Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới lối sống bền vững.
Phiên thứ nhất với chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững”: Nhìn nhận vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy lối sống xanh, từ những lựa chọn trong đời sống hằng ngày đến việc ứng dụng thanh toán số một cách an toàn, có trách nhiệm.
Phiên thứ hai với chủ đề “Gen Z & Dấu chân xanh”: Tập trung vào quản lý tài chính cá nhân, an toàn trong giao dịch số và vai trò của ngân hàng, doanh nghiệp trong thúc đẩy lối sống xanh.
Tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” khép lại sau hai phiên thảo luận với nhiều nội dung xoay quanh thanh toán số an toàn, quản lý tài chính cá nhân và những hành động thiết thực thúc đẩy tiêu dùng xanh.
Các trao đổi góp phần gợi mở cách để sinh viên chủ động hơn trong mỗi giao dịch, cân nhắc các quyết định chi tiêu và hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm với môi trường.
Trả lời câu hỏi của sinh viên về việc cần tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu khi lỡ vay tín dụng đen, bị đe dọa tinh thần, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, Thành viên Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia cho biết, tình trạng này có thể xảy ra khi người vay phát sinh nhu cầu chi tiêu đột xuất, mất kiểm soát tài chính hoặc vay tiền qua các nền tảng trực tuyến với lãi suất cao, dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, khi không thu hồi được nợ, một số đối tượng cho vay sử dụng các thủ đoạn như liên tục gọi điện quấy rối, khủng bố tinh thần, phát tán thông tin sai lệch hoặc gây áp lực lên người vay và người thân. Dù lực lượng công an đã xử lý nhiều vụ việc, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu khuyến cáo sinh viên không nên âm thầm chịu đựng hoặc tự đối phó khi bị đe dọa.
Thành viên Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia khẳng định sinh viên, người trẻ luôn “không một mình” và đề xuất các em chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc người đáng tin cậy; nếu bị gây áp lực nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, bảo vệ.
Về nghĩa vụ trả nợ, ông nhấn mạnh người vay cần thực hiện theo quy định pháp luật, đồng thời phân biệt nghĩa vụ trả nợ hợp pháp với những yêu cầu thu tiền trái pháp luật. Trường hợp cho vay với lãi suất gấp nhiều lần mức luật định, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên có thể bị xem xét xử lý hình sự nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Người vay không nên vì áp lực đe dọa mà chấp nhận các yêu cầu trái pháp luật, mà cần tìm đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết.
Chia sẻ tại tọa đàm, ông Bùi Thế Quyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát, cho rằng, số hóa không chỉ giúp giảm sử dụng hóa đơn, giấy tờ, chứng từ mà còn nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát hoạt động doanh nghiệp.
Việc số hóa được triển khai xuyên suốt từ khâu mua hàng, vận hành, quản trị sản xuất đến kế toán và tài chính. Nếu thanh toán số giúp giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng thuận tiện hơn, số hóa các quy trình nội bộ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp theo dõi hoạt động sát với thời gian thực, đánh giá hiệu quả và nhận diện rủi ro.
“Điều quan trọng hơn việc giảm được bao nhiêu hóa đơn, giấy tờ vật lý là số hóa mang lại sự minh bạch, giúp công tác quản trị sát hơn với thời gian thực và có góc nhìn rõ hơn về hiệu quả cũng như rủi ro”, ông Bùi Thế Quyền nói.
Bên cạnh ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp cần xây dựng tư duy xanh trong quản trị và hoạt động hằng ngày để hướng tới phát triển bền vững. Với sinh viên có ý định khởi nghiệp xanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát Bùi Thế Quyền khuyến nghị lựa chọn ý tưởng có thể thử nghiệm ở quy mô nhỏ nhưng có khả năng mở rộng khi chứng minh được hiệu quả. Theo ông Bùi Thế Quyền, nguồn lực của sinh viên thường có hạn, vì vậy cần tính toán kỹ chi phí và rủi ro, tránh để một dự án thất bại gây tổn thất quá lớn.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát gợi ý sinh viên có thể bắt đầu từ những vấn đề gần gũi trong môi trường học đường như số hóa việc đăng ký suất ăn tại căng tin để dự báo nhu cầu, hạn chế thực phẩm dư thừa; chia sẻ, trao đổi giáo trình giữa các khóa học hoặc tái sử dụng đồ dùng còn giá trị. Những ý tưởng kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường cũng có thể được nghiên cứu, thử nghiệm trước khi phát triển rộng hơn.
“Điều quan trọng là đánh giá được tính khả thi của ý tưởng, khả năng ứng dụng và quy mô thị trường, thay vì chỉ dừng ở một sáng kiến có ý nghĩa về môi trường’, ông Bùi Mạnh Quyền nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát cũng nhấn mạnh vai trò của quản trị tài chính trong cả đời sống cá nhân và hoạt động khởi nghiệp. Người trẻ không nên chỉ quan tâm đến tiết kiệm mà cần biết cân đối giữa thu và chi, xác định rõ mục tiêu của từng khoản tiền. Chi tiêu có thể phục vụ nhu cầu thiết yếu, trải nghiệm cá nhân, hỗ trợ gia đình hoặc tích lũy cho những kế hoạch tương lai. Vấn đề cốt lõi là mỗi người cần hiểu rõ nguồn thu, mục đích chi tiêu và hiệu quả mà khoản chi mang lại.
“Trong khởi nghiệp cũng vậy, các bạn phải quản trị chi phí, đừng để việc chi tiêu rơi vào tình trạng mất kiểm soát”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát nhấn mạnh.
Đặc biệt, khi dự án gặp thất bại và gây thiệt hại kinh tế đáng kể, ông khuyên sinh viên nên chủ động trao đổi với người hướng dẫn, cố vấn, chuyên gia tư vấn và gia đình để tìm hướng giải quyết.
Theo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát, bên cạnh tinh thần dám thử sức, người trẻ cần chuẩn bị kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết để giảm thiểu rủi ro trên hành trình khởi nghiệp.
Đặt câu hỏi tại tọa đàm, sinh viên Thùy Dương - khóa 27, ngành Kinh tế - Học viện Ngân hàng, chia sẻ việc bạn ủng hộ lối sống xanh, ưu tiên thực phẩm xanh và các sản phẩm bền vững. Tuy nhiên, những sản phẩm này thường có giá cao hơn so với lựa chọn thông thường, trong khi nguồn thu nhập của sinh viên chỉ khoảng 3 - 5 triệu đồng mỗi tháng.
Từ thực tế đó, Thùy Dương mong muốn được tư vấn cách phân bổ chi tiêu hợp lý để vừa bảo đảm nhu cầu thiết yếu, vừa duy trì lối sống xanh.
Trả lời câu hỏi, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân gợi ý sinh viên có thể tham khảo quy tắc quản lý tài chính cá nhân bằng 6 chiếc lọ, trong đó thu nhập được phân chia theo những tỷ lệ nhất định cho các mục tiêu khác nhau.
Theo PGS.TS Nguyễn Bích Ngân, mỗi người có thể điều chỉnh tỷ trọng và xác định mục tiêu riêng cho từng khoản, phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu thực tế.
Đối với mục tiêu xây dựng lối sống xanh, bền vững, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân khuyến nghị dành khoảng 10-15% thu nhập cho những lựa chọn nâng cao chất lượng cuộc sống, bên cạnh các khoản chi thiết yếu. Việc tiêu dùng xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những sản phẩm đắt tiền mà có thể được thực hiện thông qua các thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, như hạn chế sử dụng túi dùng một lần, ưu tiên đồ dùng có thể tái sử dụng và cân nhắc kỹ trước khi mua sắm.
Theo PGS.TS Nguyễn Bích Ngân, điều quan trọng là mỗi sinh viên cần xác định khả năng tài chính của mình, xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp và duy trì những thói quen tích cực trong dài hạn. Sống xanh không đồng nghĩa với việc phải chi nhiều tiền hơn, mà hướng tới cách tiêu dùng có cân nhắc, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường.
Tại tọa đàm “Chạm số - Sống xanh”, bà Nguyễn Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), cho biết trong bối cảnh thanh toán số phát triển mạnh, ngân hàng xác định an toàn là ưu tiên hàng đầu, song song với việc nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho người dùng.
Theo bà Nguyễn Hồng Thanh, Vietcombank triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài khoản và giao dịch của khách hàng, trong đó có xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng cũng cung cấp các công cụ để người dùng chủ động tra cứu thông tin giao dịch, đóng hoặc mở thẻ và quản lý hạn mức chi tiêu, qua đó tăng khả năng kiểm soát tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Đối với thanh toán bằng mã QR, ngân hàng chú trọng các biện pháp xác thực nhằm bảo đảm giao dịch được thực hiện bởi đúng người dùng. Với thanh toán bằng thẻ, công nghệ chip điện tử góp phần tăng cường bảo mật. Đặc biệt, khi thanh toán không tiếp xúc bằng thiết bị di động, thông tin thẻ được mã hóa, giúp hạn chế nguy cơ lộ dữ liệu thẻ cho đơn vị tiếp nhận thanh toán.
Theo đại diện Vietcombank, các giải pháp công nghệ từ phía ngân hàng chỉ là một phần trong quá trình bảo đảm an toàn thanh toán số. Ý thức và kỹ năng của người dùng cũng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, bên cạnh đầu tư công nghệ bảo mật, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng nhận diện rủi ro và sử dụng dịch vụ an toàn.
“Người trẻ cần cẩn trọng và tỉnh táo khi tham gia thanh toán số”, bà Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, đồng thời khuyến nghị sinh viên chủ động tìm hiểu các tính năng bảo mật, kiểm soát giao dịch và không chia sẻ thông tin xác thực cho người khác.
Bà Nguyễn Hồng Thanh cho rằng, ngân hàng không chỉ đóng vai trò cung cấp các phương thức thanh toán mà còn là cầu nối giúp người dân tiếp cận tiêu dùng xanh, góp phần giảm lượng tiền mặt lưu thông và thúc đẩy đồng thời quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Đại diện Vietcombank cho biết ngân hàng đã hợp tác với hệ thống Metro để triển khai các giải pháp thanh toán số gắn với đo lường dấu chân carbon. Với thao tác đăng ký thẻ phi vật lý chỉ mất khoảng 2 phút, người dùng có thể tiếp cận phương thức thanh toán thuận tiện, đồng thời theo dõi, đánh giá lượng phát thải carbon gắn với hoạt động di chuyển của mình.
Vietcombank đã làm tốt vai trò kết nối người dùng và doanh nghiệp thông qua các giải pháp thanh toán, ngân hàng hướng tới thúc đẩy sự chuyển dịch sang những lựa chọn tiêu dùng xanh hơn. Các chương trình hành động được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng từng bước thay đổi thói quen, ưu tiên những phương thức giao dịch thuận tiện và thân thiện hơn với môi trường.
“Thanh toán số không chỉ dừng lại ở vai trò là phương tiện thanh toán mà còn có thể thúc đẩy thay đổi hành vi người dùng”, bà Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh. Thông qua mạng lưới khách hàng rộng lớn và các giải pháp công nghệ, Vietcombank kỳ vọng góp phần lan tỏa lối sống số, tiêu dùng xanh, hướng tới sự phát triển bền vững.
"Tội phạm công nghệ cao thường khai thác những đặc điểm tâm lý vốn có của con người để xây dựng các kịch bản lừa đảo. Đó có thể là lòng tham trước những lợi ích hấp dẫn, nỗi sợ hãi khi bị đe dọa, sự thương cảm hay tình cảm dành cho người khác. Bằng cách đánh vào cảm xúc, các đối tượng tìm cách khiến nạn nhân mất bình tĩnh, giảm khả năng suy xét và làm theo những yêu cầu của chúng"
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cho rằng thách thức lớn nhất của người trẻ trên môi trường số không chỉ nằm ở nguy cơ bị tấn công kỹ thuật, mà còn ở khả năng nhận diện những thủ đoạn thao túng tâm lý.
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho rằng, sinh viên là nhóm có nhiều lợi thế trong môi trường số: nhanh nhạy với công nghệ, thành thạo thiết bị và thường xuyên sử dụng các nền tảng trực tuyến để học tập, giao lưu, mua sắm. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể thiếu kinh nghiệm sống và khả năng đánh giá những tình huống phức tạp. Khoảng cách giữa khả năng sử dụng công nghệ và kỹ năng nhận diện rủi ro khiến người trẻ dễ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.
Một biểu hiện phổ biến là thói quen tốc độ, xử lý quá nhanh thông tin trên mạng. Khi bắt gặp mã QR, đường link học bổng, thông tin tuyển dụng với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, chương trình hoàn tiền hay cơ hội tài trợ, nhiều sinh viên có xu hướng truy cập, đăng ký ngay mà chưa kiểm chứng độ tin cậy. Trong khi đó, chỉ một thao tác thiếu thận trọng cũng có thể khiến người dùng để lộ thông tin cá nhân hoặc rơi vào kịch bản lừa đảo được dàn dựng từ trước.
Phân tích bản chất của tội phạm công nghệ cao, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho rằng đây không đơn thuần là những cuộc tấn công bằng kỹ thuật. Đằng sau nhiều vụ lừa đảo là thủ đoạn đánh vào cảm xúc, chi phối quá trình ra quyết định, khiến nạn nhân tự nguyện làm theo yêu cầu của kẻ gian mà không nhận ra mình đang bị khống chế. Hiện tượng “bắt cóc online” là một ví dụ đáng lo ngại. Nạn nhân không bị bắt giữ về mặt thể xác nhưng lại bị khống chế về nhận thức, cảm xúc và hành vi. Khi nỗi sợ bị đẩy lên cao, khả năng suy xét giảm xuống, người bị hại dễ làm theo những yêu cầu phi lý, kể cả khi điều đó gây thiệt hại lớn cho bản thân và gia đình.
Nhận diện ba “dấu hiệu đỏ” để tự bảo vệ mình, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu lưu ý sinh viên ghi nhớ ba dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện trong các kịch bản lừa đảo trực tuyến.
Thứ nhất, là thông tin gây sốc, được thiết kế để đánh mạnh vào cảm xúc, từ lời hứa hẹn lợi ích lớn đến những lời đe dọa liên quan đến tội phạm hoặc câu chuyện khơi gợi lòng trắc ẩn.
Thứ hai, là áp lực về thời gian: đối tượng liên tục thúc ép nạn nhân phải hành động ngay, không cho thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng.
Thứ ba, là yêu cầu cô lập thông tin, buộc nạn nhân giữ bí mật tuyệt đối, không được trao đổi với người thân, bạn bè, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.
Khi ba dấu hiệu này cùng xuất hiện, người trẻ cần coi đó là cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ lừa đảo, dừng mọi thao tác và chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thống. Đặc biệt, không nên vì sợ hãi hay bị thúc ép mà chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc làm theo hướng dẫn của người gọi chưa được xác thực.
Ghi nhớ nguyên tắc “Dừng - Ngắt - Kiểm - Lưu”
Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, tội phạm công nghệ cao thường khai thác những đặc điểm tâm lý vốn có của con người để xây dựng các kịch bản lừa đảo. Đó có thể là lòng tham trước những lợi ích hấp dẫn, nỗi sợ hãi khi bị đe dọa, sự thương cảm hay tình cảm dành cho người khác. Bằng cách đánh vào cảm xúc, các đối tượng tìm cách khiến nạn nhân mất bình tĩnh, giảm khả năng suy xét và làm theo những yêu cầu của chúng.
Vì vậy, nếu chỉ cố gắng học thuộc từng thủ đoạn lừa đảo để đối phó thì người dùng thường ở thế bị động, bởi hình thức phạm tội luôn biến hóa khôn lường. Điều quan trọng hơn là mỗi người cần được trang bị kỹ năng an toàn số, biết cách nhận diện nguy cơ và xử lý khi tình huống bất thường xảy ra.
Cụ thể, người dùng cần ghi nhớ nguyên tắc “Dừng - Ngắt - Kiểm - Lưu”. Dừng ngay các thao tác đang thực hiện; ngắt liên lạc với đối tượng và ngừng truy cập đường link đáng ngờ; kiểm tra, xác minh sự việc qua các kênh chính thức. Nếu đã cung cấp thông tin tài khoản hoặc mã OTP, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua số điện thoại hoặc ứng dụng chính thức để yêu cầu khóa tài khoản, thẻ hoặc các dịch vụ có nguy cơ bị chiếm đoạt. Nếu đã chuyển tiền, cần báo ngay cho ngân hàng để đề nghị hỗ trợ và trình báo cơ quan công an càng sớm càng tốt.
Đồng thời, lưu giữ các bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và biên lai giao dịch để phục vụ việc xác minh. Một nguyên tắc đặc biệt quan trọng khác là tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc để người khác sử dụng tài khoản ngân hàng của mình. Tài khoản đứng tên cá nhân có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, khiến chủ tài khoản đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng.
Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, không ai có thể ghi nhớ hết mọi kịch bản lừa đảo, nhưng mỗi người hoàn toàn có thể rèn luyện kỹ năng phản ứng an toàn. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy bình tĩnh dừng lại, kiểm chứng thông tin và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các kênh đáng tin cậy, thay vì hành động theo cảm xúc hoặc sức ép của đối tượng.
“Chúng ta không cảm nhận được nỗi đau chi trả như khi sử dụng tiền mặt, bởi số dư trong tài khoản ngân hàng giảm xuống không tạo ra cảm giác rõ ràng như việc nhìn thấy tiền trong ví vơi đi”
Trả lời câu hỏi của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, về việc sinh viên cần xây dựng những nguyên tắc nào để kiểm soát chi tiêu, tránh mua sắm bốc đồng, đặc biệt là “phanh” kịp trước mỗi quyết định mua hàng, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số - Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, cho rằng thanh toán số mang lại sự tiện lợi nhưng cũng có thể khiến người dùng dễ chi tiêu quá mức do không cảm nhận rõ số tiền đã mất đi.
PGS.TS Nguyễn Bích Ngân dẫn ví dụ, nếu có tờ tiền 500.000 đồng và cần mua một ly trà sữa giá 40.000 đồng, nhiều người sẽ ngần ngại khi phải đổi tờ tiền mệnh giá lớn để thanh toán. Tuy nhiên, nếu được yêu cầu quét mã để trả tiền, số người sẵn sàng mua có thể tăng lên do thao tác thanh toán đơn giản hơn.
Theo Trưởng bộ môn Ngân hàng số - Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, khi sử dụng tiền mặt, người mua dễ nhận thấy số tiền trong ví vơi đi, trong khi thanh toán qua thẻ hoặc điện thoại khiến sự thay đổi số dư tài khoản ít được cảm nhận trực tiếp.
“Chúng ta không cảm nhận được nỗi đau chi trả như khi sử dụng tiền mặt, bởi số dư trong tài khoản ngân hàng giảm xuống không tạo ra cảm giác rõ ràng như việc nhìn thấy tiền trong ví vơi đi”, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân phân tích. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến người tiêu dùng dễ rơi vào bẫy mua sắm bốc đồng, tức là mua những món đồ không thực sự cần thiết hoặc chi tiêu vượt quá nhu cầu.
Trong bối cảnh các phương thức thanh toán số ngày càng phổ biến, việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn, nhưng cũng đòi hỏi người dùng có khả năng tự kiểm soát tốt hơn.
“Theo khảo sát về hành vi tiêu dùng, hơn 50% người trẻ dưới 35 tuổi thanh toán không dùng tiền mặt khoảng năm lần mỗi ngày. Điều này cho thấy việc mua sắm ngày càng thuận tiện, nhưng cũng có thể khiến chúng ta chi tiêu vượt quá khả năng kiểm soát”, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân nêu.
Để tạo “cái phanh” trước những quyết định mua sắm, PGS. TS Nguyễn Bích Ngân khuyến nghị sinh viên nên chậm lại, cân nhắc kỹ nhu cầu trước khi thanh toán. Trước những chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc ưu đãi mua sắm trực tuyến diễn ra liên tục, người trẻ không nên vội vàng quyết định chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội. “Các bạn nên chậm lại một chút. Nếu đang muốn mua một món đồ, hãy đặt điện thoại xuống, đi ngủ qua một đêm rồi sáng hôm sau cân nhắc lại xem mình có thực sự cần sản phẩm đó hay không”, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân gợi ý.
Theo Trưởng bộ môn Ngân hàng số - Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, khoảng dừng này giúp người mua có thêm thời gian đánh giá nhu cầu thực tế, thay vì quyết định theo cảm xúc nhất thời.
Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân cho rằng sinh viên nên phân chia ngân sách thành những khoản riêng biệt theo từng mục đích, tương tự phương pháp quản lý chi tiêu bằng các “hũ” tài chính hoặc phong bì. Khi xác định trước số tiền dành cho từng nhu cầu, người dùng sẽ dễ giới hạn mức chi tiêu và tránh sử dụng quá nhiều tiền cho những khoản mua sắm không thiết yếu.
Hiện nay, nhiều ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đã tích hợp công cụ quản lý chi tiêu theo nhóm nhu cầu. Sinh viên có thể tận dụng những tính năng này để theo dõi ngân sách, đặt giới hạn cho các khoản mua sắm cá nhân và chủ động kiểm soát dòng tiền.
PGS. TS Nguyễn Bích Ngân cho rằng, việc định kỳ xem lại sao kê cũng rất cần thiết. Chẳng hạn, mỗi tuần một lần, sinh viên có thể kiểm tra số tiền đã chi, xác định những khoản chưa hợp lý và điều chỉnh thói quen trong tuần tiếp theo.
Về vai trò của nhà trường trong trang bị kiến thức tài chính cho sinh viên, Trưởng bộ môn Ngân hàng số - Khoa Ngân hàng cho biết các chương trình đào tạo đã cung cấp kiến thức nền tảng thông qua nhiều học phần chuyên môn. Tuy nhiên, bên cạnh việc trang bị kiến thức cần đi đôi với năng lực vận dụng vào thực tế. Để thúc đẩy lối sống xanh trong sinh viên, Học viện Ngân hàng khuyến khích các bạn sử dụng bình nước cá nhân, túi vải dùng nhiều lần và thực hành tiết kiệm. Nhà trường cũng trang bị hệ thống lọc nước để tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng bình nước cá nhân, đồng thời khuyến khích các phương thức thanh toán điện tử.
“Đây cũng là định hướng của Học viện Ngân hàng trong đào tạo sinh viên trở thành những người tiêu dùng thông minh, không chỉ nắm vững kiến thức mà còn biết vận dụng các kỹ năng vào thực tiễn, từng bước hình thành năng lực số và năng lực xanh”, PGS.TS Nguyễn Bích Ngân nói.
Phiên thảo luận thứ hai của tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” diễn ra với chủ đề “Gen Z & Dấu chân xanh”, do nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, chủ trì.
Phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số như quản lý tài chính cá nhân, bảo đảm an toàn trong giao dịch số và vai trò của ngân hàng, doanh nghiệp trong thúc đẩy lối sống xanh.
Tham gia phiên thảo luận có:
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia
PGS.TS Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng
Bà Nguyễn Hồng Thanh - Phó Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Ông Bùi Thế Quyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Trường Long Phát.
Với góc nhìn từ chuyên gia an ninh mạng, lĩnh vực đào tạo ngân hàng và thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, các diễn giả trao đổi về cách người trẻ chủ động bảo vệ tài chính cá nhân, sử dụng thanh toán số an toàn và đưa những lựa chọn bền vững vào đời sống hằng ngày
Trước khi bước vào phiên thảo luận thứ hai, tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” mang đến không khí hào hứng với minigame tương tác “Chạm Số - Bắt Trend Xanh”.
Thông qua 5 câu hỏi về thanh toán thẻ an toàn và lối sống giảm rác thải, các bạn sinh viên tham gia trả lời trực tiếp trên nền tảng Kahoot/Quizizz, vừa kiểm tra kiến thức, vừa thể hiện sự nhanh nhạy trong việc tiếp cận những xu hướng sống xanh.
Minigame "Chạm số - Bắt Trend Xanh" tạo không khí sôi nổi, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng thanh toán số an toàn, tiêu dùng có trách nhiệm và hình thành thói quen sống bền vững trong giới trẻ.
Kết thúc minigame, Ban Tổ chức công bố và trao quà cho 5 sinh viên có câu trả lời chính xác với tốc độ nhanh nhất.
PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương, cho rằng, mã QR ra đời giúp các giao dịch thanh toán số trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Thay vì phải nhập thủ công những đường link dài hay số tài khoản ngân hàng, người dùng chỉ cần quét mã để thực hiện thao tác.
Tuy nhiên, chính sự tiện lợi ấy đôi khi khiến chúng ta chủ quan, bỏ qua những bước kiểm tra cần thiết và vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng.
Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương chỉ ra, một trong những thủ đoạn phổ biến là dán đè mã QR giả mạo tại các điểm bán hàng hoặc gửi cho người dùng những đường link độc hại. Nếu quét mã mà không kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng, địa chỉ trang web, người dùng có thể bị dẫn dụ chuyển tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm.
“Vì vậy, nguyên tắc quan trọng khi thanh toán số là 'Delay to check' - chậm lại một chút để kiểm tra. Trước khi xác nhận giao dịch, cần quan sát xem mã QR có dấu hiệu bị dán đè hay không, đối chiếu tên người nhận tiền với thông tin của cửa hàng và cảnh giác với những trang web yêu cầu cung cấp dữ liệu bất thường”, PGS.TS Phan Trần Trung Dũng lưu ý.
Bên cạnh mã QR giả, theo PGS.TS Phan Trần Trung Dũng, người dùng cũng cần thận trọng khi cấp quyền truy cập cho các ứng dụng trên điện thoại. Việc chia sẻ vị trí là cần thiết đối với một số dịch vụ như bản đồ, gọi xe hoặc thanh toán điện tử. Tuy nhiên, nếu một ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vị trí liên tục 24/24 mà không có lý do hợp lý, người dùng cần cân nhắc. Những dữ liệu tưởng như không đáng kể có thể tiết lộ lịch trình, thời gian, tần suất di chuyển và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nguy hiểm hơn, các thông tin cá nhân bị lộ có thể được ghép nối để tạo thành một kịch bản lừa đảo có vẻ rất đáng tin. Kẻ gian có thể thu thập từng mảnh dữ liệu như địa điểm người dùng vừa ghé qua, số căn cước công dân, ngày sinh hay nhà mạng đang sử dụng, sau đó giả danh cơ quan chức năng hoặc nhân viên nhà mạng để thao túng tâm lý.
Chẳng hạn, một người có thể nhận được cuộc gọi giả danh công an, thông báo rằng cơ quan chức năng phát hiện hoạt động phạm tội tại địa điểm người đó vừa đi qua. Kẻ gian cũng có thể mạo danh nhân viên nhà mạng MobiFone, thông báo số điện thoại của người dùng có liên quan đến một tài khoản bất minh tại Đà Nẵng. Những chi tiết cụ thể khiến câu chuyện có vẻ xác thực, từ đó tạo tâm lý hoang mang và thúc ép nạn nhân làm theo yêu cầu.
Trong tình huống này, điều quan trọng nhất, theo PGS.TS Phan Trần Trung Dũng là giữ bình tĩnh, không vội vàng thực hiện các thao tác theo lời đe dọa. Người dùng có thể yêu cầu đối phương cung cấp thông tin bằng tin nhắn hoặc văn bản chính thức, đồng thời chủ động liên hệ ngân hàng, nhà mạng hoặc công an địa phương qua các kênh liên lạc chính thống để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật hay làm theo hướng dẫn chuyển tiền khi chưa xác thực được danh tính người gọi.
Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương cho rằng, với người trẻ thường xuyên sử dụng công nghệ, hai từ khóa cần ghi nhớ khi tham gia không gian số là “tỉnh táo” và “cẩn trọng”. Cẩn trọng cần trở thành một thói quen có kỷ luật, từ việc quét mã QR, cấp quyền cho ứng dụng đến tiếp nhận những cuộc gọi bất thường. Điều đó không có nghĩa là vì lo sợ rủi ro mà từ bỏ công nghệ, mà là biết cách sử dụng các tiện ích số một cách thông minh, an toàn và có trách nhiệm.
Khi được hỏi về những hành động cụ thể dành cho sinh viên nếu phát động thử thách “7 ngày Chạm Xanh”, người đẹp Phạm Thùy Dương cho rằng, người trẻ có thể bắt đầu bằng việc hạn chế sử dụng các sản phẩm không thân thiện với môi trường, ưu tiên thanh toán số và hình thành thói quen tái sử dụng đồ dùng.
“Thay vì thanh toán thông thường, tôi sẽ ưu tiên thanh toán số thông qua các nền tảng ngân hàng trực tuyến”, Thùy Dương chia sẻ. Theo người đẹp, bên cạnh lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp, người trẻ cần chú ý đến việc tái sử dụng những món đồ sẵn có, nhìn lại những gì mình đang có thể tiếp tục sử dụng thay vì liên tục mua mới. Việc mua sắm quá nhiều không chỉ dẫn đến lãng phí mà còn làm gia tăng áp lực lên tài nguyên và môi trường. Vì vậy, tái sử dụng đồ dùng là cách thiết thực để mỗi người điều chỉnh thói quen tiêu dùng, tận dụng tốt hơn những sản phẩm đã có và hạn chế phát sinh chất thải không cần thiết.
Đặc biệt, người đẹp cho rằng thử thách sống xanh vẫn nên tiếp tục kéo dài sau 7 ngày. “Tôi cho rằng chúng ta thường cần 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Tôi mong mọi người có thể cùng nhau thực hiện trong khoảng thời gian đủ dài để những hành động đó trở thành thói quen hằng ngày, hướng tới mục tiêu sống xanh hơn”, Thùy Dương nói.
Theo người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, khi những lựa chọn thân thiện với môi trường được duy trì thường xuyên, mỗi người đều có thể góp phần lan tỏa lối sống xanh từ những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.
“Thanh toán số thực sự thuận tiện khi cả người mua và người bán cùng sử dụng”
Tại tọa đàm “Chạm số - Sống xanh”, chia sẻ về những tình huống thực tế khi thanh toán số, sinh viên Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, cho biết, khi đến những cửa hàng chưa hỗ trợ thanh toán số hoặc gặp vấn đề về kết nối mạng, em thường linh hoạt xin số tài khoản của cửa hàng để chuyển khoản.
Trong một số trường hợp, Mai Anh vẫn sử dụng tiền mặt. Từ trải nghiệm này, Mai Anh nhận định, việc thúc đẩy thanh toán số không chỉ phụ thuộc vào thói quen của người tiêu dùng mà còn cần sự tham gia của các hộ kinh doanh.
Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, các ngân hàng cần quan tâm hơn đến việc hỗ trợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng phương thức thanh toán số.
Các sinh viên luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ người dân hiểu rõ hơn về tính tiện lợi của hình thức thanh toán này, qua đó góp phần lan tỏa thói quen thanh toán số trong đời sống hằng ngày. “Thanh toán số thực sự thuận tiện khi cả người mua và người bán cùng sử dụng”, Mai Anh chia sẻ.
Bàn về trào lưu “Chạm số - Sống xanh”, Mai Anh cho rằng việc người trẻ hưởng ứng lối sống xanh thông qua các trào lưu trên mạng xã hội không hẳn là điều tiêu cực. Những xu hướng này có thể giúp các bạn trẻ quan tâm hơn đến những vấn đề trước đây chưa chú ý, từ đó từng bước thay đổi nhận thức và hành vi.
Tuy nhiên, theo Mai Anh, điều quan trọng là làm thế nào để những xu hướng nhất thời trở thành thói quen bền vững. Chẳng hạn, khi tổ chức các chương trình, sự kiện, ban tổ chức có thể sử dụng mã QR để cung cấp thông tin qua đường dẫn, hạn chế việc in ấn tài liệu giấy. Những thay đổi nhỏ như vậy có thể góp phần đưa tinh thần sống xanh vào các hoạt động thường ngày.
“Điều quan trọng không phải là chúng ta chạy theo bao nhiêu phong trào, bao nhiêu xu hướng, mà là có thể hiểu và duy trì những hành động đó như thế nào trong cuộc sống”, Mai Anh chia sẻ.
Với Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, sống xanh cần bắt đầu từ những lựa chọn có ý thức. Trước khi mua một món đồ, mỗi người nên tự hỏi liệu mình có thực sự cần hay không, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng cân nhắc và có trách nhiệm hơn.
Mai Anh cũng cho rằng các phương thức thanh toán số như quét mã QR hay quẹt thẻ có thể hỗ trợ người dùng theo dõi, quản lý chi tiêu. Khi được sử dụng hợp lý, công nghệ không chỉ mang lại sự thuận tiện trong giao dịch mà còn góp phần thúc đẩy lối sống tiêu dùng có trách nhiệm. Theo đó, tinh thần “Chạm số - Sống xanh” chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng những hành động cụ thể và duy trì đều đặn trong cuộc sống hằng ngày.
Trả lời câu hỏi về cách nhận diện những thông điệp xanh thiếu thực chất và tiêu dùng xanh phù hợp với túi tiền, người đẹp Phạm Thùy Dương, cho rằng sinh viên cần tỉnh táo trước các chiến dịch truyền thông, tránh chạy theo trào lưu mà chưa tìm hiểu kỹ về sản phẩm cũng như nhu cầu thực tế của bản thân.
“Mạng xã hội hiện xuất hiện nhiều phong trào và xu hướng tiêu dùng khác nhau, trong đó có những sản phẩm được quảng bá là thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, thay vì lập tức mua sắm theo số đông, mỗi người cần dừng lại để tự hỏi liệu mình có thực sự cần sản phẩm đó hay không. Việc cân nhắc kỹ trước khi mua không chỉ giúp người tiêu dùng tránh bị cuốn theo những thông điệp quảng cáo thiếu thực chất mà còn hạn chế lãng phí và giảm áp lực chi tiêu’, người đẹp Thùy Dương cho biết.
Chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân, Thùy Dương cho biết cô từng có thời gian mua sắm khá nhiều. Để điều chỉnh thói quen này, cô đặt ra cho mình quy tắc 24 giờ: sau khi thêm một món đồ vào giỏ hàng, cô không quyết định mua ngay mà chờ thêm 24 giờ để suy nghĩ. Sau khoảng thời gian đó, nếu vẫn nhận thấy sản phẩm thực sự cần thiết và phù hợp với nhu cầu, cô mới tiến hành đặt mua.
Người đẹp cho biết việc áp dụng quy tắc này giúp cô hạn chế đáng kể những quyết định mua hàng theo cảm xúc, từ đó giảm số lượng sản phẩm không cần thiết và tiết kiệm chi phí.
Theo cô, đây cũng là cách đơn giản mà sinh viên có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày, nhất là khi thường xuyên tiếp xúc với các xu hướng tiêu dùng trên mạng xã hội.
Thùy Dương cho rằng tiêu dùng xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc mua những sản phẩm đắt tiền được gắn nhãn thân thiện với môi trường. Điều quan trọng là mỗi người cần xác định đúng nhu cầu, tìm hiểu thông tin trước khi mua và cân nhắc kỹ giá trị sử dụng của sản phẩm. Khi không chạy theo trào lưu và biết kiểm soát thói quen mua sắm, người trẻ vừa có thể bảo vệ túi tiền, vừa góp phần hạn chế tiêu dùng lãng phí.
Trả lời câu hỏi về vai trò của công nghệ số trong thúc đẩy lối sống xanh, người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, cho rằng, mỗi người có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày. Trong thời đại số, việc sử dụng các hình thức thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và lưu trữ thông tin trên không gian mạng thay cho giấy tờ truyền thống cũng góp phần giảm lượng rác thải giấy ra môi trường.
Theo Thùy Dương, người trẻ có thể bắt đầu bằng những thay đổi thiết thực như ưu tiên thanh toán điện tử trong các giao dịch thường ngày, hạn chế sử dụng giấy khi không cần thiết, đồng thời tái chế và tận dụng tối đa các sản phẩm sẵn có thay vì liên tục mua mới.
Đại sứ Du lịch và Môi trường cho rằng, khi mỗi người cùng thay đổi từ những thói quen nhỏ, sự chung tay của cộng đồng có thể tạo nên hiệu quả tích cực đối với môi trường.
Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững” mở ra những trao đổi về vai trò của người trẻ trong xây dựng lối sống xanh, bắt đầu từ những lựa chọn tiêu dùng hằng ngày đến việc ứng dụng thanh toán số an toàn, có trách nhiệm.
Tham gia phiên thảo luận có:
PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Trường Đại học Ngoại thương
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024
Sinh viên Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng.
Với góc nhìn từ giáo dục, môi trường và thực tiễn sinh viên, các diễn giả cùng trao đổi về cách Gen Z biến nhận thức thành hành động, góp phần thúc đẩy chuyển dịch xanh trong đời sống hiện đại.
"Chúng ta thường nhắc rất nhiều đến hai từ khóa mang tính sống còn của kỷ nguyên mới: Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh. Nhưng với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng, mà đang diễn ra ngay trên lòng bàn tay các bạn mỗi ngày"
Phát biểu mở đầu buổi tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, cho biết: Là cơ quan báo chí của thanh niên và tuổi trẻ cả nước, báo Tiền Phong luôn dõi theo từng nhịp thở của đời sống học đường và những chuyển dịch lớn của thời đại.
“Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ cần một giây: một cú chạm thẻ không tiếp xúc, một lần quét mã QR, một lượt chạm màn hình điện thoại là xong một giao dịch. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Đằng sau cú chạm ấy là gì? Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sự tiện lợi, thì đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại - chính là trách nhiệm môi trường”.
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, những năm gần đây, chúng ta thường nhắc rất nhiều đến hai từ khóa mang tính sống còn của kỷ nguyên mới: Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh. Nhưng với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng, mà đang diễn ra ngay trên lòng bàn tay các bạn mỗi ngày.
“Mỗi buổi sáng, các bạn chỉ cần một cái ‘chạm’ nhẹ trên chiếc điện thoại thông minh hay một tấm thẻ chip không tiếp xúc: chạm để lên xe buýt, chạm để thanh toán ly cà phê, chạm để đóng tiền học hay tra cứu tài liệu học tập. Đằng sau một thao tác công nghệ chỉ mất vài giây ấy là một bước ngoặt lớn về văn hóa tiêu dùng: Không còn cảnh xếp hàng rút tiền mặt; Bớt đi hàng ngàn mét giấy in hóa đơn đỏ, vé giấy mỗi ngày; Giảm thiểu lãng phí và phát thải rác tài vào môi trường. Nói cách khác, mỗi cú ‘chạm số’ văn minh của các bạn hôm nay chính là một hành động cụ thể để kiến tạo lối ‘Sống xanh’, cùng đất nước tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Tiện ích số đem lại cho chúng ta tốc độ và sự tiện lợi chưa từng có, nhưng đi kèm với đó cũng là những thách thức không nhỏ. Chính vì vậy, báo Tiền Phong cùng Ban Tổ chức Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 mong muốn Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” không chỉ là một diễn đàn trao đổi lý thuyết, mà phải là một “cẩm nang sinh tồn số” thực chiến cho sinh viên.
“Tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn 3 thông điệp:
Thứ nhất: Tiêu dùng thông minh - Nói không với bẫy chi tiêu số.
Tiêu tiền qua app rất nhanh, nhưng đừng để sự tiện lợi làm mất đi “chiếc phanh kỷ luật” của bản thân. Hãy là những người tiêu dùng tỉnh táo, không chạy theo trào lưu mua sắm bốc đồng.
Thứ hai: Nâng cao cảnh giác - Tự dựng lá chắn an toàn thông tin.
Không gian mạng mở ra cơ hội nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy lừa đảo tinh vi nhắm vào người trẻ: từ bẫy QR giả mạo, cho thuê tài khoản, đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân. Hãy là một công dân số có bản lĩnh, hiểu luật và biết tự bảo vệ mình.
Thứ ba: Biến giảng đường thành cái nôi của những sáng kiến xanh.
Từ việc phân loại rác, mang bình nước cá nhân, dùng thẻ đa năng, cho tới việc nghiên cứu các đề tài tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn ngay tại trường học. Chính các bạn sẽ là những người truyền cảm hứng cho cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.
Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương
PGS.TS Lê Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng
PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương
Các đồng chí trưởng, phó khoa, phòng, ban thuộc Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngoại thương
Báo Tiền Phong
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong
Các đồng chí trưởng, phó phòng, ban, cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong
Cơ quan báo chí, khách mời
Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội
Hơn 500 sinh viên Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
Trong khuôn khổ tọa đàm, Ban Tổ chức tổ chức minigame “Chạm Số - Bắt Trend Xanh”, tạo cơ hội để sinh viên thử sức với các câu hỏi về thanh toán thẻ an toàn và thói quen sống xanh, hạn chế rác thải, đồng thời nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình.
Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” là một trong những hoạt động thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, do báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tại tọa đàm, các chuyên gia an ninh Quốc gia, đại diện ngân hàng, trường học, doanh nghiệp và sinh viên sẽ mang đến những góc nhìn khác nhau về tài chính số, an ninh mạng và trách nhiệm tiêu dùng. Qua đó, chương trình kỳ vọng giúp sinh viên không chỉ trở thành người sử dụng công nghệ thành thạo mà còn là những người tiêu dùng thông thái, biết cân bằng giữa tiện ích, an toàn tài chính và trách nhiệm với môi trường.
- Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia
- PGS.TS Phan Trần Trung Dũng - Phó trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Ngoại thương)
- PGS.TS Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số, Khoa Ngân hàng (Học viện Ngân hàng)
- Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024
- Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
- Ông Bùi Thế Quyền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Trường Long Phát (doanh nghiệp khởi nghiệp xanh)
- Sinh viên Dương Mai Anh - Lớp: K26CLC-NHD, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng
Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” hướng tới việc giúp sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ tài chính trong đời sống hiện đại. Tọa đàm không chỉ đề cập đến những tiện ích của thanh toán số mà còn đặt ra vấn đề về sử dụng công nghệ an toàn, chi tiêu hợp lý và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường.