Tuột áo phao, bé trai bị sóng đánh trôi

Hồ Nam
TPO - Trong lúc nhảy từ cầu gỗ của ngư dân xuống nước, bé trai bất ngờ bị sóng lớn đánh tuột áo phao và cuốn trôi. Sau hai ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Chiều 8/3, thông tin từ Lữ đoàn Đặc công nước 5, Binh chủng Đặc công, đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại khu vực biển thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Nạn nhân là em N.Q.A (9 tuổi, ngụ phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).

Clip lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, chiều 7/3, nhận được tin tại khu vực Bờ kè Đông Hải, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa có nạn nhân bị nước cuốn trôi, Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã lập tức kích hoạt báo động tìm kiếm cứu nạn.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Nguyễn Công Long, Lữ đoàn trưởng, 26 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Tiểu đoàn 3 đặc công nhái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

img-2799.jpg
Hiện trường lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Khu vực Bờ kè Đông Hải có sóng lớn, dòng chảy xiết và tầm nhìn dưới mặt nước bị hạn chế tối đa, gây nguy hiểm trực tiếp cho lực lượng cứu hộ.

Tuy nhiên, các chiến sĩ đặc công nhái đã chia ca, tổ chức rà soát liên tục trên diện rộng, không bỏ sót bất kỳ khu vực nghi vấn nào.

Sau hơn hai ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, đến khoảng 16h ngày 8/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân N.Q.A. bàn giao cho gia đình.

Hồ Nam
