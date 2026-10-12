Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ đội Không quân đu cáp từ trực thăng giải cứu người giữa vùng ngập giả định

Nguyễn Minh

TPO - Giữa những mô hình nhà dân ngập sâu, người mắc kẹt chờ ứng cứu. Tổ lái, bộ phận điều khiển tời và chiến sĩ cứu hộ phối hợp đưa người bị nạn lên trực thăng tại buổi tổng duyệt Diễn tập phòng thủ dân sự giữa Quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia.

Giữa vùng ngập lụt giả định, nhiều người mắc kẹt cần được cứu hộ. Từ trực thăng, lực lượng cứu hộ cứu nạn đu cáp xuống mặt nước để tiếp cận, đưa người bị nạn lên máy bay trực thăng.

Đây là một trong những nội dung được thực hành trong ngày 12/10, tại buổi tổng duyệt Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2026.

Video: Trung đoàn Không quân trực thăng 916 và các lực lượng thực hành phương án cứu hộ, cứu nạn trong tình huống giả định, ngày 12/10.

Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2026, nhằm nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng giữa Quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Thực hiện nhiệm vụ cứu người bằng trực thăng là các quân nhân thuộc Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), cùng sự phối hợp của một số lực lượng của Quân đội.

Tại khu vực diễn tập, nhiều mô hình nhà dân bị ngập sâu, người mắc kẹt chờ ứng cứu. Trong khi xuồng cứu hộ cơ động trên mặt nước, trực thăng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận hiện trường từ trên cao, chuẩn bị triển khai phương án cứu nạn.

Khi tiếp cận vị trí cứu nạn, trực thăng giữ vị trí trên không, lực lượng cứu hộ của Không quân sử dụng thiết bị đu cáp xuống mặt nước, tiếp cận người bị nạn. Từng thao tác được phối hợp giữa tổ lái, bộ phận điều khiển tời và chiến sĩ cứu hộ nhằm đưa nạn nhân lên trực thăng an toàn.

Theo Trung đoàn 916, diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2026), hoạt động này góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nói chung và bộ đội Phòng không - Không quân nói riêng.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chính thức sẽ diễn ra ngày 14/10, tại khu vực xã Quảng Oai, Thành phố Hà Nội.

Xem thêm

#diễn tập phòng thủ dân sự #diễn tập Việt Nam - Lào - Campuchia 2026 #Trung đoàn 916 #Sư đoàn Không quân 371 #Quân chủng Phòng không - Không quân #đu cáp cứu người #trực thăng cứu hộ #cứu hộ cứu nạn #ngập lụt giả định

Cùng chuyên mục

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

TPO - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Đồng Nai, lực lượng quân sự đã huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

TPO - Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thảo luận về bảo đảm an ninh, bảo vệ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông và lộ trình chấm dứt xung đột với Nga. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington vừa nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel của Nga.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe