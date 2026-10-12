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Pháp luật

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Khởi tố, bắt tạm giam chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’

Nguyễn Ngọc

TPO - Vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến thương hiệu sâm Ngọc Linh. Trong đó ông Đỗ Thành Tín bị bắt tạm giam, bà Dương Thị Phượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (40 tuổi) và Đỗ Thành Tín (42 tuổi, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Đỗ Thành Tín là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” trên mạng xã hội.

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Cơ sở Già làng Tây Nguyên trên đường Phan Đình Phùng (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: TS

Trước đó, cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cửa hàng Già Làng Tây Nguyên tại số 602 Phan Đình Phùng (phường Kon Tum) do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

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Vợ chồng Dương Thị Phượng và Đỗ Thành Tín. Ảnh: TS

Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này là Sở KH&CN tỉnh Kon Tum, nay là Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi, và Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam, nay là Sở KH&CN TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan công an, mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận vợ chồng bà Phượng, Tín mua củ sâm đều không có tem xuất nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý được trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

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Chủ kênh Già làng Tây Nguyên bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Ngoài ra lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Youtube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thành Tín (chủ kênh Già làng Tây Nguyên) để điều tra. Đối tượng Dương Thị Phượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

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#Già làng Tây Nguyên #Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp #Sâm Ngọc Linh #Chứng nhận chỉ dẫn địa lý #Vi phạm pháp luật

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