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Sức khỏe

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS thế hệ mới: Nâng cao độ chính xác trong can thiệp mạch vành

P.V

Công nghệ IVUS được ứng dụng tại Bệnh viện Quốc tế City giúp bác sĩ có thể quan sát trực tiếp cấu trúc bên trong lòng mạch, đánh giá mảng xơ vữa, đo kích thước lòng mạch và kiểm tra tình trạng stent sau can thiệp giúp bác sĩ “nhìn thấy rất rõ” những tổn thương mà phương pháp thông thường có thể chưa thể hiện đầy đủ.

IVUS giúp nhìn thấy rõ tổn thương

Tại Đơn vị Can thiệp mạch máu Bệnh viện Quốc tế City, hệ thống IVUS thế hệ mới VivoHeart được đưa vào ứng dụng trong can thiệp tim mạch, bổ sung dữ liệu hình ảnh nội mạch bên cạnh chụp mạch vành DSA. Hệ thống cung cấp hình ảnh IVUS độ phân giải cao, tốc độ quét nhanh, hỗ trợ tích hợp AI và đồng bộ hình ảnh IVUS với hình ảnh chụp mạch vành DSA.

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS trong can thiệp tim mạch và mạch máu ngoại biên.
Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS trong can thiệp tim mạch và mạch máu ngoại biên.

Một đầu dò siêu âm kích thước rất nhỏ được đưa vào bên trong động mạch vành để tạo hình ảnh cắt ngang của lòng mạch và thành mạch. Nhờ đó, bác sĩ có thể đánh giá diện tích lòng mạch, mức độ xơ vữa, vôi hóa, huyết khối và những tổn thương.

Đặc biệt, hình ảnh nội mạch có thể cung cấp thêm thông tin trong những trường hợp tổn thương phức tạp như mạch vành vôi hóa, tổn thương tại vị trí phân nhánh, tổn thương thân chung.

IVUS trước và sau đặt stent – tối ưu hóa từng bước của can thiệp

Trước can thiệp, dữ liệu từ IVUS có thể hỗ trợ bác sĩ đánh giá kích thước lòng mạch, chiều dài tổn thương và đặc điểm mảng xơ vữa. Những thông tin này hỗ trợ lựa chọn kích thước stent phù hợp hơn với giải phẫu thực tế của người bệnh.

Sau khi đặt stent, IVUS tiếp tục được sử dụng để kiểm tra mức độ nở của stent, khả năng áp sát thành mạch và phát hiện những bất thường có thể cần tiếp tục xử lý. Một stent có hình ảnh triển khai tốt trên chụp mạch chưa đồng nghĩa với việc stent đã được triển khai tối ưu bên trong lòng mạch; vì vậy, đánh giá nội mạch có thể cung cấp thêm dữ liệu quan trọng cho quá trình tối ưu hóa kết quả can thiệp.

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS thế hệ mới: Nâng cao độ chính xác trong can thiệp mạch vành ảnh 2

Siêu máy IVUS giúp tăng hiệu quả can thiệp và điều trị.

IVUS – FFR – IVL: kết hợp hình ảnh bệnh lý và xử lý tổn thương

Bệnh viện Quốc tế City giới thiệu sự kết hợp giữa IVUS, FFR và IVL như một chiến lược hỗ trợ toàn diện trong can thiệp tim mạch.

IVUS: Cung cấp thông tin về cấu trúc và đặc điểm tổn thương bên trong lòng mạch.

FFR: Hỗ trợ đánh giá ý nghĩa sinh lý của tổn thương, đặc biệt trong những trường hợp hẹp mức độ trung gian.

IVL: Sử dụng sóng xung kích tác động lên mảng vôi hóa trong thành động mạch, hỗ trợ chuẩn bị tổn thương trước khi đặt stent.

Sự phối hợp này giúp bổ sung các góc nhìn khác nhau trong quá trình ra quyết định: IVUS trả lời câu hỏi về cấu trúc bên trong mạch, FFR cung cấp thông tin về ảnh hưởng của tổn thương đối với dòng máu, trong khi IVL là một lựa chọn hỗ trợ xử lý tổn thương vôi hóa tùy theo đặc điểm cụ thể của từng trường hợp.

Hướng đến một thế hệ can thiệp tim mạch chính xác hơn

Xu hướng của can thiệp tim mạch hiện đại không chỉ là mở được mạch máu, mà còn hướng đến việc hiểu rõ đặc điểm tổn thương, lựa chọn chiến lược phù hợp và tối ưu hóa kết quả can thiệp dựa trên hình ảnh và dữ liệu sinh lý của từng người bệnh.

Việc ứng dụng IVUS thế hệ mới tại Bệnh viện Quốc tế City là một bước tiến quan trọng cho năng lực chẩn đoán và hỗ trợ ra quyết định trong can thiệp mạch vành. Khi được kết hợp phù hợp với chụp mạch vành, FFR và các kỹ thuật xử lý tổn thương vôi hóa như IVL, hình ảnh nội mạch có thể giúp bác sĩ có thêm dữ liệu trực quan để đánh giá kết quả can thiệp.

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS thế hệ mới: Nâng cao độ chính xác trong can thiệp mạch vành ảnh 3

Đơn vị Can thiệp mạch máu Bệnh viện Quốc tế City vinh dự đạt chứng nhận quốc tế cao nhất trong điều trị suy tim.

Cập nhật công nghệ và chuẩn chất lượng quốc tế

Đơn vị Can thiệp mạch máu Bệnh viện Quốc tế City liên tục cập nhật các phương pháp và công nghệ tiên tiến. Đặc biệt vừa qua, Đơn vị Can thiệp mạch máu đã vinh dự nhận chứng nhận ICARe-HF Accreditation ở cấp độ Trung tâm chuyên sâu (Specialised Centre) do Hiệp hội Suy tim (HFA) thuộc Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) cấp.

Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn, hệ thống chẩn đoán – can thiệp và việc cập nhật các kỹ thuật hình ảnh nội mạch góp phần xây dựng định hướng chăm sóc tim mạch chuyên sâu, trong đó mỗi quyết định can thiệp được hỗ trợ bởi dữ liệu hình ảnh và bệnh lý phù hợp với từng người bệnh.

Bệnh viện Quốc tế City

Số 3, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: 1900 8146

Website: https://cih.com.vn

#IVUS #can thiệp mạch vành #Bệnh viện Quốc tế City #chẩn đoán tim mạch #điều trị tim

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