Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Nguyễn Minh

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Chăm từng cây, giữ từng mầm

Ở đảo Nam Yết, hằng ngày Hạ sĩ Đậu Anh Tuấn và đồng đội cùng chăm sóc cây xanh. Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bên cạnh nhiệm vụ canh giữ chủ quyền, những người lính nỗ lực bảo vệ từng mầm xanh, tiết kiệm nước tưới để đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.

“Chăm sóc cây xanh vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi luôn nỗ lực chăm sóc, bảo vệ từng cây xanh”, Hạ sĩ Anh Tuấn chia sẻ.

a-1.jpg
a-2.jpg
Những cây giống được cán bộ, chiến sĩ Hải quân ở quần đảo Trường Sa chăm sóc cẩn thận.

Trên quần đảo Trường Sa, nắng nóng kéo dài, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn đất trồng hạn chế đặt ra nhiều khó khăn cho việc phủ xanh các đảo. Để cây bén rễ và sinh trưởng, các đơn vị phải lựa chọn giống phù hợp, kết hợp cải tạo đất, tiết kiệm nước tưới, xây dựng phương án chăm sóc lâu dài.

Bàng ta, bàng vuông, mù u, cây tra, bão táp cùng các loại rau, cây trồng phù hợp được lựa chọn, chăm sóc theo điều kiện từng khu vực. Đất màu, phân bón và vật tư làm vườn được sử dụng tiết kiệm để cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng, nâng cao khả năng sinh trưởng của cây.

Trên các đảo, lực lượng phụ trách được phân công theo từng khu vực, duy trì việc tưới nước, bón phân, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ cây trước tác động của thời tiết.

Những kinh nghiệm cải tạo đất, giữ ẩm, nhân giống, chăm sóc cây được trao đổi, vận dụng linh hoạt. Tỷ lệ cây sống và khả năng sinh trưởng là tiêu chí quan trọng khi thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

a-3.jpg
Vườn ươm trên đảo Nam Yết.

Ươm màu xanh từ đảo

Để có nguồn cây giống phục vụ lâu dài, các đảo chủ động ươm cây, giâm cành, nhân giống tại chỗ và duy trì vườn ươm phù hợp. Những loại cây thích nghi tốt với môi trường biển tiếp tục được nhân rộng. Cách làm này vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa giúp các đơn vị từng bước chủ động hơn trong việc duy trì, phát triển cây xanh.

Thượng tá Trần Hoài Nam, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), cho biết: “Đơn vị chú trọng bảo đảm cây giống, đất trồng, phân bón và vật tư phù hợp với điều kiện từng đảo; ưu tiên các loại cây có khả năng thích nghi tốt với nắng nóng, gió mạnh, hơi muối biển”.

a-4.jpg
Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân tham gia chương trình ươm mầm xanh Trường Sa tại tỉnh Đồng Nai.

Theo Thượng tá Trần Hoài Nam, đơn vị cũng khuyến khích các đảo chủ động ươm cây, nhân giống tại chỗ, tiết kiệm nước tưới, nâng cao tỷ lệ cây sống và bảo đảm phát triển màu xanh bền vững.

Cùng với nguồn bảo đảm của đơn vị, sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên đất liền góp phần bổ sung cây giống, phân bón, đất màu và vật tư cho các đảo. Việc tiếp nhận, phân bổ được gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện vận chuyển, bảo quản và trồng cây trên đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo các cơ quan chức năng, trực tiếp là Lữ đoàn 146, cụ thể hóa mục tiêu chương trình “Xanh hóa Trường Sa” thành kế hoạch, biện pháp phù hợp với từng đảo. Lữ đoàn triển khai, phân công nhiệm vụ rõ; luôn kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

﻿a-2.png
a-1.png﻿
Vùng 4 Hải quân tiếp nhận cây giống từ Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Đại tá Phạm Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, cho biết Lữ đoàn xác định xanh hóa Trường Sa là nhiệm vụ lâu dài, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, nhân dân và cải thiện cảnh quan môi trường. Việc trồng, chăm sóc cây xanh được gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng cây giống, đẩy mạnh nhân giống tại chỗ và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Màu xanh trên các đảo được vun đắp từ nguồn hỗ trợ của đất liền và sự chăm sóc bền bỉ của những người lính giữa nắng gió Trường Sa.

Xem thêm

#bộ đội Trường Sa #trồng cây ở Trường Sa #Lữ đoàn 146 #Vùng 4 Hải quân #cây xanh trên đảo #bảo vệ môi trường #biển đảo

Cùng chuyên mục

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

Một tôi khác… xuất hiện từ nghịch cảnh

"Bắt đầu từ bệnh tật của Phương Thúy." Tôi vẫn nhớ như in câu trả lời ấy của mình khi được phóng viên chương trình "Hôm nay ai đến" hỏi: Cái duyên của chị khi đến với Văn chương bắt đầu như thế nào? Sau hai mươi chín năm sống cùng nghịch cảnh, mỗi lần nhớ lại hành trình trở thành một "tôi khác" dám bứt phá rào cản số phận, lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi...

Nhóm bạn trẻ tình nguyện ‘vá' đường ở TPHCM

Nhóm bạn trẻ tình nguyện ‘vá' đường ở TPHCM

TPO - Từ một lần chứng kiến cảnh người đi đường suýt té ngã do “ổ gà” trên đường, Nguyễn Duy Lâm cùng bạn bè đã khởi xướng và duy trì hoạt động khôi phục, dặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng để người dân đi lại được an toàn.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội diễn ra nhiều hoạt động lan tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi". (Trong ảnh là hội viên, thanh niên đồng diễn trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026) Ảnh: Lâm Đăng Hải

Những chàng trai kiến tạo giá trị sống đẹp

TP - Hai “Thanh niên sống đẹp” Nguyễn Hữu Nhơn và Đinh Viết Tường là hai mảnh ghép trong những câu chuyện đẹp – hành động đẹp được vinh danh dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Một người phát triển kinh tế nông nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng; một người tỏa sáng nghị lực vượt nghịch cảnh khuyết tật khẳng định trên hành trình nghệ thuật.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

Hòa Minzy, Đông Hùng bùng nổ trong đêm nhạc thanh niên

TPO - Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam cùng chương trình nghệ thuật “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam” diễn ra tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây cũng là sân khấu trình diễn solo ca khúc "Tiếng ru cội nguồn" của anh tài Đông Hùng ngoài chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

70 năm Hội LHTN Việt Nam: Mái nhà chung của những người trẻ yêu nước

70 năm Hội LHTN Việt Nam: Mái nhà chung của những người trẻ yêu nước

TPO - Từ dấu mốc thành lập năm 1956 đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Trên hành trình phát triển mới của đất nước, mái nhà chung ấy tiếp tục đổi mới, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp.

Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hội LHTN Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đà Nẵng vinh danh những thủ lĩnh thanh niên vì cộng đồng

Đà Nẵng vinh danh những thủ lĩnh thanh niên vì cộng đồng

TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đà Nẵng vinh danh 32 cán bộ Hội tiêu biểu và 38 gương thanh niên sống đẹp. Mỗi cá nhân là một câu chuyện về tinh thần dấn thân, lòng nhân ái và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe