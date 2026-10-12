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Phường ở Hà Nội thu hút 18.000 lượt xem một phiên livestream

Trần Hoàng

TPO - Theo thống kê bước đầu từ 10 phiên livestream của phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), các chương trình đã ghi nhận 60.800 lượt xem, 4.079 lượt tương tác, 1.899 lượt bình luận và 927 lượt chia sẻ. Trong đó, phiên “Lớp học số khơi nguồn sáng tạo” với 18.000 lượt xem, “Đêm hội trăng rằm” với 13.000 lượt xem...

Thực hiện Chiến dịch “100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số”, UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đưa công nghệ số vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại và đời sống. Nổi bật là việc hoàn thành 10/10 phiên livestream quảng bá sản phẩm, dịch vụ, điểm đến; hỗ trợ số hóa nội dung văn hóa, di tích và hoạt động du lịch trên địa bàn. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Thay vì chỉ sử dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống, phường đã tận dụng hiệu quả Fanpage “Phường Ô Chợ Dừa - thành phố Hà Nội” để tổ chức chuỗi livestream với nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có sự tham gia của các nghệ nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh và đông đảo người dân.

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Chương trình hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với 7.100 lượt xem

Mỗi phiên livestream được xây dựng theo một chủ đề riêng, gắn với những câu chuyện, sản phẩm, con người và địa điểm cụ thể. Người xem không chỉ được tiếp cận thông tin mà còn có thể trực tiếp tương tác, đặt câu hỏi, chia sẻ cảm nhận và tìm hiểu những nét đặc sắc của địa phương ngay trên môi trường số.

Đặc biệt, UBND phường đã hoàn thành 10/10 phiên livestream, đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, khẳng định tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Theo số liệu thống kê bước đầu từ 10 phiên livestream, các chương trình đã ghi nhận 60.800 lượt xem, 4.079 lượt tương tác, 1.899 lượt bình luận và 927 lượt chia sẻ. Trong đó, nhiều chương trình thu hút lượng lớn người theo dõi như phiên “Lớp học số khơi nguồn sáng tạo” với 18.000 lượt xem, “Đêm hội trăng rằm” với 13.000 lượt xem, “Học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo” với 10.000 lượt xem và chương trình hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với 7.100 lượt xem.

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Phiên livestream quảng bá sản phẩm truyền thống trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa

Không chỉ tập trung vào quảng bá văn hóa, di sản và sản phẩm truyền thống, chuỗi livestream còn mở rộng sang các lĩnh vực giáo dục, y tế và hoạt động phục vụ đời sống Nhân dân.

Các chương trình tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trường THCS Cát Linh và Trường Tiểu học Cát Linh đã giới thiệu những mô hình giáo dục đổi mới, hoạt động trải nghiệm STEM, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển văn hóa đọc, nghệ thuật và các câu lạc bộ năng khiếu.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai: “Kết quả từ 10 phiên livestream cho thấy khi lựa chọn nội dung thiết thực, phù hợp nhu cầu người dân, chuyển đổi số sẽ tạo được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực. Thời gian tới, phường tiếp tục phát huy hiệu quả các nền tảng số, khuyến khích sự tham gia của nhà trường, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân; đồng thời chú trọng xây dựng, khai thác nguồn tư liệu số phục vụ tuyên truyền, quảng bá và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường của Hà Nội đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên nhiều nền tảng số. Đây là tiền đề để thành phố chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang mô hình có tổ chức, có nhận diện chung và cơ chế vận hành lâu dài.

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#Chuyển đổi số Hà Nội #Livestream phường Ô Chợ Dừa #Học tập suốt đời #Phát triển cộng đồng #Ứng dụng công nghệ trong quản lý

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