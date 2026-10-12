Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Sáng 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh”. Toạ đàm nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam do báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

“Cẩm nang sinh tồn số” cho sinh viên

Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, bày tỏ ấn tượng trước nguồn năng lượng trẻ trung, sôi nổi từ hàng trăm sinh viên có mặt tại chương trình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, là cơ quan báo chí của thanh niên và tuổi trẻ cả nước, báo Tiền Phong luôn dõi theo nhịp sống học đường cũng như những chuyển dịch lớn của thời đại.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần một giây, một cú chạm thẻ không tiếp xúc, một lần quét mã QR hay một thao tác trên màn hình điện thoại là hoàn tất giao dịch. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Đằng sau cú chạm ấy là gì? Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sự tiện lợi, thì đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại chính là trách nhiệm môi trường”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Mỗi buổi sáng, sinh viên có thể chạm điện thoại thông minh hoặc thẻ chip không tiếp xúc để đi xe buýt, thanh toán một ly cà phê, đóng học phí hay tra cứu tài liệu. Đằng sau những thao tác chỉ mất vài giây ấy là sự thay đổi trong văn hóa tiêu dùng: giảm nhu cầu sử dụng tiền mặt, hạn chế lượng hóa đơn, vé giấy và góp phần giảm lãng phí, rác thải ra môi trường.

“Nói cách khác, mỗi cú “chạm số” văn minh của các bạn hôm nay chính là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh, cùng đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh tốc độ và sự tiện lợi chưa từng có, các tiện ích số cũng đặt ra không ít thách thức. Vì vậy, báo Tiền Phong cùng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 mong muốn tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” không chỉ dừng lại ở một diễn đàn trao đổi lý thuyết mà còn trở thành “cẩm nang sinh tồn số” thiết thực dành cho sinh viên.

Cần trở thành người tiêu dùng tỉnh táo

Nhà báo Phùng Công Sưởng gửi gắm ba thông điệp tới các bạn trẻ.

Thứ nhất, tiêu dùng thông minh, nói không với bẫy chi tiêu số. Thanh toán qua ứng dụng diễn ra nhanh chóng, nhưng sự tiện lợi không nên khiến người trẻ đánh mất kỷ luật tài chính. Mỗi sinh viên cần trở thành người tiêu dùng tỉnh táo, không chạy theo những trào lưu mua sắm bốc đồng.

Sinh viên hào hứng tham gia chương trình toạ đàm.

Thứ hai, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ an toàn thông tin. Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn những thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người trẻ, từ mã QR giả mạo, cho thuê tài khoản đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân. Vì vậy, mỗi người cần trang bị kiến thức, hiểu biết pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ mình để trở thành công dân số có trách nhiệm.

Thứ ba, biến giảng đường thành cái nôi của những sáng kiến xanh. Từ những việc làm gần gũi như phân loại rác, sử dụng bình nước cá nhân, dùng thẻ đa năng đến nghiên cứu các đề tài về tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn ngay tại trường học, sinh viên đều có thể góp phần thúc đẩy lối sống bền vững và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Để chương trình diễn ra thành công, nhà báo Phùng Công Sưởng trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ, chu đáo của Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng; cùng sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo cơ quan phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đại diện Vietcombank, các doanh nghiệp khởi nghiệp xanh và Đại sứ Du lịch và Môi trường, Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ tin tưởng, nguồn năng lượng trẻ trung, nhiệt huyết cùng sự tương tác cởi mở giữa các chuyên gia và hàng trăm sinh viên tại Hội trường D1 sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp tích cực của tọa đàm tới cộng đồng và toàn xã hội.