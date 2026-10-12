Nhân viên ngân hàng lừa hơn 73 tỷ đồng với chiêu ‘đảo sổ’

TPO - Lợi dụng vị trí, chức vụ công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại, Trần Văn Trạng đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần mượn tiền để vay đáo hạn ngân hàng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Trạng (SN 1979, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trạng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến tháng 4/2026, Trạng là nhân viên ngân hàng chi nhánh trên địa bàn, do cần tiền để trả nợ, lợi dụng vị trí, chức vụ công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại.

Trạng đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần mượn tiền để vay đáo hạn ngân hàng (đảo sổ vay), và trả lãi suất cao, từ đó lừa tiền các nạn nhân.

Trong thời gian đầu, Trạng trả tiền lãi và gốc đúng hạn nên được các bị hại tin tưởng.

Từ đầu tháng 3 - 4/2026, Trạng đã vay của các bị hại với tổng số tiền 73,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này Trạng không đưa cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng như cam kết, mà dùng để chi trả các khoản nợ cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.