Nghệ An siết kiểm tra thuốc An cung, cảnh giác quảng cáo ‘thần dược’ phòng đột quỵ

TPO - Trước những cảnh báo về thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả và tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh và sử dụng loại thuốc này.

Chiều 12/10, ông Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ông vừa ký ban hành công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế và đơn vị kinh doanh dược tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động lưu hành, thông tin quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là thuốc An cung ngưu hoàng hoàn. Động thái này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giả và quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người sử dụng.

Trước đó, việc cơ quan chức năng xử lý các cơ sở sản xuất thuốc An cung giả đã làm dấy lên những lo ngại về chất lượng, nguồn gốc của loại thuốc được nhiều người tìm mua. Cùng với đó, những lời quảng cáo về công dụng phòng ngừa, điều trị đột quỵ trên mạng xã hội có thể khiến người dân hiểu sai về tác dụng của thuốc. Ngoài ra, việc người dân tự ý mua và sử dụng khi chưa được bác sĩ chỉ định cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Công an Thanh Hoá trước đó đã triệt phá đường dây sản xuất thuốc An cung giả với quy mô lớn.

Theo đó, Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo UBND các xã, phường có trách nhiệm tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh thuốc cổ truyền tại các cơ sở dược trên địa bàn. Công tác kiểm tra cần chú trọng phát hiện thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thuốc có dấu hiệu giả mạo và những vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Y tế yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu và chào bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok và các hình thức khác. Những tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm, đặc biệt là quảng cáo thuốc như một loại “thần dược phòng ngừa đột quỵ”, cần được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu rà soát việc chỉ định, kê đơn và sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn, bảo đảm phù hợp với tình trạng bệnh, chỉ định chuyên môn và quy định hiện hành. Các cơ sở y tế cũng cần tăng cường tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Với các cơ sở kinh doanh dược, Sở Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh, kê đơn thuốc. Theo đó, An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, chỉ được bán khi có đơn thuốc hợp lệ. Các đơn vị phải rà soát nguồn gốc, xuất xứ, thông tin lưu hành và hồ sơ liên quan đến những sản phẩm đang kinh doanh; chỉ kinh doanh, cung ứng thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép. Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, không rõ nguồn gốc hoặc có thông tin bất thường về chất lượng, lưu hành và quảng cáo, cơ sở phải chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi chưa có chỉ định của người hành nghề khám, chữa bệnh. Người dân cũng cần lựa chọn mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược đáp ứng đầy đủ điều kiện, có hóa đơn, chứng từ; kiểm tra thông tin về thuốc, nguồn gốc, xuất xứ và cảnh giác với những lời quảng cáo có dấu hiệu thổi phồng công dụng.

Danh sách thuốc An cung ngưu hoàng hoàn được Bộ Y tế cấp phép được công khai tại địa chỉ https://ydct-8dichvucong.moh.gov.vn/congbothuoc. Sở Y tế Nghệ An đề nghị các đơn vị liên quan thông tin, hướng dẫn cơ sở kinh doanh dược và người dân tra cứu, đối chiếu khi cần thiết.

Việc siết chặt kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm ngăn chặn thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc mà còn góp phần hạn chế nguy cơ người bệnh tin vào quảng cáo sai lệch, tự ý sử dụng thuốc và bỏ lỡ thời điểm điều trị cần thiết. Đặc biệt, với những bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, người dân cần chủ động tiếp cận cơ sở y tế và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, thay vì đặt niềm tin vào những lời quảng cáo chưa được kiểm chứng.