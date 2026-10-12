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Thế giới

Cảnh sát Thái Lan bắt cặp vợ chồng người Việt nghi tấn công tạt axit ở Hà Nội

Minh Hạnh

TPO - Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Việt Nam tại quận Huai Khwang (Bangkok) sau khi giới chức Việt Nam truy tìm họ vì nghi ngờ liên quan đến một vụ tạt axit tại Hà Nội.

Cặp vợ chồng, đều mang quốc tịch Việt Nam, bị bắt giữ tại một ngôi nhà ở Soi Pracha Rat Bamphen (Sam Sen Nok, Huai Khwang) vào khoảng 17h ngày 9/10. Cơ quan xuất nhập cảnh cho biết, giấy phép lưu trú của họ tại Thái Lan đã bị thu hồi trong khi các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.

Theo Thaiger, giới chức Việt Nam muốn bắt giữ hai nghi phạm này để phục vụ điều tra một vụ hành hung.

Bộ Công an Việt Nam thông báo với các điều tra viên Thái Lan, rằng cặp đôi bị nghi ngờ đã tấn công một nạn nhân tại một nhà hàng ngoài trời ở Hà Nội vào khoảng 22h ngày 25/7/2025.

Người phụ nữ được cho là đã dụ nạn nhân ra ngoài để nói chuyện. Sau đó, người đàn ông được cho là đã cải trang thành nhân viên giao đồ ăn, đi xe máy đến hiện trường, tạt axit vào mặt và cơ thể nạn nhân.

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Hai nghi phạm bị bắt giữ tại Thái Lan. (Ảnh: Thaiger)

Theo thông tin từ phía Việt Nam, nạn nhân đã bị thương nặng. Giới chức Việt Nam tin rằng vụ tấn công đã được lên kế hoạch từ trước và có sự phân công vai trò cụ thể.

Thiếu tướng Songprod Sirisukha - Chỉ huy Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh số 3 - cho biết trong quá trình thẩm vấn ban đầu, các nghi phạm đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc và bỏ trốn sang Thái Lan.

Các điều tra viên cũng đang truy tìm nghi phạm thứ ba, được cho là kẻ chủ mưu vụ tấn công và hiện vẫn đang lẩn trốn.

Thaiger

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#Thái Lan #Việt Nam #tạt axit #nghi phạm #điều tra

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