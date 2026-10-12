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Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng , thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và hoạt động của hai cơ quan lập pháp; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, sâu sắc, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên duy trì trao đổi cấp cao, nâng tầm tin cậy chiến lược, tạo nền tảng chính trị vững chắc hơn cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực; xác lập tầm cao mới cho hợp tác thực chất song phương, nhất là thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững hơn, đầu tư chất lượng cao, kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ.

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ và kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hoạt động lập pháp; cùng kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận song phương; phát huy vai trò cơ quan dân biểu, kiến tạo điều kiện dân ý tích cực; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam; đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cùng nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước, cùng thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Trung - Việt.

Về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, Uỷ viên trưởng Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên thắt chặt hơn nữa tin cậy chiến lược thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên; tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, nhất là về kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, cửa khẩu thông minh, khu kinh tế qua biên giới; đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu. Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam tranh thủ hiệu quả các cơ chế hội chợ thương mại do Trung Quốc tổ chức.

Uỷ viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng dân ý đối với quan hệ hai nước, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác du lịch, văn hóa, truyền thông, y tế, thể dục thể thao, triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân văn, nhất là giữa thế hệ trẻ. Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đến Trung Quốc du học; mong muốn hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, hợp tác tốt trong các sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Ba chủ đề kết nối chiến lược

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tập trung trao đổi về 3 chủ đề về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội. Chủ nhiệm các Ủy ban liên quan của Quốc hội và Nhân đại hai nước đã trình bày tham luận chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của mỗi nước.

Hai bên đi sâu thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường phát huy vai trò cơ quan lập pháp tối cao trong việc xây dựng chính sách pháp luật, kết nối về thể chế và quy hoạch, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác, cũng như thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm như kết nối đồng bộ hạ tầng chiến lược và không gian phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, quản trị đô thị thông minh, hợp tác văn hóa, du lịch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Hai bên nhất trí giao các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng “6 hơn”, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại Phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất.

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#Nhân đại Trung Quốc #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Hợp tác Việt - Trung #Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế

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