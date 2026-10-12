Tuổi trẻ Vĩnh Long 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' giúp người dân chuyển đổi số

TPO - Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), tuổi trẻ Vĩnh Long cũng đồng loạt xuống địa bàn, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi số, thực hiện giao dịch điện tử, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, các cấp bộ Đoàn, Hội tỉnh Vĩnh Long đăng tải 300 tin, bài, infographic, thu hút hơn 50.000 lượt tiếp cận. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và lan tỏa tinh thần chủ động ứng dụng công nghệ trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức 30 hội nghị, lớp tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thu hút gần 1.300 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả.

Tuổi trẻ xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Phát huy vai trò thanh niên tình nguyện trong hỗ trợ người dân, hơn 610 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã ra quân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Các đoàn viên đã hỗ trợ trên 660 người dân, thanh niên và hơn 70 hộ gia đình, hộ kinh doanh tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số; mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR thanh toán và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hình thành thói quen giao dịch số trong đời sống hằng ngày.

Mô hình “Tổ dịch vụ công lưu động” tại xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Các cấp bộ Đoàn cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân, tiểu thương và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động mua bán, thanh toán. Khuyến khích sử dụng mã QR, thanh toán điện tử và từng bước tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa địa phương.

Những mô hình chuyển đổi số thiết thực được nhân rộng, lan tỏa. Điển hình như mô hình “Tổ dịch vụ công lưu động” tại xã Trà Ôn. Tổ đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người còn hạn chế kỹ năng số. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ số, bảo đảm tính thuận tiện, thiết thực và bao trùm trong quá trình chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Vĩnh Long tuyên truyền, hỗ trợ người dân, tiểu thương, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số.

Đại diện Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Vĩnh Long tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong chuyển đổi số từ cơ sở. Tích cực đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số. Chung tay xây dựng Vĩnh Long phát triển năng động, hiện đại và bền vững, để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.