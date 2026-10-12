4 thập kỷ tiên phong: Hành trình khẳng định vị thế của Bidiphar

Với những quyết sách mang tính tiên phong, đột phá, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) từng bước xây dựng năng lực khoa học công nghệ trong hơn 4 thập kỷ. Hành trình ấy tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản xuất dược phẩm công nghệ cao, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước.

4 thập kỷ theo đuổi mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Năng lực công nghệ của Bidiphar được tích lũy qua một hành trình dài. Thành lập năm 1980 với tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm II Bình Định, Bidiphar lựa chọn đầu tư vào nhà máy, nghiên cứu phát triển và từng bước làm chủ những công nghệ có yêu cầu kỹ thuật cao. Đây là nền tảng để hoạt động sản xuất chuyển dần từ các sản phẩm thông thường sang những dạng bào chế phức tạp hơn.

Đến năm 1992, Bidiphar nghiên cứu và sản xuất thành công kháng sinh tiêm, trở thành doanh nghiệp Dược trong nước đầu tiên làm chủ dòng sản phẩm này. Năm 1997, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dung dịch tiêm truyền kháng sinh, vitamin và acid amin. Những bước tiến này đòi hỏi năng lực kiểm soát nghiêm ngặt về độ vô trùng, độ ổn định và tính đồng nhất trong sản xuất.

Bidiphar từng bước xây dựng năng lực khoa học công nghệ.

Đặc biệt, năm 2003 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi Bidiphar tiên phong nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ bào chế thuốc tiêm đông khô. Đây là công nghệ đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ về thiết bị, quy trình và điều kiện vô trùng, đồng thời giúp nâng cao độ ổn định của những hoạt chất hoặc chế phẩm nhạy cảm ở dạng dung dịch. Từ nền tảng này, Bidiphar tiếp tục mở rộng năng lực nghiên cứu sang các lĩnh vực dược phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Làm chủ công nghệ để phát triển thuốc chuyên sâu

Thành tựu thuốc tiêm và đông khô trở thành cơ sở để Bidiphar bước vào lĩnh vực thuốc điều trị ung thư – nhóm sản phẩm đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng, an toàn, kiểm soát môi trường và điều kiện sản xuất.

Năm 2010, Bidiphar sản xuất thành công thuốc điều trị ung thư với sản phẩm Bocartin. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục phát triển nhiều sản phẩm khác và hiện có khoảng 40 sản phẩm thuốc điều trị ung thư từ 16 hoạt chất. Quá trình này gắn với việc đầu tư công nghệ cách ly Isolator, công nghệ đông khô và hệ thống sản xuất thuốc vô trùng.

Bidiphar luôn tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới vào nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Điểm đáng chú ý là công nghệ tại Bidiphar được phát triển theo hướng tích lũy. Từ nghiên cứu công thức, kiểm soát môi trường sản xuất, vận hành hệ thống vô trùng đến kiểm nghiệm và quản lý chất lượng, mỗi bước đầu tư đều tạo thêm năng lực mới cho doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng cho định hướng phát triển của một doanh nghiệp khoa học công nghệ: đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất thực tế, biến công nghệ thành quy trình ổn định và sản phẩm phục vụ nhu cầu điều trị.

Công nghệ đi cùng chuẩn hóa và số hóa

Song hành với năng lực nghiên cứu, Bidiphar tiếp tục đầu tư hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng cao, định hướng phát triển các nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn GMP-EU. Doanh nghiệp hiện có gần 400 sản phẩm thuộc 19 nhóm điều trị.

Doanh nghiệp cho biết đổi mới công nghệ cũng được mở rộng sang lĩnh vực quản trị với SAP ERP kết nối dữ liệu từ nguyên liệu, kiểm nghiệm, sản xuất đến phân phối; DMS hỗ trợ quản lý phân phối, trong khi Power BI giúp tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu phục vụ điều hành.

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng theo tiêu chuẩn GMP - EU - Bước tiến chiến lược nâng tầm của Bidiphar.

Nhìn lại hành trình 46 năm, Bidiphar không chỉ tiếp nhận công nghệ mà từng bước thích nghi, làm chủ và tích hợp công nghệ vào điều kiện sản xuất trong nước. Từ thuốc tiêm, đông khô, sản xuất vô trùng đến số hóa quản trị, các lớp năng lực được hình thành theo hướng kế thừa, tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất lâu dài.

Trong chặng đường tiếp theo, Bidiphar đặt mục tiêu đến năm 2030 vươn lên Top 3 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín nhất Việt Nam, chinh phục mốc doanh thu 3.000 tỷ đồng, đồng thời sở hữu các dây chuyền đạt chuẩn GMP-EU để tạo ra những sản phẩm thuốc chất lượng cao, góp phần thay thế thuốc ngoại nhập.