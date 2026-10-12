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Hà Nội tính chi bao nhiêu tiền để xử lý gần 4 triệu tấn rác chôn lấp suốt 27 năm?

Trần Hoàng

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có đề xuất về việc xử lý toàn bộ rác tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (trên địa bàn phường Tùng Thiện, xã Suối Hai, TP Hà Nội) với dự án hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 12/10, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đơn vị vừa báo cáo thành phố Hà Nội về việc xử lý toàn bộ rác tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (trên địa bàn phường Tùng Thiện, xã Suối Hai, TP Hà Nội)

Toàn bộ bãi rác dự kiến sẽ được xử lý theo hình thức đốt rác phát điện, chủ đầu tư là liên danh Amaccao - Seraphin - Thành Công, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.226 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện cải tạo bãi rác, xây dựng công viên cây xanh trên nền bãi chôn lấp sau xử lý và bàn giao cho Thành phố.

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Bãi rác Xuân Sơn - Bãi rác chôn lấp lớn thứ 2 Hà Nội

Phương án thanh toán công trình BT: Gồm khu đất thuộc phạm vi khoảng cách an toàn môi trường khu vực Xuân Sơn; phần giá trị còn thiếu. Thành phố xem xét bố trí quỹ đất bổ sung tại vị trí khác có quy hoạch và khả năng khai thác phù hợp.

Cụ thể, tổng diện tích Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn là 34,79 ha; Khu xử lý đi vào vận hành từ năm 1999, trong đó diện tích các ô chôn lấp trực tiếp khoảng 24,65 ha. Diện tích vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500 m) khoảng 128,3 ha, thuộc địa bàn xã Suối Hai và phường Tùng Thiện.

Tổng khối lượng rác tiếp nhận và chôn lấp từ năm 1999 đến nay ước tính khoảng 3,9 triệu tấn. Hiện nay, khối lượng thực tế tồn lưu tại bãi khoảng 3,7 triệu tấn. Có thời điểm, mùi hôi từ bãi rác phát tán ra khu vực lân cận (bán kính khoảng 5-10 km), ảnh hưởng đến môi trường đầu tư; các dự án đô thị, nghỉ dưỡng, sinh thái, dịch vụ vui chơi, giải trí gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Hoạt động du lịch, dịch vụ tại khu vực hồ Suối Hai và hồ Xuân Khanh bị ảnh hưởng, hạn chế, khó phát triển.

Đặc biệt, kinh phí ngân sách Thành phố phải bố trí hằng năm để vận hành khu vực chôn lấp khoảng 58 tỷ đồng, bao gồm: tiền xử lý nước rỉ rác, phun hóa chất diệt côn trùng, duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý...

Để giải quyết vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác thải sinh hoạt đã qua chôn lấp (bao gồm rác cũ và các lớp đất phủ), xử lý đến lớp đáy chống thấm theo thiết kế ban đầu của các ô chôn lấp nhằm làm sạch hiện trường. Độ sâu và quy mô khai thác cụ thể sẽ được nghiên cứu, xác định chính xác trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Theo đề xuất của Liên danh Amaccao - Seraphin - Thành Công và kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Xây dựng, phương án tận dụng Nhà máy điện rác Amaccao - Thành Công để đốt kết hợp rác mới và rác cũ đã qua sàng tuyển được đánh giá là phương án giúp tiết kiệm chi phí đầu tư. Trên cơ sở quy mô, công suất của nhà máy, thời gian xử lý rác cũ dự kiến khoảng 5 năm (chưa bao gồm thời gian xây dựng công viên cây xanh sau khi hoàn nguyên).

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#Xử lý rác thải Hà Nội #Bãi rác Xuân Sơn #Dự án xử lý rác #Công viên cây xanh #Đầu tư PPP #AMACCAO #SERAPHIN

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