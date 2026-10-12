Khánh Hòa: Phát hiện nhiều sai phạm tại hai ban quản lý rừng

TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong quản lý đất đai, sử dụng kinh phí và thực hiện dự án tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Ngày 12/10, theo báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 23 cuộc thanh tra, trong đó có 11 cuộc chuyển tiếp từ kỳ trước và 12 cuộc được triển khai trong kỳ, qua đó đã phát hiện một số thiếu sót, vi phạm.

Trong đó, cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà giai đoạn 2024-2025, qua đó phát hiện một số hạn chế, thiếu sót.

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Cụ thể, công tác quản lý, giám sát việc sử dụng diện tích thuê môi trường rừng chưa chặt chẽ. Khi xây dựng dự toán Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021-2025, đơn vị chưa bố trí nội dung bón phân cho hạng mục chăm sóc rừng trồng.

Ngoài ra, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và 2025 chưa quy định nội dung thực hiện kinh phí đề tài khoa học của đơn vị tổ chức chủ trì. Tiến độ thực hiện 2 nội dung thuộc đề tài nghiên cứu bảo tồn gen các loài nấm cũng còn chậm, phải xin gia hạn.

Về xử lý tài chính, cơ quan thanh tra kiến nghị Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nộp ngân sách nhà nước 317 triệu đồng từ việc bán khai thác gỗ rừng trồng 327 nằm ngoài quy hoạch khu bảo tồn.

Đồng thời, cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi 100 triệu đồng từ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà do để Công ty Cổ phần Athena Group đưa dự án vào khai thác kinh doanh khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, vi phạm hợp đồng và các cam kết.

Đối với khoản nợ 211 triệu đồng chưa thu hồi được từ Công ty lâm sản Thịnh Vượng, cơ quan thanh tra kiến nghị xây dựng phương án thu hồi cụ thể, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với chủ nợ có hành vi cố tình chiếm dụng tiền ngân sách nhà nước liên quan đến việc bán khai thác gỗ rừng trồng 327 nằm ngoài quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.

Ngoài các kiến nghị xử lý tài chính, cơ quan thanh tra yêu cầu kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo kết luận thanh tra, qua đó làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra cũng phát hiện việc sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp có diện tích chồng lấn với ranh giới Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, thuộc phạm vi thu hồi đất phục vụ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải cũng có nhiều thiếu sót.

Vườn quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Vũ Điệp.

Cụ thể, qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 6 trường hợp chưa bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác quản lý đất đai đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng còn một số thiếu sót.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn quốc gia Núi Chúa, quá trình giao đất chưa gắn với công tác đo đạc địa chính chính quy; chưa lập bản đồ chi tiết đến từng thửa đất, đồng thời chưa xác định rõ ranh giới, mốc giới ngoài thực địa. Bên cạnh đó, diện tích đất sản xuất của các hộ gia đình, cá nhân nằm xen kẽ trong lâm phần chưa được bóc tách.

Từ những tồn tại, thiếu sót được phát hiện, cơ quan thanh tra kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm đã được kết luận.