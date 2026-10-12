Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

report Thành thạo công nghệ vẫn có thể trở thành nạn nhân lừa đảo

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: "Khoảng cách giữa khả năng sử dụng công nghệ và kỹ năng nhận diện rủi ro khiến người trẻ dễ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng"

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cho rằng thách thức lớn nhất của người trẻ trên môi trường số không chỉ nằm ở nguy cơ bị tấn công kỹ thuật, mà còn ở khả năng nhận diện những thủ đoạn thao túng tâm lý.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho rằng, sinh viên là nhóm có nhiều lợi thế trong môi trường số: nhanh nhạy với công nghệ, thành thạo thiết bị và thường xuyên sử dụng các nền tảng trực tuyến để học tập, giao lưu, mua sắm. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể thiếu kinh nghiệm sống và khả năng đánh giá những tình huống phức tạp. Khoảng cách giữa khả năng sử dụng công nghệ và kỹ năng nhận diện rủi ro khiến người trẻ dễ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Một biểu hiện phổ biến là thói quen tốc độ, xử lý quá nhanh thông tin trên mạng. Khi bắt gặp mã QR, đường link học bổng, thông tin tuyển dụng với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, chương trình hoàn tiền hay cơ hội tài trợ, nhiều sinh viên có xu hướng truy cập, đăng ký ngay mà chưa kiểm chứng độ tin cậy. Trong khi đó, chỉ một thao tác thiếu thận trọng cũng có thể khiến người dùng để lộ thông tin cá nhân hoặc rơi vào kịch bản lừa đảo được dàn dựng từ trước.

Phân tích bản chất của tội phạm công nghệ cao, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho rằng đây không đơn thuần là những cuộc tấn công bằng kỹ thuật. Đằng sau nhiều vụ lừa đảo là thủ đoạn đánh vào cảm xúc, chi phối quá trình ra quyết định, khiến nạn nhân tự nguyện làm theo yêu cầu của kẻ gian mà không nhận ra mình đang bị khống chế. Hiện tượng “bắt cóc online” là một ví dụ đáng lo ngại. Nạn nhân không bị bắt giữ về mặt thể xác nhưng lại bị khống chế về nhận thức, cảm xúc và hành vi. Khi nỗi sợ bị đẩy lên cao, khả năng suy xét giảm xuống, người bị hại dễ làm theo những yêu cầu phi lý, kể cả khi điều đó gây thiệt hại lớn cho bản thân và gia đình.

Nhận diện ba “dấu hiệu đỏ” để tự bảo vệ mình, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu lưu ý sinh viên ghi nhớ ba dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện trong các kịch bản lừa đảo trực tuyến.

Thứ nhất, là thông tin gây sốc, được thiết kế để đánh mạnh vào cảm xúc, từ lời hứa hẹn lợi ích lớn đến những lời đe dọa liên quan đến tội phạm hoặc câu chuyện khơi gợi lòng trắc ẩn.

Thứ hai, là áp lực về thời gian: đối tượng liên tục thúc ép nạn nhân phải hành động ngay, không cho thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng.

Thứ ba, là yêu cầu cô lập thông tin, buộc nạn nhân giữ bí mật tuyệt đối, không được trao đổi với người thân, bạn bè, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.

Khi ba dấu hiệu này cùng xuất hiện, người trẻ cần coi đó là cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ lừa đảo, dừng mọi thao tác và chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thống. Đặc biệt, không nên vì sợ hãi hay bị thúc ép mà chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc làm theo hướng dẫn của người gọi chưa được xác thực.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu: Cần ghi nhớ nguyên tắc “Dừng - Ngắt - Kiểm - Lưu”.

Ghi nhớ nguyên tắc “Dừng - Ngắt - Kiểm - Lưu”

Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, tội phạm công nghệ cao thường khai thác những đặc điểm tâm lý vốn có của con người để xây dựng các kịch bản lừa đảo. Đó có thể là lòng tham trước những lợi ích hấp dẫn, nỗi sợ hãi khi bị đe dọa, sự thương cảm hay tình cảm dành cho người khác. Bằng cách đánh vào cảm xúc, các đối tượng tìm cách khiến nạn nhân mất bình tĩnh, giảm khả năng suy xét và làm theo những yêu cầu của chúng.

Vì vậy, nếu chỉ cố gắng học thuộc từng thủ đoạn lừa đảo để đối phó thì người dùng thường ở thế bị động, bởi hình thức phạm tội luôn biến hóa khôn lường. Điều quan trọng hơn là mỗi người cần được trang bị kỹ năng an toàn số, biết cách nhận diện nguy cơ và xử lý khi tình huống bất thường xảy ra.

Cụ thể, người dùng cần ghi nhớ nguyên tắc “Dừng - Ngắt - Kiểm - Lưu”. Dừng ngay các thao tác đang thực hiện; ngắt liên lạc với đối tượng và ngừng truy cập đường link đáng ngờ; kiểm tra, xác minh sự việc qua các kênh chính thức. Nếu đã cung cấp thông tin tài khoản hoặc mã OTP, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua số điện thoại hoặc ứng dụng chính thức để yêu cầu khóa tài khoản, thẻ hoặc các dịch vụ có nguy cơ bị chiếm đoạt. Nếu đã chuyển tiền, cần báo ngay cho ngân hàng để đề nghị hỗ trợ và trình báo cơ quan công an càng sớm càng tốt.

Đồng thời, lưu giữ các bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và biên lai giao dịch để phục vụ việc xác minh. Một nguyên tắc đặc biệt quan trọng khác là tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc để người khác sử dụng tài khoản ngân hàng của mình. Tài khoản đứng tên cá nhân có thể bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp, khiến chủ tài khoản đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng.

Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, không ai có thể ghi nhớ hết mọi kịch bản lừa đảo, nhưng mỗi người hoàn toàn có thể rèn luyện kỹ năng phản ứng an toàn. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy bình tĩnh dừng lại, kiểm chứng thông tin và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các kênh đáng tin cậy, thay vì hành động theo cảm xúc hoặc sức ép của đối tượng.