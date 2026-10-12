Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Chăm từng cây, giữ từng mầm

Ở đảo Nam Yết, hằng ngày Hạ sĩ Đậu Anh Tuấn và đồng đội cùng chăm sóc cây xanh. Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bên cạnh nhiệm vụ canh giữ chủ quyền, những người lính nỗ lực bảo vệ từng mầm xanh, tiết kiệm nước tưới để đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.

“Chăm sóc cây xanh vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi luôn nỗ lực chăm sóc, bảo vệ từng cây xanh”, Hạ sĩ Anh Tuấn chia sẻ.

Những cây giống được cán bộ, chiến sĩ Hải quân ở quần đảo Trường Sa chăm sóc cẩn thận.

Trên quần đảo Trường Sa, nắng nóng kéo dài, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn đất trồng hạn chế đặt ra nhiều khó khăn cho việc phủ xanh các đảo. Để cây bén rễ và sinh trưởng, các đơn vị phải lựa chọn giống phù hợp, kết hợp cải tạo đất, tiết kiệm nước tưới, xây dựng phương án chăm sóc lâu dài.

Bàng ta, bàng vuông, mù u, cây tra, bão táp cùng các loại rau, cây trồng phù hợp được lựa chọn, chăm sóc theo điều kiện từng khu vực. Đất màu, phân bón và vật tư làm vườn được sử dụng tiết kiệm để cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng, nâng cao khả năng sinh trưởng của cây.

Trên các đảo, lực lượng phụ trách được phân công theo từng khu vực, duy trì việc tưới nước, bón phân, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ cây trước tác động của thời tiết.

Những kinh nghiệm cải tạo đất, giữ ẩm, nhân giống, chăm sóc cây được trao đổi, vận dụng linh hoạt. Tỷ lệ cây sống và khả năng sinh trưởng là tiêu chí quan trọng khi thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Vườn ươm trên đảo Nam Yết.

Ươm màu xanh từ đảo

Để có nguồn cây giống phục vụ lâu dài, các đảo chủ động ươm cây, giâm cành, nhân giống tại chỗ và duy trì vườn ươm phù hợp. Những loại cây thích nghi tốt với môi trường biển tiếp tục được nhân rộng. Cách làm này vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa giúp các đơn vị từng bước chủ động hơn trong việc duy trì, phát triển cây xanh.

Thượng tá Trần Hoài Nam, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), cho biết: “Đơn vị chú trọng bảo đảm cây giống, đất trồng, phân bón và vật tư phù hợp với điều kiện từng đảo; ưu tiên các loại cây có khả năng thích nghi tốt với nắng nóng, gió mạnh, hơi muối biển”.

Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân tham gia chương trình ươm mầm xanh Trường Sa tại tỉnh Đồng Nai.

Theo Thượng tá Trần Hoài Nam, đơn vị cũng khuyến khích các đảo chủ động ươm cây, nhân giống tại chỗ, tiết kiệm nước tưới, nâng cao tỷ lệ cây sống và bảo đảm phát triển màu xanh bền vững.

Cùng với nguồn bảo đảm của đơn vị, sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên đất liền góp phần bổ sung cây giống, phân bón, đất màu và vật tư cho các đảo. Việc tiếp nhận, phân bổ được gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện vận chuyển, bảo quản và trồng cây trên đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo các cơ quan chức năng, trực tiếp là Lữ đoàn 146, cụ thể hóa mục tiêu chương trình “Xanh hóa Trường Sa” thành kế hoạch, biện pháp phù hợp với từng đảo. Lữ đoàn triển khai, phân công nhiệm vụ rõ; luôn kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

﻿ ﻿ Vùng 4 Hải quân tiếp nhận cây giống từ Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Đại tá Phạm Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, cho biết Lữ đoàn xác định xanh hóa Trường Sa là nhiệm vụ lâu dài, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, nhân dân và cải thiện cảnh quan môi trường. Việc trồng, chăm sóc cây xanh được gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng cây giống, đẩy mạnh nhân giống tại chỗ và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Màu xanh trên các đảo được vun đắp từ nguồn hỗ trợ của đất liền và sự chăm sóc bền bỉ của những người lính giữa nắng gió Trường Sa.