, tự giác chấp hành các quy định về an toàn phòng, chống đuối nước.

Phao cứu hộ tại khu vực cầu Bến Tượng

UBND phường Linh Sơn khuyến cáo, người dân khi phát hiện sự cố cần nhanh chóng sử dụng phao cứu nạn, đồng thời lập tức liên hệ đường dây nóng của lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Đây là công trình dân sinh phục vụ cứu nạn khẩn cấp, vì vậy người dân cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn tài sản chung, tuyệt đối không tự ý tháo dỡ, di dời, làm hư hỏng hoặc sử dụng sai mục đích. Khi phát hiện phao bị rách hỏng, thất lạc, người dân cần kịp thời báo tin để được bổ sung kịp thời.