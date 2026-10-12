Bộ đội Không quân đu cáp từ trực thăng giải cứu người giữa vùng ngập giả định

TPO - Giữa những mô hình nhà dân ngập sâu, người mắc kẹt chờ ứng cứu. Tổ lái, bộ phận điều khiển tời và chiến sĩ cứu hộ phối hợp đưa người bị nạn lên trực thăng tại buổi tổng duyệt Diễn tập phòng thủ dân sự giữa Quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia.

Giữa vùng ngập lụt giả định, nhiều người mắc kẹt cần được cứu hộ. Từ trực thăng, lực lượng cứu hộ cứu nạn đu cáp xuống mặt nước để tiếp cận, đưa người bị nạn lên máy bay trực thăng.

Đây là một trong những nội dung được thực hành trong ngày 12/10, tại buổi tổng duyệt Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2026.

Video: Trung đoàn Không quân trực thăng 916 và các lực lượng thực hành phương án cứu hộ, cứu nạn trong tình huống giả định, ngày 12/10.

Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2026, nhằm nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng giữa Quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Thực hiện nhiệm vụ cứu người bằng trực thăng là các quân nhân thuộc Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), cùng sự phối hợp của một số lực lượng của Quân đội.

Tại khu vực diễn tập, nhiều mô hình nhà dân bị ngập sâu, người mắc kẹt chờ ứng cứu. Trong khi xuồng cứu hộ cơ động trên mặt nước, trực thăng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận hiện trường từ trên cao, chuẩn bị triển khai phương án cứu nạn.

Khi tiếp cận vị trí cứu nạn, trực thăng giữ vị trí trên không, lực lượng cứu hộ của Không quân sử dụng thiết bị đu cáp xuống mặt nước, tiếp cận người bị nạn. Từng thao tác được phối hợp giữa tổ lái, bộ phận điều khiển tời và chiến sĩ cứu hộ nhằm đưa nạn nhân lên trực thăng an toàn.

Theo Trung đoàn 916, diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2026), hoạt động này góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nói chung và bộ đội Phòng không - Không quân nói riêng.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chính thức sẽ diễn ra ngày 14/10, tại khu vực xã Quảng Oai, Thành phố Hà Nội.