Những chàng trai kiến tạo giá trị sống đẹp

TP - Hai “Thanh niên sống đẹp” Nguyễn Hữu Nhơn và Đinh Viết Tường là hai mảnh ghép trong những câu chuyện đẹp – hành động đẹp được vinh danh dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Một người phát triển kinh tế nông nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng; một người tỏa sáng nghị lực vượt nghịch cảnh khuyết tật khẳng định trên hành trình nghệ thuật.

Nhà nông trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác

Anh Nguyễn Hữu Nhơn, sinh năm 1992, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh chi Thương Nhân (xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) trên hành trình làm giàu trên quê hương ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng, danh hiệu. Nổi bật, giải thưởng Lương Định Của (năm 2022) – vinh danh những “nhà nông trẻ” tiêu biểu; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023… và gần đây là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Nhơn tốt nghiệp ngành Luật thương mại Trường ĐH Luật TPHCM và sở hữu hai tấm bằng đại học khác, đã quyết định về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp. Anh cải tạo ao hồ của gia đình để nuôi ốc. Vừa làm vừa học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm và vượt qua nhiều lần thất bại, trong đó có 5 lần đứng trước nguy cơ phá sản, anh đã xây dựng thành công hệ thống Trại ốc Đức Linh.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội diễn ra nhiều hoạt động lan tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi". (Trong ảnh là hội viên, thanh niên đồng diễn trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026). Ảnh: Lâm Đăng Hải

Hệ thống hiện có quy mô 10ha, với 3 trang trại sản xuất. Từ khâu sản xuất con giống đến nuôi thương phẩm, chế biến sâu và tiêu thụ, tất cả đều được anh Nhơn chuẩn hóa theo chuỗi giá trị. Mỗi ngày, mô hình cung ứng ra thị trường từ 200 - 500 kg ốc.

Đặc biệt, anh đã tạo ra sự khác biệt trên thị trường với mô hình ốc dược liệu bằng cách ứng dụng quy trình bổ sung đông trùng hạ thảo, bạc hà… vào khẩu phần ăn cho ốc để nâng cao giá trị dinh dưỡng, hương vị của sản phẩm.

Anh đã phát triển thành công “chả ốc bươu đen dược liệu”, với sự kết hợp độc đáo giữa thịt ốc với nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và tinh dầu sả, đưa phẩm nông nghiệp địa phương bước chân vào phân khúc thực phẩm cao cấp.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi ốc, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người dân địa phương Ảnh: NVCC

Anh Đinh Viết Tường bước đầu ghi dấu ấn trên hành trình nghệ thuật Ảnh: NVCC

Anh Nhơn chia sẻ: “Từ thực tiễn sản xuất, tôi nhận thấy nông sản chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô thì rất khó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Muốn nâng cao thu nhập cho người nông dân phải nâng cao giá trị sản phẩm thông qua nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm để phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ ốc bươu đen theo hướng an toàn, chất lượng cao, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại”.

“Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, khởi nghiệp và đóng góp cho cộng đồng. Những lời dạy của Bác về tinh thần cần cù, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học tập, sáng tạo luôn là nguồn động lực để tôi vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong quá trình lập thân, lập nghiệp”. Anh Nguyễn Hữu Nhơn - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh chi Thương Nhân

Với nỗ lực đa dạng hoá và nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế nông nghiệp từ ốc của anh Nhơn đạt mức tăng trưởng doanh thu qua các năm 20 - 30%. Tổng doanh thu trung bình hàng năm đạt 5 - 7 tỉ đồng, lợi nhuận bình quân 2 - 3 tỉ đồng. Đặc biệt, mô hình này tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động địa phương với thu nhập bình quân mỗi tháng 20 triệu đồng/người. Cơ sở của anh cũng là điểm đến trải nghiệm, học tập của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh việc sản xuất phát triển kinh tế, anh Nguyễn Hữu Nhơn tích cực xây dựng giá trị cộng đồng và trách nhiệm với xã hội. Ở cương vị Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận (cũ), anh Nhơn trở thành người dẫn đường đầy tâm huyết.

Anh đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, khởi nghiệp cho nhiều đoàn viên, thanh niên, nông dân có nhu cầu phát triển kinh tế. Thông qua mạng lưới liên kết sản xuất, anh Nhơn đã đồng hành cùng hơn 300 hộ dân trên khắp cả nước, từ hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Tỏa sáng nghị lực, sống đẹp

Anh Đinh Viết Tường sinh năm 2002, hiện là nhà sáng tạo nội dung số, ghi dấu ấn với hành trình từ gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” đến danh hiệu “Thanh niên sống đẹp”.

Năm 13 tuổi, anh bị mắc hội chứng TICS với các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân bộc phát ngoài ý muốn. TICS đã biến mỗi ngày của anh trở thành một cuộc chiến với chính cơ thể mình. Anh không chọn cách đầu hàng mà luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa.

Anh từng giành giải Ba môn Sinh học kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9; giải Ba cuộc thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân năm lớp 12; là Bí thư Chi đoàn năng nổ, Trưởng CLB Văn hóa nghệ thuật của trường. Tốt nghiệp phổ thông, anh hướng bản thân theo con đường nghệ thuật, từng ôn luyện thi vào Nhạc viện TPHCM, trước khi theo học ngành Múa ở Trường Cao đẳng Múa Hà Nội.

Anh Tường chia sẻ, tuy thi không đỗ vào Nhạc viện TPHCM, nhưng là bước ngoặt lớn khi đã dám thể hiện bản thân, vượt qua sự tự ti của chính mình về khuyết tật. Để tự lập và theo đuổi đam mê, anh bươn chải làm nhiều nghề, từ biên đạo, dạy múa cho trẻ em đến nhân viên quán cà phê.

Năm 2022, anh Tường bắt đầu sáng tạo nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung xoay quanh cuộc sống khi mắc phải khuyết tật và chia sẻ về hành trình vươn lên của bản thân truyền cảm hứng tới cộng đồng. Anh dần định vị được bản thân; đồng thời góp phần làm thay đổi cái nhìn tích cực hơn về người khuyết tật. Anh đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc tự sự nói về cuộc sống.

Khoảnh khắc anh Tường đứng trên sân khấu lớn, run rẩy, bật khóc nhưng vẫn cố gắng song ca cùng ca sĩ Bùi Công Nam, hay những lần anh cất tiếng hát trong “Giai điệu ước mơ” đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Những ca khúc như: Đi tìm nơi bình yên, Hành trình vạn dặm hay Từng giây đều đáng sống… không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng lòng của một người đã bước qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng và niềm tin cho cuộc đời mình.

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, ngày 10/10, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên. 15 gương tiêu biểu được trao tặng bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng 10 triệu đồng. Cùng ngày, diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ chào cờ và Tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, anh Tường còn bén duyên với điện ảnh qua các bộ phim gây tiếng vang như Trại buôn người, Hiên nhà có ba. Mỗi vai diễn là một lần anh hóa thân, một lần anh khẳng định: người khuyết tật không chỉ làm được nghệ thuật, mà còn làm rất tốt.

Hiện kênh TikTok của anh đang mang đến những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng với hơn 927 nghìn lượt theo dõi và hơn 24 triệu lượt thích. Anh không chỉ là một người sáng tạo nội dung số, còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam để lan toả tinh thần sống tích cực, ý chí nghị lực vươn lên.

Mới đây, anh trở thành Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam để tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, đóng góp năng lượng tích cực và niềm tin vào cuộc sống cho cộng đồng, nhất là những người trẻ.