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Thế giới

Houthi tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ tham gia chiến dịch của Ả Rập Xê Út

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Houthi ở Yemen cảnh báo Mỹ không nên tham gia chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út, dọa sẽ tấn công lực lượng Mỹ nếu Washington tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột đang leo thang.

Trả lời phỏng vấn đài RT hôm 12/10, các quan chức tại Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát cảnh báo sự can thiệp quân sự của Mỹ sẽ dẫn đến hành động trả đũa, bao gồm tấn công các tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb chiến lược.

Lời cảnh báo được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ xem xét tham gia các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út nhằm vào lực lượng Houthi.

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Lực lượng Houthi tấn công sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) hôm 8/10.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen tái bùng phát sau hơn một thập kỷ xung đột. Lực lượng Houthi tuyên bố giành được nhiều vị trí dọc bờ biển Biển Đỏ và quanh eo biển Bab el-Mandeb trong tháng 9, bao gồm thành phố cảng Mocha. Lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn sau đó mở chiến dịch phản công, tuyên bố tái kiểm soát các vị trí trọng yếu gần tuyến vận tải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Riyadh tăng cường không kích hỗ trợ chiến dịch của lực lượng chính phủ Yemen. Đáp lại, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các sân bay và cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út cho đến khi nước này chấm dứt chiến dịch quân sự.

Sân bay thủ đô Riyadh tiếp tục đóng cửa

Các cuộc tấn công nhằm của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út) hôm thứ Bảy (10/10) khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có một công dân Mỹ, và hơn 300 người bị thương. Một vụ tấn công khác hôm Chủ nhật khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã gia hạn lệnh đóng cửa sân bay quốc tế King Khalid đến ngày 17/10. Theo thông báo hàng không dành cho phi công (NOTAM), sân bay sẽ ngừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục bảo đảm an toàn và khả năng vận hành của cơ sở hạ tầng.

Cuộc tấn công liên tiếp gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại Ả Rập Xê Út, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các cơ sở hàng không dân dụng trở thành mục tiêu trong xung đột vũ trang.

Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy nhiều máy bay tránh khu vực Riyadh hôm thứ Hai. Tuy nhiên, một số chuyến bay vẫn đi qua không phận Ả Rập Xê Út và hạ cánh tại Jeddah, trung tâm hàng không lớn ở bờ biển phía tây nước này.

Tình trạng gián đoạn buộc nhiều hãng hàng không tại châu Âu và châu Á phải tạm dừng các chuyến bay. Hôm Chủ nhật, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khuyến cáo các hãng hàng không thận trọng khi bay đến hoặc qua Ả Rập Xê Út. Trước đó, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã mở rộng cảnh báo đối với không phận nước này, viện dẫn nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Tác động này không chỉ giới hạn ở Ả Rập Xê Út mà còn lan rộng ra khu vực rộng lớn hơn và đến các mối liên kết toàn cầu của nó", nhà phân tích hàng không John Strickland cho biết.

Căng thẳng với Houthi cũng làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế đối với Ả Rập Xê Út. GDP thực tế của Ả Rập Xê Út dự kiến ​​sẽ giảm 3,6% trong năm nay, phản ánh sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm cả hoạt động khai thác dầu mỏ giảm sút.

Các vụ tấn công còn ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho những sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra tại Riyadh trong tháng 10, trong đó có hội nghị đầu tư lớn của vương quốc và Đại hội Năng lượng WPC.

Reuters, RT

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#Houthi #Yemen #Mỹ #Chiến tranh #Ả Rập Xê Út #Xung đột Trung Đông #Hậu quả #sân bay

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